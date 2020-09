Bajnokaspiránsok találkoznak

A hétvégén a 3. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban. Szombaton a bajnoki címre is esélyes együttesek találkoznak Kiskunfélegyházán, ahol a Szabadszállás vizitál.

Szombat, 16.30

Harta SE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Polyák Attila (Markó László, Aradi Csaba).

Sümegi József, a Harta edzője: – Győzelmi reményekkel várjuk a hétvégét. Nem kezdtük rosszul a szezont, nyertünk otthon a Kecskemét ellen, Kecelen egy sírból visszahozott pontot szereztünk, hiszen 0–3-ról jöttünk vissza 3–3-ra. Mindenképpen a győzelem reményében fogadjuk a Kiskunhalast. Tudjuk, hogy nagy változások vannak a halasi csapatban, fiatal játékosokat igazoltak, de mivel hazai pályán fogunk játszani, otthon szeretnénk tartani a három pontot.

Kiskunfélegyházi HTK–Szabadszállási SE

V.: Kiss Róbert (Csákó Patrik, Borbényi Miklós).

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyházi HTK edzője: – Pontosan négy héttel ezelőtt már találkoztunk a Szabadszállással, a MOL Magyar Kupában. Akkor otthonukban sikerült legyőzni őket 3–0-ra. Tudjuk, hogy az egy egészen más mérkőzés volt, mint ami a mai lesz. Biztosan vissza akarnak majd vágni, éppen ezért küzdelmes, jó mérkőzésre számítok. Megmondom őszintén, hogy győztes csapatként szeretnénk lejönni a pályáról.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Annyiban szeretnék visszatérni az elmúlt hét végi, Akasztó elleni mérkőzésre, hogy azon a találkozón rengeteg gólhelyzetet kihagytunk. Meg is jegyeztem, hogy remélem azért cselekedtek így a srácok, mert tartalékoltak a Kiskunfélegyháza elleni találkozóra. A mérkőzést háromesélyesnek tartom, nagy meccsre számítunk, ahogy ez lenni is szokott a két csapat találkozóján. Mind a két gárda ismeri a másikat, így nagy meglepetést nem tudunk okozni egymásnak. Nagyon várjuk a mérkőzést, szeretnénk jó eredmény elérni. Amennyiben azt a játékot játsszuk, amit tudunk és amit mindenhol szeretnénk, vagyis gyorsak és fegyelmezettek leszünk, akkor akár meglepetést is okozhatunk Kiskunfélegyházán.

Tiszakécskei LC II.–Jánoshalmi FC

V.: Tóth Róbert (Apró Ferenc, Bán Kristóf).

Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC II. edzője: – Egy nagyon jó csapat, a Jánoshalma érkezik hozzánk ma délután, amely az elmúlt bajnokságban is bebizonyította, hogy számolni kell vele. Az elmúlt évben magasan vezette a bajnokságot, de az a vírus miatt nem fejeződött be. Szerintem ha végigment volna, akkor is ők végeztek volna az élen. Éppen ezért tudjuk, hogy nehéz lesz a dolgunk. Az első fordulóban szabadnaposak voltak, a másodikban pedig meglepetésre vereséget szenvedtek a Bácsalmástól, de azt gondolom, hogy ebből nem lehet komoly következtetéseket levonni. Igaz, hogy most a Jánoshalma is és mi is pont nélkül állunk, de ennek ellenére a mérkőzésnek ők az esélyesei. Mi megpróbálunk visszatérni arra az útra, amin elindultunk, és szeretnénk megnehezíteni ellenfelünk dolgát.

Kecskeméti LC–Kecel FC

V.: Vörös Gábor (Fülöp József, id. Péter-Szabó Ottó).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Ami a keretünket illeti, az utolsó pillanatban sikerült igazolnunk egy kapust, Berta Csabát a KTE-től, akire nagy szükségünk van. Az első fordulóban kikaptunk ugyan Hartán, de azután a meccs után nem is a vereség fájt annyira, hiszen Hartán ki lehet kapni, hanem a rengeteg, bosszantó egyéni hibánk, ami a vereséget eredményezte. A társaság egyébként a vereségtől függetlenül jó hangulatban van, és már alig várják a srácok, hogy kiköszörülhessék az első fordulóban esett csorbát. Ehhez a hét végén a Kecelt kellene legyőznünk. Nemrég találkoztunk velük kupameccsen, akkor megtréfáltak minket. Jó csapat a Kecel, sokat erősödött a nyáron is, ugyanakkor meglehetősen durva társaság, ezt a saját bőrünkön tapasztaltuk a kupameccsen, Zsoldos László, a csapatkapitányunk több hétre ki is esett sérülés miatt. Fociban és erőnlétben ugyanakkor meggyőződésem, hogy mi vagyunk a jobbak, és ha ez a két tényező érvényesülhet a mai mérkőzésen, akkor képesnek kell lennünk itthon tartani a számunkra fontos három pontot.

Vasárnap, 16.30

Akasztó FC–Lajosmizsei VLC

V.: Hagymási Attila (Korsós Péter, Sáfrán Ferenc).

Holczimmer Tamás, az Akasztó edzője: – Mindenképpen szeretnénk javítani, a hazai közönségünk előtt bizonyítani, tehát a vasárnapi találkozón egyértelműen a három pont megszerzése a cél. Úgy fogunk kimenni a pályára, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy itthon sikerüljön örömöt okozni a hozzánk hűséges szurkolóinknak. A hét végi ellenfelünk, a Lajosmizse a mumusunknak számít, hiszen a közelmúltban több esetben mi jöttünk ki rosszul az ellenük vívott meccsekből. Ennek ellenére nem tartunk az ellenféltől, és úgy gondolom, hogy megvan az esélyünk a győzelemre.

Soltvadkerti TE–Kiskőrösi LC

V.: Stefánovits Gábor (To­pálszki Szabin, Rácz Béla).

Marton István, a Soltvadkert edzője: – Jól kezdte a bajnokságot a Kiskőrös, de mi nagyon szeretnénk a kőrösi gyorsvonatot lelassítani, mivel nekünk is égetően nagy szükségünk van a pontokra. A hét végén egyértelműen az a célunk, hogy hazai pályán pontot vagy pontokat szerezzünk. Bár van néhány sérültünk, a csapat egyben van, és abban reménykedem, hogy vasárnapig a sérültek is felépülnek.

Kerekegyházi SE–Kalocsai FC

V.: Bartucz Tamás (Kócsó Tibor, Szeles Ádám).

Komonyi Gábor, a Kerekegyháza edzője: – Természetesen fájó volt az előző fordulóban elszenvedett kiskőrösi háromgólos vereség, de néhány nap elteltével, higgadtan visszatekintve tulajdonképpen nem volt meglepő. Előtte komoly sorozatterhelés volt a csapaton, nem kis tétre menő mérkőzéseket vívtunk meg sikerrel, több egygólos győzelem során mutattuk meg, hogy küzdeni is tud a csapat. De már a hét elején megbeszéltük a vereséget, lezártuk, és azóta a Kalocsa ellen készülünk. Remek csapat a Kalocsa, bizonyítja ez, hogy hetet rúgott a hét végén, korábban pedig az egyre izmosabb Bácsalmást is legyőzte az Almás saját pályáján. Veszélyes ellenfél tehát, abban biztos vagyok, hogy jó mérkőzést láthatnak majd a szurkolók, és mi szeretnénk egyrészt visszavágni a korábbi vereségért, másrészt pedig visszatérni a győzelem útjára, azaz mindenképpen szeretnénk itthon tartani a pontokat.