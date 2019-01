Bajai SK-ként próbálják életben tartani a felnőtt-labdarúgást

Az egyesület elsődleges célja egyelőre a megyei másodosztályú tagság megőrzése, ami szükséges a felnőttfutball életben tartásához.

A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában a 2018/19-es idényben tavasszal az újonc, és jelen pillanatban egyetlen ponttal sereghajtó Bajaszentistván helyett tavasszal már a Bajai SK igyekszik majd kivívni a bennmaradást Koch Tamás vezetőedző és Morvai Tamás pályaedző irányításával – jelentette be Aranyos Dániel, a BSK Kft. ügyvezetője. A városi tulajdonú labdarúgópályákat üzemeltető társaság tulajdonosa kiemelte: az egyesület elsődleges célja egyelőre a megyei másodosztályú tagság megőrzése, ami szükséges a felnőttfutball életben tartásához. Erről már nyáron is egyeztettek a Bajaszentistvánnal, a klub pedig teljesítette vállalását, miközben az átvétel jogi és személyi körülményei is tisztázódtak.

– Tisztességesen végigjátszották az őszt, az egyesület nem szűnt meg, indulási jogát apportálta a kft.-be, amiben tulajdonrészt szerzett. Így vált lehetővé, hogy ne a megye háromból kelljen újrakezdeni a felnőttfutballt a Sugovica partján – vázolta fel az ősz folyamán kialakult helyzetet Aranyos Dániel. Kiemelte: az utánpótlásból kiöregedett bajai és környékbeli játékosokra alapozva, nekik játéklehetőséget biztosítva képzelik el a felnőttcsapat jövőjét, és ebben a tervükben a városvezetés támogatását is maguk mögött tudhatják. A pályán kivívandó bennmaradás után nyáron aztán majd kezdődhet a komolyabb szakmai munka, amelynek az elsődleges célja a megyei első osztályba való feljutás lehet. Első lépésként húsz labdát szereztek be a nagycsapat számára.

Koch Tamás irányításával jövő kedden kezdődik meg a felkészülés a tavaszi idényre, heti három edzés és egy mérkőzés vár a csapatban szereplő játékosokra, a keret változásairól azonban egyelőre még nem esett szó. Annyit kérdésünkre válaszolva elmondott: nem tervezi, hogy ő maga is pályára lépjen bajnoki mérkőzésen a BSK-ban. Tizennyolc fős kerettel számolnak, köztük lesznek olyanok is jó néhányan, akik visszatérnek Bajára. Az alközpontként működő LUA (a bajai utánpótlás-akadémia) csapata négy játékosa pedig kettős játékjoggal lehetőséget kaphat a felnőttek között, esetükben egy hétvégén legfeljebb három félidőt tölthetnek a pályán. Az edző számításai szerint a csapatra tavasszal váró tizennégy mérkőzésnek legalább a felét meg kell nyernie a BSK-nak ahhoz, hogy a kiesés ellen folytatott harcban legalább két csapatot megelőzzön az ősszel mindössze egy pontot szerző együttes. Az első hivatalos mérkőzését január 26-án, az immáron hagyományosnak mondható Bácska Kupában játssza a megújult Bajai SK.