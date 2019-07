Az utolsó simítások a KTE-nél

Új edzővel készül a 2019/20-as idényre a Kecskeméti TE az NB III. Közép csoportjának a küzdelmeire. A klub szombaton játszotta második előkészületi mérkőzését, amelyen két friss szerzeményt is bevetettek.

A múlt hét végén két játékos írt alá a Kecskeméti TE-hez, Babolek Zoltán Makóról, Barna Béla pedig Hajdúböszörményből tette át a székhelyét a hírös városba, és mindjárt pályára is lépett a Szeged elleni, 0–1-re végződő előkészületi mérkőzésen.

A több poszton is bevethető, támadó szellemű, 22 esztendős Babolek Makón kezdett el futballozni, majd megfordult a Puskás Akadémia és a Videoton utánpótlásában is. A 2016/2017-es szezonban előbb az NB II.-es Ceglédet, majd a Hódmezővásárhelyt erősítette, az utóbbi két szezont pedig Makón töltötte a harmadosztályban. A nyáron kinevezett vezetőedző, Zoran Kuntics egy olyan játékosként számolhat vele a keretben, aki a támadószekció minden pontján megállja a helyét.

Babolek Zoltán izgatottan várja már a rajtot: „Egy hosszabb folyamat végén kerültem Kecskemétre, a célok és a körülmények megismerése után mindenképpen szerettem volna a KTE játékosa lenni. Szimpatikus a közeg, nem volt kérdés számomra, hogyha számítanak rám, akkor itt folytatom. Sok játékost ismerek korábbról, többekkel együtt is játszottam, így könnyen menni fog a beilleszkedés. Várom a kezdést, bízom benne, hogy minél előrébb tudunk végezni, csapatként és egyénileg is meg tudnak valósulni a céljaink. Szeretnék minél többet játszani, gólokkal és gólpasszokkal segíteni a csapatot. Mindkét szélen játszottam karrierem során, de irányító középpályásként, illetve centerként is szerepeltem már, egy-két éve inkább az utóbbi pozícióban számítottak rám. Inkább előkészítő csatár vagyok, ezzel segíteném itt is a csapattársaimat” – nyilatkozta a támadó.

A másik érkező, a fiatal, gólerős támadó, Barna Béla nem teljesen ismeretlen a kecskemétiek számára, hiszen tavaly az NB III.-as tagságért vívott osztályozón nemcsak hogy pályára lépett a KTE ellen, hanem be is talált a lila-fehérek hálójába.

A 19 esztendős játékos Hajdúböszörményben kezdett el futballozni, ahol végigjárta a korosztályos ranglétrát, és mindegyik csapatában a legjobb góllövők közé tartozott. Tehetségére a DVSC-nél is felfigyeltek, így 2014-ben a debreceni akadémia növendéke lett. A 2016/2017-es szezonban visszatért az akkor NB III.-as böszörményiekhez, ahol öt mérkőzésen pályára is léphetett a felnőttcsapatban. Az igazi áttörés már a megyei bajnokságban jött el számára, két szezon alatt 52 gólt szerzett, előbb bajnoki címhez, majd ezüstéremhez segítve csapatát a negyedosztályban.

Az ifjú támadóban még élénken él az osztályozó párharc emléke, ősztől azonban már lila-fehérben szeretne bizonyítani: „Természetesen tisztán emlékszem az osztályozóra. Tavaly elrontottuk az első meccset Kecskeméten, nem úgy álltunk hozzá, ahogy kellett volna. Hibáztunk, hiszen a meccs napján utaztunk, így semmi pihenőnk nem volt a találkozó előtt. A visszavágó annál jobban sikerült, 2–0-ra vezettünk, de aztán kaptunk egy gólt a félidő végén, ami eldöntötte a párharcot. Nagyon örülök azonban annak, hogy most itt lehetek. Amint megérkeztem Kecskemétre, máris egy nagy élményben lehetett részem, hiszen egy NB I.-es csapat, a Paks ellen léphettem pályára. Az edzések nagyon tetszenek, a csapattársaim szimpatikusak, a stábbal együtt mindenki nagyon segítőkész” – jelentette ki Barna Béla.

Zoran Kuntics már a Szeged-Csanád elleni edzőmeccs után előrevetítette, hogy még egy komoly erősítést jelentő, tapasztalt játékossal szeretnének megállapodni a hét elején. Nos, hétfő délután ez a játékos is aláírta a szerződését, Asztalos Dávid az NB II.-ből érkezik a hírös városba.

A 24 esztendős Asztalos Cegléden kezdett el futballozni, tehetségére azonban nagyon korán felfigyeltek az MTK-nál, így 2009-ben le is igazolták. A gólerős csatárként elkönyvelt játékos szép számban termelte is a gólokat, az utánpótlás-válogatottban is számítottak rá, mígnem 2013-ban nagyot fordult vele a világ. Innentől ugyanis a védelem közepén találták meg helyét, és ez a váltás olyannyira jól sikerült, hogy Asztalos az NB I.-ben is bemutatkozhatott a kék-fehérek színeiben. A 2014/2015-ös szezonban az NB II.-es Ajkánál pallérozódhatott tovább, ahol alapembernek számított, közben a korosztályos nemzeti együttesben is fontos láncszemmé vált. Ajka után Paksra vezetett az útja, ahol további négy élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, 2016-ban aztán hazatért Ceglédre. Nevelőklubjában két és fél szezonon keresztül alapember volt, az első évben védőként, a másodikban támadóként is, amit 12 góllal hálált meg. Szezon közben az NB II.-es újonc Monorhoz igazolt, a mögöttünk hagyott bajnokságban 29 találkozón 3 gólig jutott.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek – nyilatkozta Kecskemétre igazolásáról a játékos. – A KTE úgy jött a képbe a számomra, hogy már voltam Zoran játékosa Ajkán, így aztán ő keresett meg engem azzal, hogy szeretne a csapatában tudni. Örömmel vettem a felkérést, hiszen a Kecskemét egy NB I.-es múltú klub, melynek nem az NB III.-ban van a helye, hanem sokkal feljebb. Remélem, én is hozzá tudom segíteni a csapatot ahhoz, hogy visszakerüljön az őt megillető helyre. Ami a posztomat illeti, úgy vagyok vele, hogy ahol számítanak rám, azt próbálom megoldani. Az szerencsés dolog, hogy több poszton is segíthetek. Legutóbb védőt játszottam, de megvan minden pozíciónak a maga szerepe és szépsége. Zoran biztosan el fogja mondani, hogy mit vár tőlem.”

A Kecskeméti TE szakmai stábja a 2019/20-as szezonban

Vezetőedző: Zoran Kuntics

Pályaedző: Farkas István

Kapusedző: Erdei Sándor

Masszőr: Huber Bálint

Technikai vezető: dr. Filus Andor