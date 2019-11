Bácsborsódi siker született Géderlakon

Véget ért az őszi szezon a Bács-Kiskun megyei bajnokság másodosztályában. Az idei utolsó fordulóban a Déli csoportban a Borota–­Hajós találkozón tíz gól született, míg az Északiban a Kiskunfélegyházi HTK II.–Helvécia SE meccsen láthatta a legtöbb (összesen hat) találatot a közönség.

Déli csoport

Géderlak–Bácsborsód 2–4 (0–2)

Géderlak, 100 néző. Vezette: Szűcs (Tóth I., Lichtenberger).

Géderlak: Tóth N. – Mirza (Palotai), Fenyősi, Balogh, Jaksütz (Szávuj), Facskó, Varga S., Sági, Farkas P. (Farkas T.), Gazsi, Kohány (Vass). Edző: Salamon Miklós.

Bácsborsód: Rauf – Vida, Török T., Jaramazovic, Lovászi, Ljubojcic, Tesic, Mihalics (Tóth T.), Vőneki (Török Gy.), Tóth M., Merkler (Varga Zs.). Edző: Varga Zsolt.

Gól: Szávuj (54.), Fenyősi (62.), ill. Vida (2.), Tóth M. (7., 53.), Merkler (65.).

Ifjúsági eredmény: 2–14

Kunbaja–Dusnok 2–0 (2–0)

Kunbaja, 150 néző. Vezette: Sebestyén (Apró, Farkas A.).

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic, Ikrás (Rapi), Stojkovic, Nagy, Plavsic (Gulyás), Kopunovic, Kovac, Tatalovic G., Kotaras. Edző: Szalai Tibor.

Dusnok: Lukács – Jagicza, Báló F. (Rónai André), Pécsi, Simonits I., Bolvári Z., Varga I., Báló M. (Tálas), Wachtler (Varga D.), Simonits T., Rónai Antal. Játékos-edző: Báló Ferenc.

Gól: Ikrás (13.), Gulyás (46.).

Ifjúsági eredmény: 4–1

Borota–Hajós 8–2 (3–1)

Borota, 120 néző. Vezette: Rabi (Szomjú, Kocsis).

Borota: Horvát – Madarász Zs., Kovács Z., Madarász Á. (Madarász Cs.), Végvári, Nikutovic, Trója (Blahó), Lukac, Kopunovic, Schnobl (Szabó R.), Ciric. Edző: Szem Róbert.

Hajós: Maráczi – Barta (Kákonyi), Gyöngy, Aladics (Ligetfalvi), Pechtinger (Gyurkits), Szarvas, Fejes, Rácz, Vágó, Schuszter, Szarka. Edző: Alföldi Albert.

Gól: Nikutovic (13., 15.), Madarász Á. (29.), Lukac (56., 60., 71.), Kopunovic (65., 88.), ill. Pechtinger (23.), Vágó (47.)

Ifjúsági eredmény: 7–0

Nemesnádudvar–Tompa 4–1 (2–1)

Nemesnádudvar, 200 néző. Vezette: Géró (Bánáti, Biber).

Nemesnádudvar: László – Simon, Magyar (Berger), Kákonyi, Harsányi, Vinter B., Varga, Tusori (Bischof), Keresturi (Mezőfi), Schmidt (Sziegl), Jagicza (Fejes). Edző: Simon István.

Tompa: Rácz – Prentel, Andróczki, Kátai, Fülöp, Szabó-Galiba (Bélavári), Szakál, Kazi, Farkas, Dordevic (Voj­nic), Papp (Mucsi). Edző: Dulics Joszip.

Gól: Schmidt (28., 40., 69.), Sziegl (81.), ill. Szabó-Galiba (12.).

Ifjúsági eredmény: 4–2

Érsekcsanád–Bajai SK 0–4 (0–0)

Érsekcsanád, 150 néző. Vezette: Baráth (Péter-Szabó O., Slezák).

Érsekcsanád: Eke – Novot­nik F., Neszvecskó A., Popán, Szöllő, Szabó J. (Szabó D.), Kiss, Büte (Töttös B.), Töttös D., Nagy Z. (Mucsi), Grancsa. Edző: Vörös Dávid.

Bajai SK: Székely – Hercz (Nagy D.), Glavatity (Papp), Jenei, Juhász (Kisa), Baláz, Kerezsi, Bányai (Györe), Vedelek, Cifra, Jeszenszky. Edző: Koch Tamás.

Gól: Cifra (48.), Kisa (52.), Jeszenszky (73.), Szilágyi (80.).

Dunagyöngye–Sükösd 4–4 (1–1)

Szeremle, 120 néző. Vezette: Keresztes (Rácz, Szabó G.).

Dunagyöngye: Felső Zs. – Bölcskei (Császár), Hegyi R., Horváth, Újházi, Farkas, Kudella, Hegyi, D., Holczer, Feidt, Elek (Ditelján). Edző: Szombati József.

Sükösd: Szabados – Bohner, Schultz Máté (Koszorús), Lógó, Schultz Martin (Rozsi), Tamás, Molnár, Pesti (Papp Á.), Szabó P., Ferenczi (Szabó D.) Tallér. Edző: Zsók József.

Gól: Hegyi D. (7.), Holczer (46.), Bölcskei (75.), Horváth (78.), ill. Tamás (23.), Szabó B. (63.), Papp (76.), Koszorús (86.).

Ifjúsági eredmény: 7–1

Mélykút–Hercegszántó 5–4 (4–2)

Mélykút, 130 néző. Vezette: Ézsiás (Kiss A., Horváth V.).

Mélykút: Palásti – Sánta, Gyetvai, Vörös, Szabó K. (Vukovits), Facskó (Torma), Illés, Geleta, Boldizsár (Borsos), Horváth, Kiss (Bényi). Játékos-edző: Bényi József.

Hercegszántó: Tamási – Bjelán, Farkas, Mijatovic, Zunic, Kádár, Tóth G., Mészáros, Valkai (Nagy), Vörös, Bosnyák. Edző: Szilágyi János.

Gól: Horváth (11.), Szabó K. (19., 25.), Illés (22.), Vukovits (66.), ill. Mijatovic (31.), Vörös (45., 68., 88.).

Ifjúsági eredmény: 6–1

Északi csoport

Vasutas SK–Kiskunmajsa 0–5 (0–2)

Kiskunfélegyháza, 50 néző. Vezette: Pataki (Harsányi, Ottenthál).

Vasutas: Kovács L. (Hunyadi) – Pánczél, Makai, Virág, Homoki-Szabó, Dusnoki, Kele (Grósz), Retkes, Óvári (Vízhányó), Rutai, Deák (Seres). Játékos-edző: Grósz Gábor.

Kiskunmajsa: Kovács K. – Gregó, Szőke Cs., Boros (Gilicze), Maconka, Szőke P., Kis-Szabó (Csontos), Lukács (Máté-Tóth), Szőke H., Hegyi (Horváth), Plichta. Edző: Kószó László.

Gól: Plichta (12., 46.), Boros (44.), Maconka (53.), Horváth (75.).

Ifjúsági eredmény: 2–5

KHTK II.–Helvécia 5–1 (3–1)

Kiskunfélegyháza, 70 néző. Vezette: Geleta (Borbényi M., Borbényi B.).

Kiskunfélegyházi HTK II.: Magyar (Balla) – Zs. Juhász (Birkás), Berekszászi, Keresztesi, Sánta, Czinege (Polgár), Szabó T., Oroszi (Kurgyis), Fricska, Bense, Cseh. Edző: Kádár Tamás.

Helvécia: Horváth – Maros, Kocsis (Bálind), Szemerédi, Kovács B. (Szabadi), Szöllősi, Tamás, Kiss (Németh), Balasi, Kovács I. (Csorba), Börönde. Edző: Tímár Zoltán.

Gól: Sánta (29.), Zs. Juhász (43.), Szabó T. (45.), Kurgyis (67., 83.), ill. Maros (3.).

Pálmonostora–Lakitelek 3–0 (2–0)

Pálmonostora, 60 néző. Vezette: Béleczki (Nagy N., Fülöp).

Pálmonostora: Mindák – Vu­kov, Bánfi, Ruzsinszki, Ré­csei (Bereczki), Bárkányi, Barta (Virág), Szalai, Bo­sánszki (Engi), Plavsic, Szabovik. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Lakitelek: Balla – Kovács M., Kertész, Győri, Hencz, Erős, Subicz, Huber, Kovács L. (Seres), Farkas, Illés (Harabula). Edző: Sáfár Sándor.

Gól: Szabovik (30.), Szalai (40.), Barta (52.).

Ifjúsági eredmény: 2–6

Nyárlőrinc–Tiszaalpár 0–1 (0–1)

Nyárlőrinc, 150 néző. Vezette: Nagy A. (Borbényi B., Csorba).

Nyárlőrinc: Mészáros – Liska, Böde, Nyúl, Kovács M., Németh (Lakatos), Altorjay, Faragó, Mohácsi (Kővári), Rózsa, Bali. Edző: Kemenes György.

Tiszaalpár: Verebélyi – Farkas (Fekete), Murányi, Nagy-Gál (Timafalvi), Surányi, Gaál, Szabó G., Pásztor, Török, László (Palásti), Gyenes. Edző: Kádár Tibor.

Gól: Gaál (20.).

Kiállítva: Nyúl (38.), ill. Szabó G. (84.).

Ifjúsági eredmény: 5–2

SC Hírös-ÉP–Kunszállás 2–2 (1–0)

Kecskemét, 150 néző. Vezette: Vörös (Suba, Juhász A.).

SC Hírös-ÉP: Borbély – Forgó, Kovrig, Maczelka (Varga), Szabó T. (Tóth R.), Lantos (Farkas), Torbavecz, Kitl, Kövecs (Horváth), Király (Kürtösi), Botos. Játékos-edző: Kovrig Ákos.

Kunszállás: Cseh – Mizsei F., Polyák (Ficsór), Vin­cze, Hatvani, Mizsei A., Kertész Á. (Fekete), Jókai, Rádi, Tóth D., Fábián. Edző: Kertész Gábor.

Gól: Kitl (13.), Varga (47.), ill. Kertész (53.), Mizsei A. (88.).

Ifjúsági eredmény: 6–0

Győzelem az esélytelenek nyugalmával

A Géderlak otthonából nem sok együttes távozik ponttal vagy pontokkal. Így volt ez az előző és az azt megelőző szezonban is, és a mostani idényben sincs ez eddig másként. A 2019/2020-as Bács-Kiskun megyei bajnokság Déli csoportjában hatszor játszott hazai pályán a géderlaki alakulat és csak egyetlen vereséget könyvelhetett el, azt is az őszi utolsó fordulóban. A szombati, Bácsborsód elleni meccset az élről várták a vendéglátók, míg a vizitáló csapat a hetedik pozícióból.

– Az esélytelenek nyugalmával utaztunk Géderlakra. A meccs előtt azt beszéltük a srácokkal, hogy nekünk nincs vesztenivalónk, mi csak nyerhetünk. Tisztában voltunk vele, hogy Géderlakról nem sok csapat jön el jó szájízzel – mondta Varga Zsolt, a Bácsborsód játékos-edzője, aki a meccs végén 4–2-es sikernek örülhetett. Ráadásul úgy könyvelhették el ezt a kiváló eredményt, hogy több játékos munkahelyi elfoglaltság vagy sérülés miatt nem állt a rendelkezésükre. Két ifista is helyet kapott a kezdőben, a cserepadon pedig jórészt idősebb játékosok ültek.

– Most szerepeltünk ebben a szezonban a legjobban, szinte minden bejött, amit megbeszéltünk, és szenzációsan védekeztünk. Vida Krisztián talán most játszott életében jobbhátvédet és olyan szépen levette a pályáról a Géderlak gólfelelősét, hogy öröm volt nézni. Ha ez egy tévés meccs lett volna, akkor a kontráinkat két hétig ismételnék. Három labdaérintésből ott voltunk az ellenfél kapuja előtt, ilyet még nem is láttam a csapattól. Mondanám, hogy begyakoroltuk, de nagyon edzés sem volt az utóbbi egy hónapban. Szóval remek szezonzárásunk és szombatunk volt, melynek a végén ettünk egy kiváló marhapörköltet – tette hozzá Varga Zsolt, aki különösebb erősítést nem tervez a télen, a külföldön dolgozó középpályást, Balogh Mátét viszont visszavárják. Ő mindenképp erősítést jelent, ahogy az is, ha a csapat egyben marad. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez így lesz.

Iksz a rangadón Az őszi szezon utolsó fordulójában játszották az Északi csoport rangadóját, az SC Hírös-Ép–Kunszállás találkozót. A hazaiak az első, a vendégek a második helyről várták a mérkőzést, amely végül 2–2-es döntetlennel ért véget. Az iksszel a kecskeméti csapat veretlenül maradt az első helyen, míg a szállásiak egy hellyel hátrébb csúsztak, helyet cserélve a Nyárlőrincet 1–0-ra legyőző Tiszaalpárral.

A megye II. Déli csoport állása

1. BAJAI SK 13 10 1 2 41–13 31

2. KUNBAJAI SE 13 9 2 2 28–10 29

3. GÉDERLAKI KSE 13 9 1 3 61–20 28

4. NEMESNÁDUDVAR 13 9 1 3 39–20 28

5. SÜKÖSD SC 13 6 2 5 32–34 20

6. BÁCSBORSÓDI SK 13 5 3 5 28–34 18

7. MÉLYKÚTI SE 13 5 3 5 28–43 18

8. DUSNOK KSE 13 6 1 6 30–34 17

9. BOROTAI SE 12 5 1 6 39–38 16

10. TOMPAI SE 13 3 3 7 27–32 12

11. DUNAGYÖNGYE SK 12 3 3 6 26–41 12

12. HAJÓS FC 13 3 2 8 20–43 11

13. ÉRSEKCSANÁD 13 2 3 8 19–33 9

14. HERCEGSZÁNTÓ 13 1 2 10 19–42 5

A Dusnoktól 2 pontot levontak.

A megye II. Északi csoport állása

1. SC HÍRÖS-ÉP 11 8 3 0 48–11 27

2. TISZAALPÁRI SE 11 7 1 3 30–25 22

3. KUNSZÁLLÁS SE 11 6 2 3 27–14 20

4. KISKUNMAJSAI FC 11 6 2 3 28–20 20

5. PÁLMONOSTORA SE 11 6 1 4 30–22 19

6. KHTK II. 11 5 2 4 21–16 17

7. NYÁRLŐRINCI LSC 11 4 5 2 18–14 17

8. KEREKEGYHÁZA II. 11 5 1 5 21–22 16

9. LAKITELEKI TE 11 4 2 5 29–21 14

10. IZSÁKI SSE 11 4 0 7 29–37 12

11. VASUTAS SK 11 1 0 10 12–45 3

12. HELVÉCIAI SE 11 0 1 10 8–54 1