Behúzták a kéziféket a megyei focicsapatok

Bár ezen a hétvégén a Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokságok mindhárom osztályában rendeztek volna bajnoki fordulót, a járványügyi intézkedések miatt sűrűre sikerült hét végére kiderült, hogy mindössze hat megye hármas mérkőzést játszanak le a hétvégén.

Mozgalmas héten van túl a megyei foci, bár ezen a héten ezúttal nem a pályán vitézkedtek a csapatok, inkább telefonálgatással és mérlegeléssel teltek az elmúlt napok, miután kiderült, hogy az MLSZ döntése értelmében a csapatok nem kötelesek már az idei évre kiírt bajnokit lejátszani, tehát önkéntes alapon az lép pályára a sorsolásban erre a hétvégére kiírt meccsére, aki le óhajtja játszani a mérkőzéseit. A megyei első osztályban még három forduló lett volna hátra, a megye kettő Északi csoportjában egy, és a megye három négy csoportjában is már csak az őszi idény utolsó köre várt volna a csapatokra. Hétfőn úgy festett, hogy a szövetség leállította a bajnokságot, kedden aztán bejelentettek egy könnyítést, ami jelentős változást jelentett a hétfői verzióhoz képest.

Az MLSZ Bács-Kiskun megyei igazgatósága ekkor a következő nyilatkozatot adta ki:

„Az MLSZ elnöksége – a csapatok kérését is figyelembe véve – a bajnokságok folytatásáról döntött, egyidejűleg a halasztások engedélyezésével megadta a választás lehetőségét, tehát az alacsonyabb osztályokban maguk dönthetik el a csapatok, hogy játszanak vagy későbbre halasztják mérkőzésüket. Az egyesületek részletes intézkedési tervet kaptak a szövetségtől az egészségvédelmi feladatokról.

A futball felelős folytatása érdekében, betartva a szabályokat, nézők nélkül és módosuló versenyszabályokkal folytatódnak az amatőr bajnokságok. A legfontosabb különbség, hogy a csapatok kérhetik egyoldalúan is mérkőzésük halasztását. Az alacsonyabb osztályokban önkéntes a bajnokságokban való részvétel.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy amatőr, azaz NB III.-nál alacsonyabb osztályú csapat nem tud, vagy nem kíván kiállni az adott bajnoki mérkőzésen, akkor új időpont kitűzését kezdeményezheti, melyhez az MLSZ hozzájárul, több alkalommal is. Mindennek további következménye nincs a klubra nézve, viszont így a találkozók száma a bajnokság végére változatlan maradhat. Ez biztosítja a szükséges versenylehetőséget a fiatal tehetségek számára éppúgy, mint az egészségük megőrzése érdekében sportoló felnőtteknek. A bajnokságok jövő tavaszra tervezett befejezésének végső időpontja az események alakulása alapján rugalmasan módosítható.”

A szerdán kiadott nyilatkozatot követően eleinte volt lelkesedés, hogy folytatódhat a bajnokság, aztán ahogy közeledett a hétvége, a szituáció alapos mérlegelését követően egyre több klub jelezte, hogy szeretne élni azzal a lehetőséggel, hogy tavaszra halasztja a mérkőzéseit. Addig-addig mondták le a mérkőzéseket, hogy végül a megyei első osztályban a hétvégén esedékes mind a hét, a megye kettő Északi csoportjában kiírt mind a hat mérkőzés elmarad.

A megye háromban is felborult a hét derekán az első dominó, és azt követően egyre több mérkőzést mondtak le ebben a ligában is a csapatok, míg a jelenlegi állás szerint tizenkét olyan gárda maradt, amely élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy ha nézők nélkül is, de lejátssza a bajnokiját a hétvégén.

Szombat, 13.30:

Megye III. Északi csoport: Tiszaug–Fülöpszállás.

Megye III. Közép csoport: Vadkert FC STE II.–Kecel FC II., Kunfehértó–Tázlár.

Megye III. Nyugati csoport: Tass KSE–Miklósi GYFE.

Vasárnap, 13.30:

Megye III, Déli csoport: Gara–Bácsbokod.

Megye III. Északi csoport: Ágasegyháza–Fülöpjakab.