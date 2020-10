Az utolsó harminc percben fordított az Akasztó II.

Rangadót vívtak Akasztón a Bács-Kiskun megyei bajnokságában, a Közép csoportban, az éllovas, eddig huszonhárom pontot gyűjtött Akasztó FC II. ugyanis a forduló előtt a tizenkilenc ponttal harmadik helyen álló Vadkert FC II-t fogadta. Aki nagy mérkőzést várt, annak a várakozásait a második félidő maximálisan igazolta.

Az biztos, hogy megpezsdítik a megyei első osztályban szereplő csapatok második garnitúrái a megye hármas bajnokságokat, igaz, a riválisok gyakran nem örülnek annak, hogy a megye hármas ellenfélben megyei első osztályból visszajátszó erősíti az aktuális vetélytársat. Nos, ami a Tóth János edzette Akasztó második csapatát illeti, vadkerti részről ezen a hétvégén nem érhette szó az akasztói ház elejét, ugyanis az első csapat nem is tudott volna játékost adni az első helyet megtartani óhajtó kettes csapatnak, ugyanis miközben az Akasztó II. a Vadket FC II.-t fogadta, az Szrenkó István vezette első csapatuk Kerekegyházán vitézkedett.

Az első helyzet a 10. percben adódott a vendégek előtt, Dulai Máté azonban nem csak a kiinduló kapus, hanem a kapu mellett is elpasszolta a labdát. Közel félóra telt el, mire Lázár Zsolt megeresztett egy veszélyes lövést, majd Dulai Máté be is talált, csakhogy lesről. A félidő hajrájában Suhajda Gergely veszélyeztetett két alkalommal, Frittmann azonban mindkét alkalommal megmentette a kapuját a góltól.

A második játékrészben aztán felgyorsultak az események, elsősorban a vendégek érdeme volt ez. Rögtön a félidő elején a vadkerti Palakovics Balázs lőtte ki a bal fölsőt, 0–1, jó tíz percre pedig Eiler László talált be Gombár kapujába, 0–2. Ha más nem, hát ez felrázta végre a hazai gárdát. Négy percre rá egy könnyelműen hazafejelt labdába Lázár Zsolt stukkolt bele, és szerezte meg a szépítő gólt, 1–2, majd a 64. percben Palla Lajos egy jobb alsó sarokba küldött labdával egyenlített, 2–2. A csapatok azonban nem egyeztek ki döntetlenben, a mérkőzés utolsó tíz percében ugyanis nagy hajrát vágott ki az Akasztó. A 80. percben újra Lázár Zsolt talált be Frittman kapujába, 3–2-re alakítva az eredményt, majd három percre rá Lázár 11-est harcolt ki a csapatának. A végrehajtást átengedte Pallának, aki élt a lehetőséggel, és a jobb alsó sarokba lőtt, 4–2. Az 5–2-es végeredményt egy Lázár-Palla összjátékot követően utóbbi állította be, megszerezve saját maga harmadik gólját. Ezzel a győzelemmel az Akasztó továbbra is éllovas maradt a megye három Közép csoportjában, a Vadkert vereségét ugyanakkor kihasználta a Balotaszállás és a Kecel II. is.

Akasztó FC II.–Vadkert FC STE II. 5–2 (0–0)

Akasztó, 130 néző, vezette: Pataki Győző (Papp Roland, Szász Gyula)

Akasztó FC II: Gombár – Megyes, Borsik (Gubán), Vincze S. (Supka S.), Bódi (Supka A.), Lázár (Haraszti), Podmaniczki (Fekete), Biber J. (PEcznyik), Fésüs, Palla, Suhajda (Szabó Szilveszter.) Edző: Tóth János.

Vadkjert FC STE II.: Frittmann – Burszki (Somogyi), Geleta (Frank), Papp, Szamosi, Dulai, Palakovics (Eiler), Varga, Windecker, Sőregi (Szekér), Solymosi. Játékos-edző: Frank Gábor.

Gól: Lázár a 61., a 80., Palla a 64., 83., 87., illetve Palakovics a 46., Eiler az 57. percben.