Bizakodva várják a folytatást

Nem sok idejük volt az NB II-es csapatoknak a tavaszi bajnoki mérkőzések felkészülésére, hiszen december 16-án fejeződött be az őszi szezon, február 3-án vasárnap pedig már folytatódik is a bajnokság. A Duna Aszfalt Tiszakécske VSE egyhetes horvátországi edzőtáborral is készült a tavaszi szezonra.

Korábban már írtunk arról, hogy január 4-én kezdték a játékosok a felkészülést, és a tervekben több edzőmérkőzés is szerepelt. Az elmúlt héten a horvátországi Umagban edzőtáboroztak, ahol megfelelő körülmények között, füves pályán tudtak edzeni és mérkőzéseket játszani. Az ott szerzett tapasztalatokról, a játékosok állapotáról, és a változásokról kérdeztük Szabó István vezetőedzőt

– Mikor utaztak el Umagba?

– Január 21-én, de közvetlen előtte, január 19-én a Kecskemét NB III-as csapatával játszottunk, aznap délután pedig a Videoton második csapatával mérkőztünk. Zalakaroson aludtunk, ahol vasárnap egy edzésen vettek részt a labdarúgóink, majd utána utaztunk Umagba.

– Mi volt a célja az edzőtábornak?

– Elsősorban az, hogy jó minőségű füves pályán tudjunk gyakorolni, illetve hogy erős ellenfelekkel játszunk, mindkettő megvalósult. Sőt, az időjárás is kedvező volt, plusz hét és tíz fok között volt a hőmérséklet. Vagyis nem túl magas, de ahhoz elegendő, hogy jól érezzük magunkat abban az értelemben, hogy minőségi munkát tudjunk végezni. Ha ugyanis túl nagy hidegben végeznek taktikai feladatokat a játékosok, nem szerencsés megállítani az edzéseket. Plusz nyolc-tíz fokban azonban meg lehet, mert ha állnak két percet, az nem olyan veszélyes. Az edzőtábornak több szegmense is van. Fontos, hogy ebben az időszakban lássuk azt, hogy a játékosok hogyan pihennek, mit esznek. A csapat összetartó ereje szempontjából sem közömbös az, hogy milyen munkát végeznek. Megpróbáltunk közös programokat is szervezni.

– Naponta hány edzést tartottak?

– Minden nap volt edzés, egyszer két alkalommal is, míg a többi napon edzőmérkőzések szerepeltek a programban. Összesen hármat játszottunk, és indulás előtt ugyebár kettőt. Ilyen terhelés mellett már nem nagyon lehet több edzést beiktatni, mert így is nagy terhelést kaptak a játékosok. Fokozatos emelésben kapták az edzőmeccseken a terhelést, mert negyvenöt perccel kezdtük, és a végén már teljes meccsterhelést kapott mindenki. Kedden az Eszék egyes csapatának a második felével játszottunk. Azt azért így is láttuk, hogy komoly csapatról van szó, tőlük 2–1-es vereséget szenvedtünk. A mutatott játék, a hozzáállás egy jobb csapattal szemben példaértékű volt. Csütörtökön a szlovén első osztályban játszó, harmadik helyen álló csapattal mérkőztünk, őket 2–0 arányban legyőztük, szombaton pedig egy harmadosztályú, szintén szlovén gárdával játszottunk, akkor 0–0-as eredmény született. Itt főleg azok kaptak játéklehetőséget, akik kevesebbet léptek addig pályára. Emellett, ismétlem, minden nap edzéseket is tartottunk. Szombaton éjfélre értünk haza, vasárnap pihenőt kaptak a játékosok. A fiúknak január negyedike óta tulajdonképpen csak két alkalommal volt egy-egy nap pihenőjük. Hazaérkezés után hétfőn folytattuk a munkát. Sajnos a jelenlegi időjárás, a hó nehezíti a felkészülésünket, mert élő füvön egyelőre nem tudunk készülni.

– Mennyire elégedett a játékosok eddigi munkájával?

– A mai futball már nem olyan, mint a régi volt, amikor valakinek lehetnek kilengései. én azt nem is engedném, hogy valaki ne dolgozzon keményen. Műszereink vannak, amelyekkel mérjük az edzéseket, mérkőzéseket, statisztikák készülnek, amiből látjuk, hogy ki mennyit futott, mennyit dolgozott. Ilyen szempontból teljes mértékben elégedett vagyok. Sajnos néhány játékos sérüléssel bajlódott, amit nem lehetett kivédeni. Ilyen volt Ludánszkinak a Vidi elleni gólt érő fejese, amikor is belefejelt az ellenfél fejébe, és orrcsonttörést szenvedett. Haza kellett jönnie, majd szerdán visszajött utánunk. Károly Bálintnak hátulról megrúgták a vádliját, így nem tudott teljes értékű edzésmunkát végezni. Minél jobb ellenfelekkel játszunk, annál nehezebb a terhelés, annál több a meccseken a párharc. Akik végig tudták csinálni a felkészülést, nagyon jó állapotban vannak. Bizakodóan várjuk a tavaszt.

– A hétvégén folytatódik a bajnokság a Kazincbarcika ellen.

– Valóban. Egészen pontosan Putnokon lát vendégül minket a Kazincbarcika. Azt tudjuk, hogy a Kazincbarcika kiegyensúlyozott csapat, nagy rutinnal rendelkezik, sok jó játékosa van és minőségi edzője. Ettől függetlenül nem feltartott kézzel megyünk. Szeretnénk pontot, pontokat szerezni Putnokon. Mivel a pálya talaja nem fűtött, így mind a két csapat számára nehézzé teszi a játékot az időjárás.

– Kialakult-e már a kezdőcsapat, vagy ez mindig a taktika része, és az utolsó pillanatban tudják meg a játékosok? Változott-e az őszhöz képest?

– Minimális változás lesz. Egy játékost igazoltunk, mégpedig Nyilas Eleket a Ceglédből, kifejezetten az én kérésemre. Nem akartunk abba a hibába esni, hogy csak azért igazoljunk, hogy többen legyünk. Próbáltunk olyan labdarúgókat nézni, akik a csapat játékának a filozófiájába beleillenek. Három játékos távozott, és mivel bő volt a keretünk, a mostani huszonhárom, huszonnégy fő plusz a két kapus optimális létszám. Kapusposzton még lehet változás, mert a két hálóőr mellett szerettünk volna még egy kapust, mert ha véletlenül egy megsérül, akkor csak egy marad. Tizenhét bajnoki és legalább két Magyar Kupa-mérkőzés vár ránk. Rövid három és fél hónap alatt tizenkilenc mérkőzést játszani nagy terhelést jelent a játékosok számára. A kezdőcsapatot illetően túl nagy változás nem várható, de miért is lenne? December 16-án fejeztük be a bajnokságot, utána két hétre kezdtük a felkészülést, nagyon sok minden nem tudott történni a játékosoknál.

– Hogyan működtek a fiatalok?

– Mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy meglegyen a folyamatos fejlődés. Úgy látjuk, hogy ez meg is van. Mindegyik fiatal kapott játéklehetőséget előkészületi meccsen. Akik nem voltak sérültek, vagy iskolai okok miatt nem hiányoztak, azok körülbelül három-, négyszáz percet játszottak. Ez azt jelenti, hogy a hat-hét mérkőzésből négyen szerepeltek. Nem mindig a kezdőben, de kaptak játéklehetőséget, így meg tudtunk győződni arról, hogy ki hol tart. Nekik az NB II-höz még erősödniük kell, vagy a játék valamilyen szegmensében javulni. Mivel fiatalpárti vagyok, így jó érzéssel szerepeltetem őket, attól függetlenül, hogy közülük kettőnek eleve mindig szerepelni kell a pályán a bajnoki mérkőzéseken. Nálunk amúgy szinte nem is lehet érezni, hogy fiatal, vagy idősebb valaki, mert mindenki jól dolgozik, és ha jól dolgozik, mindenki előtt ott a lehetőség, hogy ott lehessen a kezdőcsapatban.

– Említette, hogy három játékos távozott. Kik azok?

– A szerbiai magyar Aleksa Broceta a tanulmányai miatt tér vissza hazájába. Köböl Máté szlovákiai magyar, a nyolc hónap alatt sérülés miatt csak egy mérkőzést tudott játszani. Az ő érdekében, hogy többet játszhasson, azt lehetőséget választottuk, hogy közös megegyezéssel elválnak útjaink. Kalmár Feri a harmadik, aki a huszonkilencedik életébe lépett. Hasznos játékos volt, sokat segített a csapatnak, de a felmérések alapján láttuk, hogy ő más típusú játékos. Őt is azért engedtük el, hogy többet játszhasson. Minőségi csapathoz, a Szegedhez igazolt, akik a feljutásért küzdenek az NB III-ban, így azt gondolom, a váltása jó döntés volt, mindkét egyesület számára. Nyáron biztos, hogy lesznek igazolásaink, és pár embernek mennie kell, de most ezzel a kerettel folytatjuk a bajnokságot.

A Tiszakécske sorsolása

Február 3., 14.00: Kazincbarcika–Duna Aszfalt TVSE

Február 10., 14.00: Duna Aszfalt TVSE–Credobus Mosonmagyarovár

Február 17., 14.00: Budaörs–TVSE

Február 24., 14.00: Ceglédi VSE–Duna Aszfalt TVSE

Március 3, 17.00: ZTE–TVSE

Március 6., 14.30: TVSE–BSS Monor

Március 10., 17.00: Vasas–TVSE

Március 17., 15.00: TVSE–BFC Siófok

Március 31., 17.00: Aqvital FC Csákvár–TVSE

Április 7., 16.30: TVSE–ETO FC Győr

Április 14., 17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Duna Aszfalt TVSE

Április 21., 17.00: Duna Aszfalt TVSE–Nyíregyháza Spartacus FC

Április 28., 17.00: Kaposvári Rákóczi–TVSE

Május 1., 19.00: Budafoki MTE–TVSE

Május 5., 17.00: TVSE–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

Május 12., 17.00: Vác FC–TVSE

Május 19., 17.00: TVSE–Dorogi FC