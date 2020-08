Beindul a megyei pontvadászat

Március 14-én játszottak utoljára tétmérkőzéseket a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, ezen a héten új pontvadászat kezdődik.

Szombat, 17 óra:

Harta SE – Kecskeméti LC

V.: Papp Gergely (Rácz Béla, Farkas Krisztián).

Sümegi József, a Harta társedzője: – Nagy változások a keretben nem voltak, Lajos és Vincze távozott, helyettük érkeztek négyen. A keretünk nem bőséges, de elégséges. Ami a céljainkat illeti, ha a csonka tavaszon elért helyünket meg tudnánk ismételni, elégedettek lennénk. A reális célunk az lehet, hogy a középmezőny élén, az élboly mögött végezzünk. A KLC-t tavaly bajnokin kétszer is legyőztük, ők kupameccsen tréfáltak meg minket. Hazai pályán a célunk a győzelem, annál is inkább, mert éppen a mi tavalyi példánk mutatja, hogy egy jó rajt mekkora lendületet adhat egy csapatnak. Fiatal, hajtós csapat a KLC, nem lesz könnyű.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – A nyáron nálunk nem volt nagy játékosmozgás, kevés távozó volt, és szintén kevés, ám minőségi érkező. Egy kapust még keresünk. Tavaly újoncként a megye egyben nem vallottunk szégyent, érzésem szerint a váratlan záráskor még több pontunk is lehetett volna. Az idei célunk az, hogy a tavalyi teljesítményt felülmúljuk, ehhez garancia lehet, hogy fiatal a társaság, jó kondiban van, a futást, a tempót tehát fogják bírni a srácok. Ehhez rögtön Hartán kellene jó eredményt elérni. Tavaly idegenben és itthon is megtréfált minket a Harta, igaz, a kupából kivertük őket. Ismerem a hartai csapatot, tudom, hogy kik azok a kulcsjátékosok, akiket meg kell próbálnunk kikapcsolni. Ha ez sikerül, akkor lehet erre esélyünk.

Kiskunfélegyháza – Kecel

V.: Polyák Attila (Tóth István, Markó László).

Némedi Norbert, a KHTK edzője: – Elég hosszú felkészülésünk volt, jól sikerült. Két új játékost igazolunk, Bálint Tibor a Kécskéből, Urbán Pál a KTE-től érkezett, illetve a fiataljaink közül Horváth Balázs erősíti a korábbi keretet. Célunk, hogy fiatalítsuk a csapatot, és ugyanúgy helytálljunk, mint az előző években. A hétvégén nagy csatára számítunk. A bajnoki szezont a Kecellel fejeztük be, és az élet úgy hozta, hogy velük kezdjük az idényt. A riválisokat nem követtük figyelemmel, de biztos vagyok benne, hogy az ellenfél is jól felkészült a nyitómérkőzésre. Az első forduló amúgy sem könnyű, még megyei szinten sem. Fél év kihagyás után győzelemmel szeretnénk bemutatkozni.

Kerekegyházi SE – Lajosmizsei VLC

V.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Csordás Csaba, a Kerekegyháza edzője: – A keretünk összeállt, nem is tűnik rossznak, még egy helyen elképzelhető változás. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden poszton versenyhelyzet alakult ki. Megannyi tanulságos edzőmérkőzést vívtunk a felkészülés során, amelyek kiválóan szolgálták a fizikális állapot javítását és a taktikai elemek begyakorlását. A kupában is vitézkedtünk, és már csak egy mérkőzés választ el minket attól, hogy felkerüljünk az országos táblára. Ezt az esélyt most már nem szeretnénk elhalasztani. A hétvégi ellenfelünk, a Lajosmizse a tavalyi őszi mérkőzésünkön megtréfált minket hazai pályán, a pályánk kis méretét kihasználva elvitte Kerekegyházáról az egyik pontot. Természetesen azon leszünk, hogy ma délután ez ne ismétlődhessen meg.

Vasárnap, 17 óra

Akasztó FC – FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Gargya Balázs (Maurer János, Vida Sándor).

Holczimmer Tamás, az Akasztó edzője: – Hetedik hete vagyunk edzésben, és úgy vélem, jól sikerült a felkészülésünk a bajnokságra. Az edzéslátogatottság is igen jó volt, hiszen 14-16 fő mindig jelen volt a tizennyolcas keretből. Több edzőmérkőzést is játszottunk, melyek jól szolgálták a felkészülést. Hét új játékos érkezett a keretbe: Soltvadkertről igazolt hozzánk Dobosi Zsolt, Márki Bence és Szabó Szabolcs, Hartáról Vincze Dezső, Soltról Németh Tamás, Kiskőrösről Geiger Roland, Bányai Máté pedig Kecelről jött. Most olyan keret állt össze, amely képes lehet a remélt 1–8. hely megszerzésére. Erős középcsapattá szeretnénk válni és természetesen minél jobb eredményeket elérni a mérkőzéseken. Sok az új játékos, így idő kell, hogy összeérjen a csapat, ezért előfordulhat, hogy hullámzóbb lesz a teljesítményünk. Minden csapat erősített, így nagyon kiegyensúlyozott lesz a mezőny. Nagy reményekkel vágunk a bajnokságnak, ahol a hét végén egy fiatal és jól felkészített halasi csapat lesz az ellenfelünk. A felkészülés során fogadtuk őket és úgy kaptunk ki 3–1-re, hogy rengeteg helyzetet kihagytunk. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy jó eredményt érjünk el és örömet okozzunk a focimeccsekre kiéhezett közönségünknek.

Soltvadkerti TE – Szabadszállási SE

V.: Vörös Gábor (Fülöp József, Juhász Andor).

Marton István, a Soltvadkert edzője: – Az idei a középmezőnyben szeretnénk végezni. Dobogós esélyeink nincsenek, mert tudjuk, hogy vannak nálunk jobb csapatok a megyei első osztályban. A bajnokság első fordulójában hazai környezetben egy jó csapatot, a Szabadszállást fogadjuk. Ellenfelünk jóval nagyobb költségvetéssel dolgozik, mint mi, ők biztosan harcba szállnak majd a dobogóért. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy kiszolgáljuk a közönségünket is itthon tartsuk a három pontot. Megpróbáljuk meglepni az ellenfelünket egy új taktikával, meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül. A találkozón a pillanatnyi forma fog majd dönteni, reményeink szerint a mi javunkra. Sajnálatos módon mi sok helyzetet kihagyunk. Biztos vagyok abban, hogy ezúttal is lesznek ziccereink és ha azokat tudjuk értékesíteni, akkor nem lehetnek gondjaink.

Bácsalmási PVSE – Kalocsai FC

V.: Tóth Csaba (Suba Zoltán, Nagy Norbert).

Teslic Igor, a Bácsalmás edzője: – Június 15-én vettem át a csapatot, az akkori keretből nyolc-kilenc játékos távozott, mostanra teljesen átalakult a keret. Több új játékossal erősítettük a gárdát: Tóth Dániel véd a kapuban, Szabó Attila, Lipták Ákos lesznek a belső védők, Bart Mihály foglalja el a védelem bal oldalát. Lichta Dominik középpályán szerepel, Körmöczi Márk, Taci Andi, Molnár Olivér csatárok, az utóbbi főleg szélsőként bevethető. A felkészülés alatt az első három hét a keret kialakításáról szólt, így egy hónapom volt arra, hogy összerázzam a fiúkat. Amit hiányolok, az az, hogy komoly megye egyes csapatokkal nem tudtunk játszani felkészülési mérkőzéseket. Pályára léptünk a megye kettes Tompával, Borotával, Nemesnádudvarral. Szerintem a fiúk jól dolgoznak, elégedett vagyok a játékukkal. Győzelmet várok hét végén, a bajnokságban pedig a középmezőnyben szeretném látni a csapatot a záráskor, egy ötödik és nyolcadik közötti hellyel elégedett lennék.

Borítóképünk illusztráció.