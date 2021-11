Bajnoki címre tör a Borota

Remek hajrával a második helyre futott be az utolsó pillanatban a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában a Borota SE. Ám a csapat ezen a szép helyezésen is javítani akar tavasszal.

Alighanem nagyszerű promótere lenne a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjának Szűcs Zoltán, az ebben a csoportban szereplő Borota labdarúgó-­szakosztályának a szakmai igazgatója, mert azt nem lehet róla elmondani, hogy ne lenne képes felcsigázni az ember érdeklődését. Amikor ugyanis a tudósító a csapat előző éveinek az alapos tanulmányozása után – amely magában foglalja annak tüzetes tanulmányozását is, hogy az előző években hányadik helyen végzett a csapat – azt gondolja, hogy sikerül egy konszolidált, nem forradalmi, de jó interjúindító kérdést kitalálnia, és felteszi a kérdést, amelyben a válasz is benne rejlik, hogy bizonyára elégedettek a jelenleg elfoglalt második hellyel – lévén, az a legjobb az elmúlt évekre visszamenőleg –, és bizonyára örülnének annak, ha az év végén is ezt a helyet foglalnák el, rögtön az elején meglepő választ kap. – Nem, nem lennénk elégedettek – szögezi le határozottan Szűcs Zoltán – ugyanis szeretnénk megnyerni a bajnokságot.

Elsőre botorságnak és túlzott bátorságnak tűnik ez a határozott felvetés, meg is lepődik a kérdés föltevője is, hiszen a Borota néhány héttel ezelőtt még a képzeletbeli dobogón sem állt, Szűcs Zoltán azonban azonnal okadatolja is, hogy miért nem kizárt ez a lehetőség. – Az éllovas Kunbaja előnye jelenleg velünk és a harmadik Bajával szemben öt pont. Tavasszal az első fordulóban mi rögtön a Kunbaját fogadjuk. Ha sikerül őket legyőznünk, mindjárt csak két pontra olvad a hátrányunk, és onnantól már minden lehetséges.

S hogy a lassan másfél éve veretlen Kunbaja ellen lehet-e esélye a Borotának, arra a válasza igen,

hiszen a Borotának tavaly tavasszal is sikerült egy nagyon szoros mérkőzést vívnia Kunbaján, amelyen csak 2–1-re kapott ki, és a kunbajai edző, Srdjan Mikotic mérkőzés utáni nyilatkozatából az is kiderült, hogy ők igazából ettől a mérkőzéstől tartottak a legjobban az idény során. Nem légből kapott tehát a remény, hogy akár be is igazolódjon, amire Szűcs Zoltán vágyik.

Egyszóval befutott a második helyre a Borota, pedig nem így indult ez az idény, a rajt után az utóbbi években megszokottnál jóval gyengébben muzsikált a borotai együttes. Pedig a felkészülés nem sikerült rosszul, erős ellenfelekkel kötöttek le felkészülési mérkőzéseket, azokon nem is szerepeltek rosszul. A nyár folyamán nem volt nagy játékosmozgás, csak ketten távoztak, Nikutovic Sasa és Madarász Ákos, illetve hárman érkeztek, Mladen Vizin védekező középpályás és Bojan Usomovic középső védő, valamint Murányi Attila középpályás. Ráadásul egy remek edző ült le a kispadra Fenyvesi Ferenc személyében. – A gyenge kezdésnek legalább két oka van. Egyrészt, az elején pokolian nehéz volt a sorsolásunk, másrészt pedig rögtön az elején megsérült Usomovic középhátvéd, akinek nagyon nagy szerepe volt és lesz is a védelem szervezésében. Ráadásul

a csapatnak és az új edzőnek össze kellett szoknia.

Fenyvesi Ferenc munkájával maximálisan elégedettek vagyunk, és a végén már az eredmények is jöttek, ehhez elég a tabellára nézni.

Az igen ambiciózus tavaszi célkitűzéshez nagy változásokat a keretben nem terveznek. Szűcs Zoltán a csapat őszi szereplésével kapcsolatban felhívta a figyelmet egy nagyon érdekes adalékra. A csapatnak a hazai mérkőzésein az összesített gólkülönbsége 15–10, az idegenbeli találkozóin viszont 25–4. Arra a kérdésre azonban, hogy megtalálták-e- ennek az okát, ezt felelte. – Nos, ez itt az egymillió forintos kérdés, de nem találtunk rá magyarázatot. Egyébként a rúgott góljaink összesített számára sem lehet panasz, hiszen nálunk csak a Dusnok szerzett több találatot. Ezzel együtt ahhoz, hogy a tavaszra kitűzött célunkat elérjük, nagy játékosmozgást nem tervezünk, csak csatárposzton szeretnénk erősíteni, és akkor lehet, hogy a hazai mérleg problematikája is megoldódik anélkül, hogy rájönnénk a rejtély titkára – jelentette ki a szakvezető. A csapatnak, amelynek a kerete hét szerb és tíz magyar játékosból áll, a felkészülési időszakban heti három, a bajnoki menetelés alatt heti két edzést tartanak. Az edzések látogatottsága megfelelő. És bár hét szerb állampolgárságú játékos is szerepel a csapatban, széthúzás nincs, a csapategység kiváló, nem utolsósorban azért, mert közülük öten már közel öt éve Borotán játszanak, tehát gyakorlatilag helybelinek számítanak. A magyarok pedig jószerével a helybeliek közül kerülnek ki.

– Ilyen szép célt pedig azért érdemes kitűzni – jelentette ki a szakvezető –, mert van egy kitartó szurkolótáborunk, amelynek a kemény magja a hazai meccseken megfelelő vehemenciával buzdítja a csapatot, de még idegenbe is elkísérik, van, hogy akár negyven-ötvenen is. Sőt, a szurkolók az ificsapatokat sem hagyják cserben, a fiataloknak sem kell üres pályaszél előtt játszaniuk.

És hogy miért lenne kiváló promóter Szűcs Zoltán? A szavai olvastán az ember már alig várja a Borota–Kunbaja rangadót, és úgy érzi, hogyha a jövő hét végén vívnák ezt a meccset és akkor indulna a tavasz, már akkor is késő lenne.