Bajnok lett a Kiskunfélegyháza

A hétvégén az utolsó előtti fordulót játszották le a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban.

Lajosmizse–Kelebia 4–2 (3–0)

Lajosmizse, 160 néző, v.: Rabi (Maczelka, Szabó L.).

Lajosmizse: Lord – Rideg, Fekete, Csorba (Cserni a 75. percben), Tábi, Árva, Sipos, Dóka, Rapi, Tengeri, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Kelebia: Farkas – Baji, Döbrentei, Horváth, Honfi B., Kátai, Csupity (Tesic, 68.), Hugyecz, Farkas, Hajrulovic, Haskó. A mérkőzésen edzőként Molnár Lászlót Tesic Ervin helyettesítette.

Sárga lap: Rideg a 3., Tengeri a 44., illetve Döbrentei a 10. percben.

Gól: Sipos (6., 73.), Dóka (10., 18.), ill. Horváth (51.), Farkas (57.).

Ifi: 2–3

Árva Zsolt: – Az volt a célunk , hogy győztes mérkőzéssel búcsúzzunk a hazai pályáról és a szurkolóktól, ez összejött. Sikerült a meccs hatvan percéből egészen jól játszanunk. A 3–0-s vezetés első félidő után veszélyes eredmény, mert abba bele lehet aludni. Ebbe a hibába ezúttal beleestünk, de az utolsó húsz-huszonöt perc újra jól sikerült, így ma nemcsak nagyot küzdöttünk, de eredményesek is voltunk.

Molnár László: – Húsz perc és három gól előnyt adtunk az ellenfélnek, ebből nagyon nehéz volt talpra állni. Ennek ellenére nem törtünk össze, a végén az is benne volt a pakliban, hogy akár kiegyenlítsünk, ám a negyedik gól eldöntötte a sorsunkat.

Kalocsa–Akasztó 2–0 (1–0)

Kalocsa, 200 néző, vezette: Tóth R. (Baranyai, Apró).

KFCA: Hegedűs – Melcher, Tóth Levente (Kollár, 57.), Dostyicza (Pandúr, 79.), Salacz (Bányai, 85.), Vuits V., Mátyás (Follárdt, 66.), Nasz, Márkus (Vuits A., 69.), Pintér, Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Akasztó: Németh – Bánszki, Megyes, Kerekes, Turancsik, Juhász, Kudron, Szabó Zs., Palla, Csehi (Fésüs, 83.), Borsik (Tratter, 46.). Edző: Szrenkó István.

Sárga lap: Bánszki a 24., Kudron a 37., Tratter a 47. perc.

Gól: Vutis Viktor a 16., Follárdt a 89. percben.

Ifi: 17–1

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Amit elterveztünk, azt sikerült megvalósítani, hiszen begyűjtöttük a három pontot, és ezzel bebiztosítottuk a negyedik helyünket. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Sajnos hamar megszerezte a vezetést a Kalocsa, utána pedig hiába kerültünk mezőnyfölénybe, hiába domináltunk, a hálóba találni nem sikerült. Annyit még mindenképpen szeretnék megjegyezni, hogy a játékvezető a Kalocsának megadta a tizenegyest, nekünk viszont két alkalommal is elmulasztott büntetőt befújni. Véleményem szerint a játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna.

Kiskunfélegyháza–Harta 3–1 (1–1)

Kiskunfélegyháza, 180 néző, v.: Tóth Cs. (Gál, Juhász D.).

KHTK: Oroszi T. – Koncz Zs., Valkai, Nagy V., Huszka, Palásti (Kenderes, 86.), Tóth I., Makai (Koncz M., 60.), Marsa, Kerepeczki (Bábi, 70.), Ábel (Szabó A., 46.). Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Harta: Rigó – Oroszi L., Varga, Csehi, Grecu, Velez, Marte, Lajos, Bálint (Gyarmati, 75.), Péter, Vincze. Edző: Sümegi József.

Sárga lap: Palásti a 15., ill. Vincze a 33., Varga az 50., Oroszi az 56. percben.

Gól: Nagy a 26., Szabó A. a 64. és a 90., ill. Varga a 32. percben.

Ifi: 3–1

Koncz Zsolt: – Jó ellenféllel találtuk magunkat szemben, nagyon jól szervezett csapat ellen kellett ma játszanunk. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés folyamán uralni tudtuk a játékot, az ellenfél inkább csak kontrából veszélyeztetett. Fontos volt számunkra, hogy megszerezzük a három pontot. Nehéz éven vagyunk túl, mert ősszel minden mérkőzést idegenben játszottunk. Sokan azt mondják, hogy könnyebb volt az, hogy tavasszal viszont itthon játszottuk a mérkőzéseinket. Úgy gondolom, ez sokkal nehezebb volt, de a csapat erejét jelzi az, hogy mindössze egy vereségünk van a bajnokságban. Ezen nem is szeretnénk változtatni, az utolsó fordulót is nagyon komolyan fogjuk venni, és szeretnénk itthon tartani a három pontot. Köszönöm a szurkolóknak és azoknak, akik eddig a csapat mellett voltak, hogy támogattak bennünket.

Sümegi József: – Gratulálok a Kiskunfélegyházának a mai győzelemhez és a bajnokság megnyeréséhez. Amilyen létszámmal és csapattal jöttünk, úgy gondolom, ugyanúgy gratuláció jár a csapatomnak is, mert attól függetlenül, hogy a Félegyháza mezőnyfölényben játszott, megnehezítettük a dolgát. Nekünk is voltak lehetőségeink, amiből tudtunk volna gólt lőni, sajnos ezek kimaradtak.

Kiskunhalas–Jánoshalma 0–2 (0–1)

Kiskunhalas, 200 néző, v.: Stefánovits (Rácz, Szabó G.).

Kiskunhalas: Gerner – Fomumbod, Papp (Tóth, 46.), Nna Nna, Horváth, Amariutei, Mihalkó, Gyenizse, Gillich, Szűcs Patrik S. (Kenderes, 71.), Torma. Edző: Márton Zsolt.

Jánoshalm: Urlauber – Szabó, Balázs D., Farkas P. (Jeszenszky, 51.), Stojanovic M., Jesic, Harnos (Körmöczi, 88.), Andelic (Gáspár, 63.), Farkas D., Dordevic (Nagy, 46.), Maravic (Suknivic, 90.). Edző: Florin Nenad.

Sárga: Nna Nna (83.), Amariutei (16.), Gyenizse (26.), Szűcs Patrik S. (44.), Tóth (55.), ill. Szabó (75.), Nagy (54.).

Gól: Harnos a 2., Jeszenszky a 86. percben.

Harkai Péter, a Kiskunhalas szakosztályvezetője: – Jól kezdte a Jánoshalma a mérkőzést, a második percben gólt rúgott. Sajnos, mi belealudtunk a meccsbe, a 15. percben rúgtunk egy kapufát. A második félidőben volt néhány lehetőségünk, amit nem tudtunk értékesíteni. A Jánoshalma a második játékrészben tovább növelte az előnyét, és megérdemelten nyerte meg a meccset.

Florin Nenad: – A szezon végén vagyunk, ez meglátszik a játékosokon is. Ennek ellenére nagyon jól nyitottuk a meccset, sajnálom viszont, hogy nem rúgtuk időben a második gólt. Ha jönnek a helyzeteink, akkor másképp alakult volna a mérkőzés végeredménye. Nyolc pont hátránnyal indultunk neki a tavaszi szezonnak, bár jól játszottunk, nem bírtunk behozni a lemaradást. Ott vagyunk a dobogón, de szeretnénk az utolsó meccset megnyerni a Kőrös ellen.

Bácsalmás–Szabadszállás 5–2 (2–2)

Bácsalmás, 250 néző, v.: Hartung (Horváth, Kapéter).

Bácsalmás: Koncsok – Knap, Hernády, Szádeczky, Snyehola, Vuckovic, Sőreg, Sibalin (Rudics, 82.), Fugira (Posa, 60.), Schneider, Deák (Ikotic, 29.).

Szabadszállás: Csorba – Pandur, Kotliár, Bajusz (Progli, 75.), Heggedűs, Máruska, Kapus, Golovics (Berányi, 75.), Kiss Sz., Gavula, Csurka. Szakmai igazgató: Pandulr László.

Gól: Deák (16.), Vuckovic (30., 65., 67.), Sőreg (72.), ill. Máruska (7.), Kotliár (29.).

Ifi: 2-4

Vojnics-Zelics Szasa: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben letámadtuk az ellenfelet. Sok helyzetünk volt, de nem sikerült értékesíteni. A második játékrészben kontrákkal operáltunk és három góllal növeltük az előnyünket. Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével: egy kis erősítéssel a következő bajnoki szezonban a tabella felső harmadában lehet a helyünk.

Pandur László: – Ha gólhelyzetekre vagy ziccerekre játszották volna a meccset, akkor magasan megnyertük volna a mérkőzést. Az ellenfél jobban akarta a győzelmet és behúzták a meccset. Gratulálok a Bácsalmásnak.

Kiskőrös–Kecel 2–6 (1–2)

Kiskőrös, 300 néző, v.: Szöllősi (Lászlai, Bartucz).

Kiskőrös: Ámann – Haj nal, Füleki (Oláh, 59.), Bányai, Salami, Petrovics, Agócs (Horváth, 59.), Simon, Nagy A., Kovács J. Amin. Edző: Miskovicz Bálint.

Kecel: Eifert – Nagy G., Patai G., Patai B., Mindszenti (Fehér, 84.), Kovács L., Bajnok, Brindza, Herczeg R., Herczeg P., Bleszák (Vatai, 59.).

Gól: Hajnal 12., Oláh 62., ill. Kovács L. 30., Mindszenti 34., Patai 52., 83., 89., Bajnok 66.

Ifi: 9–2

Miskovicz Bálint: – Csapatunk megtett mindent azért, hogy a Kecel ilyen arányban nyerjen, összeomlott a csapat. Ősszel is volt egy ilyen mérkőzés és most is. Kritikán aluli játékot nyújtottunk, de a zászló még áll, nincs veszve semmi. Még van egy mérkőzés, ott igyekszünk megszerezni azt a pontot vagy pontokat, ami elég lesz a második helyhez. Minden csapat életében van egy ilyen meccs. Túl kell ezen lépni és a következő héttel kell foglalkozni. Egy ponttal vezetünk, a kezünkben van még a második hely, kérdés, hogy a csapat hogy kel fel ekkora pofon után. Még egyszer ilyen gyalázatosan nem fogunk játszani.

Nagy Előd: – Az eredmény a srácoknak köszönhető. Nagyon lelkesen tesszük a dolgunkat már hetek óta és ez az eredményben is megmutatkozott. Fiatal csapatunk van, ez köszönhető a sérüléseknek is, hiszen akik a sérültek helyére léptek, nagyon fiatal játékosok. Bátran lehet hozzájuk nyúlni, mert meghálálják a bizalmat. Minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy a Kőrösre nézve hízelgő a mai eredmény, mert pár ziccert még kihagytunk. A Kőrös is mindent megtett a győzelemért, az elején ők vezettek 1–0-ra, de sikerült megfordítanunk. Az első hatban akartunk végezni, ezzel az eredménnyel ez megvan. A bajnokság utolsó mérkőzését szeretnénk megnyerni.

Soltvadkert–Duna Aszfalt TVSE 5–6 (2–2)

Soltvadkert, 200 néző, v.: Dévényi (Bíró, Volentics).

Soltvadkert: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Tóth Á, Radics, Pekker (Frei, 74.), Font, Szabó Sz., Márki, Molnár, Szalai. Edző: Holczimmer Tamás.

Tiszakécske: Cseh – Tóth K., Ország (Kiss V., 84.), Varga, Bálint, Steklács, István (Jelenfi 90.), Kulcsár, Tamás (László, 54.), Tóth T. (Sáfrány, 92.), Hoffmann. Edző: Bagi Gábor.

Kiállítva: Szabó Sz. a 22., ill. Steklács a 76. percben.

Gól: Tóth É. 28., 43., 50., Dobosi 78., 79., ill. Tóth K. 11., Tóth T. 42., 68., 91., Bálint 57., István 65.

Holczimmer Tamás: – Két jól felkészített csapat remek meccset játszott. Mi nyolcvan percen át játszottunk emberhátrányban, igaz, a Kécske is megfogyatkozott, szerintem ők is túl szigorúan, de ők csak a hajrában. A döntetlen talán igazságosabb lett volna, de nagyszerű mérkőzést vívtunk.

Bagi Gábor: – Mindkét csapat nyílt sisakkal játszott, voltak óriási fordulatok a mérkőzésen. Lehet, hogy a döntetlen talán igazságosabb lett volna, de úgy érzem, hogy azt, amit a sors korábbi mérkőzéseken elvett tőlünk, most visszaadta.

Ez következik az utolsó fordulóban

A már bajnok Kiskunfélegyháza hazai pályán az Akasztó ellen ünnepelhet. A Kiskőrös hazai veresége miatt igazi ki-ki mérkőzést vív szombaton az ezüstéremért a Jánoshalmával, semleges nézők számára is izgalmas futballcsemegének ígérkezik a találkozó. Az immáron biztos 4. Kalocsa a Kelebiát fogadja. Óriási szomszédvári rangadóra van kilátás Kecelen, hiszen a Kecel a hétvégén idegenben hat gólt rúgva győzött, és bár a Soltvadkert hazai pályán kikapott, ők is rúgtak ötöt. Szép tavaszt zárhat a Harta, ezt nyilván győzelemmel szeretné ünnepelni, ám a Bácsalmás is szép tavaszt zárt, ők sem akarnak vereséggel búcsúzni. Teljesen nyílt mérkőzésnek ígérkezik a Szabadszállás és a Kiskunhalas összecsapása, az elmúlt hétvégén hat gólt szerző Tiszakécske a szintén győztes Lajosmizsét fogadja.

A megye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 25 18 6 1 97–34 60

2. KISKŐRÖS 25 16 6 3 56–33 54

3. JÁNOSHALMA 25 16 5 4 72–20 53

4. KALOCSA 25 12 9 4 52–32 45

5. KECEL 25 11 5 9 56–46 38

6. AKASZTÓ 25 11 5 9 49–43 38

7. HARTA 25 9 6 10 44–63 33

8. KISKUNHALAS 25 9 5 11 37–40 32

9. DUNA ASZFALT 25 9 3 13 46–69 30

10. SZABADSZÁLLÁS 25 7 8 10 46–71 29

11. SOLTVADKERT 25 7 4 14 43–57 25

12. BÁCSALMÁS 25 5 8 12 53–67 23

13. LAJOSMIZSE 25 4 6 15 44–67 18

14. KELEBIA 25 1 4 20 20–73 7