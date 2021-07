Bálint Csaba elégedett

A KTE súlyemelő-szakosz­tálya a vírushelyzet ellenére is nagyon eredményes időszakon van túl, ebben az évben ráadásul válogatott versenyzőik számát is növelni tudták. A nemzetközi és hazai versenyek is egymást váltják mostanság, így sok pihenésre nincs ideje nyáron Bálint Csaba tanítványainak.

Sűrű éven van túl egyelőre a KTE, hiszen versenyzőik sorra járják a versenyeket, többen ráadásul a válogatott keret tagjaiként. Bálint Csaba kifejezetten büszke a tavaszi időszakra, hiszen újabb növendékeik tették le névjegyüket.

– Sikerült növelni a válogatottak számát, hiszen Kmegy Máté és Árva Cintia mellett újabb versenyzőink kerültek keretbe – mondta Bálint Csaba vezetőedző.

– Nagy Noel és Nagy Dániel az U23-as nemzeti csapatba szereztek helyet. Kmegy Máté és Árva Cintia már oszlopos tagjai klubunknak, részt vettek a felnőtt-Európa-bajnokságon is, ahol Cinti tizenhetedik helyen végzett. Máténak ez a verseny nem sikerült jól, de dolgozik tovább, maradt a keret tagja így is. Nagy Dániel és Árva Cintia az Olimpiai Reménységek Versenyén vett részt legutóbb június végén, ott csapatban indultak és második helyen zártak Lengyelországban.

Cinti az országos csúcsot 94-ről 96 kilogrammra javította, Dani pedig már egy spanyol nemzetközi versenyre is meghívást kapott azóta, ahol szintén csapatban harmadik lett.

Emellett most vettünk részt az U17-es és U15-ös országos bajnokságon, ahol Székely Alexandra magyar bajnok lett 76 kilós súlycsoportban, ezáltal lehetőséget kapott arra, hogy augusztusban képviselje Magyarországot az ifjúsági Európa-bajnokságon, szintén Lengyelországban. Az utóbbi időszakban több ezüstérmet is szereztek versenyzőink, így Kocsis Gergő, Kónya Panna, Vincze Bianka, Borsos Borisz Boldizsár, illetve Nagy Adrienn és Latos Levente harmadikként zárt, de Faragó Balázs negyedik helyét is mindenképpen meg kell említeni – foglalta össze az eredményeket Bálint Csaba vezetőedző.

Az élet nem állt meg nyáron sem a súlyemelőknél, hiszen augusztusban is versenydömping lesz. A különböző korosztályos Európa-bajnokságok mellett válogató­verseny is vár a kecskemétiekre, akik a Messzi István-emlékversenyt is megszervezik, szokás szerint a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.

– Sok pihenőt nem kaptak a versenyzőink, hiszen az augusz­tusi ifi-Eb miatt nem is kerülhetett erre sor. Emellett szeptemberben jön a junior- és az U23-as kontinenstorna, ahol Árva Cintiának stabil a helye, de még két-három versenyzőnknek ott lehet akár.

A nyár most főleg ezzel a munkával telik, ezek a versenyzők naponta kétszer edzenek, hol a tatai edzőtáborban, hol Kecskeméten.

Meg kell említeni a Messzi István-emlékversenyt is, mely augusztus 14-én lesz a Messzi István Sportcsarnokban, szokás szerint mi szervezzük, itt egy népes kecskeméti mezőny indul majd a tervek szerint – tekintett előre Bálint Csaba.

A Messzi István-­emlékverseny ezúttal nem olimpiai válogatóként szolgál majd, hiszen az ötkarikás játékok után rendezik, de ezzel együtt kiemelt figyelmet fog kapni idén is.

– Próbálunk meglepetést okozni, illetve még a támogatók keresése is zajlik, hogy minél színesebb legyen a verseny.

Igyekszünk egy magas színvonalú eseményt megszervezni, ide mindig a legjobbak érkeznek, hiszen egy válogatóversenyről van szó.

Általában egy olimpiai válogatóverseny ez, most viszont Tokió után kerül rá sor, de a hazai versenynaptárban mindig kiemelt helyet foglal el. Korábban fogadtunk külföldi indulókat is, de a vírushelyzet miatt most inkább nem hívtunk meg senkit – mondta Bálint Csaba.

Sokaknak okozott komoly problémát a vírushelyzet, illetve a különböző lezárások, de a súlyemelők szerencsés helyzetben voltak, ráadásul a KTE-nél növelni tudták a létszámot minden csoportban.

– Egyéni sportág vagyunk, így meg tudtuk oldani, hogy csak a versenyzők és az edzők jelenlétében zajlik minden. Lehetőséget kaptunk arra is, hogy a Bóbis Gyula Edzőközpontban folytassuk a munkát, szakmailag tehát nem szenvedtünk csorbát. Nekünk mindig az anyagi oldal megteremtése jelent komoly munkát, hogy meg tudjuk teremteni a feltételeket a megfelelő felkészüléshez. Amennyiben ez adott, akkor nem lehet gond, hiszen a pandémiás időszakban is sikerült növelni a versenyzőink számát, 7-77 éves korig gyakorlatilag minden korosztályban vannak súlyemelőink, nagyjából 50 fő. Minden versenyre el tudtunk menni, képviselni a várost, remélem, ez továbbra is így lesz – mondta Bálint Csaba.

A távlati célok is megvannak, Bálint Csaba reményei szerint a felnőtt-világbajnokságon is képviselhetik akár Kecskemétet, illetve idén is elvárás, hogy minél előkelőbb helyen zárjanak az országos pontgyűjtő versenyben, melyet tavaly élen zártak. Nem mellesleg a csapatbajnoki aranyat is szeretnék újra megcélozni.

– Bízom abban, hogy a felnőtt-világbajnokságon egy-két kecskeméti versenyző ott lehet majd. Emellett jönnek majd az országos bajnokságok junior- és felnőttkorosztályban, ahonnan azért hagyományosan két-három aranyéremmel szoktunk hazatérni. Tavaly az országos pontgyűjtő táblázatot meg is nyertük, tehát igen eredményesek voltunk. Lesz még egy csapatbajnokság is, ahova második helyen jutottunk be a selejtezőből. Évek óta folyamatosan nyerjük, bízom benne, hogy ezt a szép sorozatot folytatni tudjuk, de nem lesz könnyű dolgunk, mert az ellenfeleink folyamatosan erősödnek – zárta gondolatait Bálint Csaba a tervekről.