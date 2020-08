Bajai lovas nyerte a Festetics Vágtát

Idén 11. alkalommal rendezték meg Gyenesdiáson a Festetics Vágtát, a Nemzeti Vágta regionális előfutamát. Augusztus 23-án Németh János és lova, Melisseus Mado­csa Mázli nyerte a Festetics Vágtát, ők ott lesznek a Nemzeti Vágtán is.

A gyenesdiási előfutamon tíz felnőtt lovas mérte össze erejét. Az első előfutamba került a bajai Németh János, itt négyen indultak és ketten jutottak tovább, János az első helyen. A döntőben azzal a lovassal került össze, akivel tavaly már versenyzett, Vámos Mercédesszel, de Németh most is legyőzte. A döntőbe négy lovas jutott, ők mindannyian kvalifikálták magukat a Nemzeti Vágtára, ott lesz a mezőberényi Vámos Mercédesz, a sármelléki Pék László és a keszthelyi Nánássy Ákos.

– Jól szerepeltünk, meg kellett kicsit hajtani Melisseus Madocsa Mázlit, volt egy kis küzdelem, de élvezetes volt. Jó a gyenesdiási pálya. Kicsit féltünk, hogy elmarad az elővágta, mert reggel esett az eső. De elállt, kijavították a pályát, és mi élveztük a versenyzést, minden szerencsésen alakult – számolt be Németh János az elővágtáról.

Melisseus Madocsa Mázli, Németh János lova nyolcéves kisbéri herélt félvér, sárga ló, amivel már 2018-ban is versenyzett, akkor a középdöntőig jutottak, tavaly a döntőig vágtattak és a második helyen végeztek a Nemzeti Vágtán. Október 10–11-én lesz a Nemzeti Vágta, addig még további terhelés és készülés, edzés következik, tudtuk meg a bajai lovastól. Szeretne újra a döntőbe kerülni.

– Nagyon örülnék, ha sikerülne a döntőbe kerülni. Viszont a többiek is szépen erősödnek, fejlődnek. A súlyom még mindig 72–75 kilogramm körül alakul, de én nem akarok leadni, inkább jól érzem magam. Többen mondták, hogy élvezzem a versenyt, nem kell rágörcsölni, de azért a versenyszellem bennem van, én is izgultam. De érdekes, minden egyes alkalommal, amikor elindulunk, már a starttól megnyugszom, a ló is jó passzban van a start után. Egymásra hangolódunk és jó döntést hozunk. Józan ésszel tudok gondolkodni, nem visz el a hév, nyugodtabban jobban tudok koncentrálni. A versenyláz mindig bennem van – mondta.

Németh János 2010-ben indult első alkalommal a Nemzeti Vágtán, akkor még kölcsön­lóval, 2012-től van saját lova, onnantól jöttek az eredmények, hétszer volt döntős. A legeredményesebb Nemzeti Vágta-­lovas, kétszer megnyerte a vágtát, háromszor második, egyszer negyedik, egyszer leesett és egyszer középdöntős volt.

– Azon gondolkodom néha, hogy nagyobb esélyt adhatnék a lónak a győzelemre, ha valaki kisebb súllyal lovagolná meg, de akkor magamtól venném el a lehetőséget. Amikor jön az alkalom, nehezen engedem el ezt a történetet. Vannak bosszús dolgok, de nagyon sok jó is, a végén mindig a jó dolgok visznek tovább. A végeredmény pedig mindig az, hogy jó, hogy itt vagyunk, imádjuk, szeretjük – vallotta be a lovas.

A bajaiak büszkesége Németh János, továbbra is Baja színeiben indul a Nemzeti Vágtán. Elmondása szerint több mint fél évvel ezelőtt bejelentkezett az önkormányzatnál, de mostanig nem kapott semmilyen választ, és ezt kicsit sajnálja.

Elmondta, ez a sport komoly anyagi ráfordítást igényel, a siker öröme ezeken felül van és ez az, ami tovább viszi őket. Bajáért is lovagol, úgy érzi, ide húz a szíve, ide tartozik, a barátai, szurkolói itt vannak, értük érdemes folytatni.