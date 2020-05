Beindul az SC Hírös-Ép

Március dereka, azaz a labdarúgó-bajnokságok leállása óta nemcsak a felnőtt­csapatoknál nem tartottak edzéseket, hanem az utánpótlásgárdáknál sem. Nem volt ez másként az SC Hírös-Épnél sem, amely huszonöt évvel ezelőtti megalakulása óta utánpótlás-nevelő egyesületként működik. Annak érdekében, hogy tartsák a lelket az otthon rekedt tanítványokban, kedves kezdeményezéssel igyekezett az utánpótlásedzői gárda feldobni a gyerekek hangulatát, amint arról Kitl Zoltán beszámol.

E hét elején lépett akcióba a gyerekek érdekében a felnőttcsapatát tekintve megyei másodosztályú SC Hírös-Ép hangulatjavító kommandója.

– Már jóval a lazítások oldása előtt, tehát azelőtt, hogy lehetőség nyílt edzések megtartására, az eszünkbe jutott, hogy jó lenne valamilyen gesztussal jelezni a gyermekek felé, akik a csapatainkban fociznak, hogy igenis gondolunk rájuk, és várjuk őket vissza – nyilatkozta lapunknak Kitl Zoltán, aki egy személyben az SC Hírös-Ép megyei másodosztályú csapatának a labdarúgója, az ificsapat vezetőedzője, a 2010-es és a 2009-es csapat segédedzője. Ha netán valaki úgy érezné, hogy funkcióból ez kevés, annak elárulhatjuk, hogy Kitl Zoltán mindemellett még a Móra Ferenc álta­lános iskola testnevelő tanára és az ottani fociszakkört tartja az első osztálytól a nyolca­dikig.

– Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy a gyerekek meglehetősen nehezen viselik a hosszúra nyúlt bezártságot. Ugyanakkor az az irányú aggodalmamat sem tudom elhallgatni, hogy a hosszú, kényszerű szobafogság veszélyeket is rejt, hiszen benne van a pakliban, hogy esetleg valaki az otthoni tétlenségre kárhoztatva jön rá, hogy igazából nem is hiányzik neki az edzés, a mozgás, a külön délutáni program, és ez azzal fenyegethet, hogy esetleg felhagy a sportolással. Ez természetesen nemcsak a mi labdarúgó-növendékeinket fenyegeti, hanem általában a gyermeksport részvevőit. Innen jött az ötlet, hogy bármily csekély mértékben is, de megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy ne szakadjanak el a sportágtól, hanem otthon is tudjanak gyakorolni.

Természetesen akad jó néhány olyan labdarúgó-palánta, aki kertes házban lakik, vagy van testvére, számukra a labdával való gyakorlás eddig sem okozott gondot. Az SC Hírös-Ép utánpótlásedzői gárdája ezúttal azokat a gyerekeket is célozta, akik például panellakásban élnek. – Egy olyan megoldást szerettünk volna kitalálni a két labdával, ami mindenki számára egyenlő lehetőségeket biztosít a gyakorlásra, ezért döntöttünk a Tricky Ball nevezetű szivacslabda mellett, amelyet a lakásban, tehát kisebb zárt helyen is tudnak használni a gyerekek az egyéni technika fejlesztésére úgy, hogy közben nem rendezik át nem kívánt módon a lakást, egy rövid gyakorlás után nem kell új lapos képernyős tévé után néznie a családnak.

A Tricky Ball egy önképző futball-labda, más néven zsinóros labda, amely egy másfél méteres gumikötéllel rendelkezik. A hosszúsága mindkét végén állítható. A kötél mind kézre, mind pedig derékra rögzíthető, így a játékosok és a kapusok egyaránt használhatják. A visszapattanó labda kitűnő eszköz és módszer a dekázás, a labdaérzékelés és a labdakezelés fejlesztésére, valamint a reakcióidőt és az egyensúlytartást is javítja. Így tehát nemcsak az idő eltöltésére és a labdarúgás illúziójának a megteremtésére alkalmas, hanem a használata gyakorlati haszonnal is jár.

A hatfős kommandó a hét elején egy egész napon át hordta fáradhatatlanul az ajándékokat, afféle önjelölt nyári Mikulásként, ám a gyerekek nekik alighanem sokkal jobban örültek, mintha egy ismeretlen Mikulás kopogtatott volna be a lakásokba, ugyanakkor a hivatásos futárokat megszégyenítő távot megtett kézbesítőkkel is elfeledtette a fáradtságot a meglátogatott gyermekek öröme.

– A játékosok kötődnek az edzőikhez, és ennek okán az egyesület szándékosan úgy szervezte meg az ajándékok kiosztását, hogy a gyerekeket a saját edző látogatta meg a csomaggal, ami nagyon jól­esett a gyerekeknek – idézte föl az akciót Kitl Zoltán. – Sokat számított a személyes kontaktus, jólesett nekik az érzés, hogy várjuk őket vissza, hogy ebben a nehéz időszakban is gondolunk rájuk, és jelezzük, hogy a mi számunkra az ő folyamatos fejlődésük a legfontosabb.

A jövő hét elejétől aztán már nemcsak szimbolikus gesztusokat tesz a náluk futballozó gyerekek felé az SC Hírös-Ép szakmai stábja, hétfőtől ugyanis – természetesen az előírások maximális betartása mellett – megkezdődnek a megannyi gyerek- és utánpótlás-­korosztályok számára az edzések.