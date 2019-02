Becsülettel helytálltak a szparis lányok Orosházán

Kétszer is idegenben léptek pályára a kecskeméti női asztaliteniszezők és a két vereség ellenére becsülettel helytálltak esélyesebb vendéglátóik otthonában.

A hétvégén két mérkőzést is vívott az Extraligában a Kecskeméti Spartacus Sportkör. Pénteken a Statisztika PSC vendégei voltak a kecskemétiek. Előrehozott mérkőzés volt ez, mivel a kecskeméti Drabant Anita és a Statisztika versenyzői az eredetileg kiírt időpontban Cseh Ifjúsági Nemzetközi Versenyen vesznek részt. A párosok mérkőzésén a kecskeméti Drabant Anita és Füle Kata 2:1-re megszerezte ugyan a vezetést, ám Dari Helga és Harasztovich Fanni képes volt egyenlíteni, majd fordítani. A következő három egyéni mérkőzést Drabant, Márkus Enikő és Füle Kata ugyan elveszítette, de remekül helytálltak, a végletekig kijátszották a szetteket. 4:0-s hazai fórnál a fővárosi Dari és a kecskeméti Márkus mérkőzése következett. Márkus szerepeltetésével a kecskemétiek azt tervezték, hogy meglepik a Statisztika fiataljait. Összejött. Az érdekes, változatos mérkőzés döntő szettjében Márkus nyert, így meglett a Spartacus első győzelme. A hatodik mérkőzésen Drabant Anita szép labdameneteket játszott Harasztovich Fanni ellen, ez azonban a szettnyeréshez kevésnek bizonyult, az utolsó viadalon pedig Füle minimális különbséggel kapott ki Fejőstől.

Statisztika PSC–Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér 6:1

– A csapatunkból kiemelkedett a teljesítményével a rangidős Márkus Enikő, aki küzdésből, versenyzésből példamutató volt – összegezte a tapasztalatokat Vajda Viktor edző.

Pihenésre nemigen volt idő, szombaton reggel ugyanis már Orosházára utazott a csapat, ahol egyáltalán nem látszott a fáradtság a kecskeméti lányokon, ugyanis a hazaiakat szoros csatára késztetve csak 6:4 arányban kaptak ki.

A párosok meccsén Braun Éva és Horváth Lilla esélyt sem adott a Füle–Drabant duónak, a második találkozón aztán Füle valósággal lemosta ellenfelét, majd az ifjúsági válogatottak meccsén Drabant Anita aratott szintén magabiztos győzelmet Nagypál Márta fölött, máris vezetett a Spari. A hazai Braun a következő meccset hozva egyenlített, Horváth Lilla és Drabant Anita fordulatos, változatos, ötszettes meccsén azonban Drabant visszavette a Sparinak a vezetést – átmenetileg, a következő három meccset az Orosháza nyerte. Ezt követően Horváth Lilla és Molnár Anna állt az asztalhoz, és a versenynapon még nyeretlen versenyzők csatájában Molnár fegyelmezett, a taktikát betartó játékkal és küzdeni tudásból is jelesre vizsgázva 3:1 arányban nyert, 5:4-re alakítva az állást. Az Orosháza ekkor cserére szánta el magát, Nagypál Márta helyére Csáki Rita állt be, ezzel sikerült is meglepniük Füle Katát, aki az első szettet megnyerte, ám a folytatásban nem találta a ritmust és veszített. A végeredmény 6:4 lett az Orosháza javára.

PET-BAU Orosháza–Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér 6:4

– Háromórás küzdelmet vívtunk Orosházán, és bár az eredmény ugyanaz lett, mint a két klub kecskeméti mérkőzésén, de ezúttal sokkal jobbak voltunk, mint a hazai összecsapáson. Az önbizalom, a siker hiányzik a versenyzőinkből. Jó volt látni, hogy a csapat együtt volt. Mindenki küzdött. Molnár Anna a vereség után állt fel és jó játékkal nyert. Drabant Anita derékfájdalommal is magabiztosan versenyzett, Füle Kata a hazai jó szereplést kicsi híján megismételte. Egyszóval jó úton haladunk afelé, hogy igazi csapat legyünk – nyilatkozta az orosházi találkozót követően Fodor Miklós edző.

Az NB III. 14. fordulójában a Jászkun Volán Kft. Szolnok 3. csapata vendége volt a Spari férfiegyüttese és 15:3 arányban biztosan győzött. A mérkőzést követően Fodor Miklós vezetőedző teljes joggal gratulált versenyzőjének, Jádi Dominiknek, akinek sikerült veretlenek maradnia.