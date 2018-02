Bejelentkezett a kupáért a Bácsalmás

Kedden este pótolták a hétvégén elmaradt mérkőzést a bajai Bácska Kupán, a Bajai LSE U19 és a megyei első osztályú Bácsalmás találkozott a bajai Rónai Sándor műfüves pályán.

A bácsalmásiak a legelső kupameccsükre még az ifikkel álltak ki, akkor Princz Gilbert vezette ideiglenesen kinevezett trénerként a fiatalokat. A következő találkozóra már felnőtt játékosok is jöttek, akkor még a technikai vezető vezérletével, azt a mérkőzést be is húzták. Tegnap azonban már teljes fegyverzetben, majdnem a teljes felnőtt csapattal és a hadvezérével, Vanó Sándorral érkezett Bajára a Bácsalmás, jelezvén, hogy semmit nem bíznak a véletlenre, most már szeretnének a döntőbe jutni és Bácsalmásra vinni a kupát.

A találkozón bajai fiatalok hősiesen küzdöttek, a bajai tréner, Evanics Zoltán a lefújás után büszke is volt a csapatára, amelyben 2001-es, 2002-es, 2003-as születésű játékosok is pályára léptek, – a találkozó után a vendégek trénere, Vanó Sándor sem mulasztotta el megdicsérni a bajai fiatalok hozzáállását – , de végül 3–0-s félidő után 8–1 arányban a Bácsalmás diadalmaskodott, amelyet így a most már egyetlen győzelem választ el attól, hogy ő játssza a döntőt a Dunagyöngye SK Szeremle csapatával a jövő vasárnap 16 órakor. Ezt még a Bácsborsód és az Érsekcsanád akadályozhatja meg. Egy biztos, óriási csatára van kilátás szombat délután 15 óra 30-kor, amikor a Csanád és az Almás csap össze a Petőfi-szigeten. Az A csoportból egy mérkőzést ma este 18 órakor rendeznek, a Nemesnádudvar–Bajaszentistván összecsapást.

Bácsalmási PVSE–Bajai LSE U19 8–1 (3–0)

Gólszerzők: Nébl 2, Ikotity 2, Jenei, Snyehola, Hernády, Sőreg, illetve Végh.

Hátralévő csoportmérkőzések:

2018. február 08., csütörtök

18.00 Nemesnádudvar–Bajaszentistván

2018. február 10., szombat

17.30 Felsőszentiván–Bajaszentistván

15.30 Érsekcsanád–Bácsalmás

2018. február 11., vasárnap

14.00 Bajai LSE U19–HÍD SC

16.00 Bácsborsód–Érsekcsanád

2018. február 15, csütörtök

18.00 Bajai LSE U19–Bácsborsód