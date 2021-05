Az Uszód győzelmét hozta a kunszentmiklósi rangadó

Rangadót rendeztek a megyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában, a 22. fordulóban, hiszen a mérkőzés előtt 43 ponttal a negyedik Miklósi GYFE a 45 ponttal második Uszód csapatát fogadta. Rangadóhoz méltó is lett a mérkőzés, amely nagy küzdelmet hozott, és amelyet végül a vendégek nyertek meg.

Ezt ne hagyja ki! Újraindul a turizmus Magyarországon

Már a 2. helyzetben gólt szerezhetett volna a hazai csapat, egy remek előreívelés után került helyzetbe Megyesi István, aki balról, tíz méterről a jobb felső sarok fölé durrantott. Négy percre rá Kasza Jánost találták meg a társak, ő tizenegy méterről, középről a bal alsó sarkot célozta meg, Badó Gábor védett. Igen erősen kezdett a hazai gárda, és nem csak az első percekben, hanem szinte a teljes első félidőben dominált, ugyanakkor olyan veszélyes helyzeteket, mint az első hat percben, már nem nagyon dolgozott ki. Még félóra sem telt el a mérkőzésből, amikor a szemlélőben óhatatlanul felmerült a közhelyszerű, tipikus egygólos mérkőzés megállapítás, a két csapat annyira óvta minden veszélytől a saját kapuját.

A 40. percben egy előrevágott labdára Balla Balázs rajtolt rá, kiszorított helyzetben azonban csak fölé bírt emelni. Kisvártatva szabadrúgáshoz jutott a hazai gárda középről, a kaputól 22 méterre. Kévés Sándor nagy erővel zúdított a kapu jobb oldala irányába, Badó Gábor ezúttal is biztosan védett. A félidő zárásaként egy, a hazai védelem által kivágott labdát Zorván Szilárd vállalt el 45 méterről, kapásból, a hulló falevélszerű lövés a felső léc fölött hagyta el a játékteret.

A második játékrészben rá sem lehetett ismerni az Uszódra, azonnal magához ragadta a kezdeményezést. Az első helyzetet mégis a hazaiak dolgozták ki, Kasza János tette ki jobbra a labdát, Kévés Sándor jobbról, 14 méterről leadott bal lábas bombája a léc alá tartott, Badó azonban ezúttal is a helyén volt. Negyedóra telt el a második játékrészből, amikor Zorván ravaszul belőtt szögletét ütötte ki a felső sarok elől Beszedics Tamás, a hazai kapus. Három percre rá a hazai Pál Attila tört be jobbról a vendég kapu elé, Badó azonban ismét hárítani tudott. A 65. percben egy vendégakció során Zorván tette ki balra Kiss Balázsnak a labdát, aki, miután megszelídítette, a 16-osra jó ütemben érkező Borsos Tamás elé emelt, Borsos tíz méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0–1.

A hazaiak közül többen kezezést reklamáltak, így aztán amikor a másik oldalon egy hazaiak által vélt vendég-kezezés után a játékvezető sípja néma maradt, akkora reklamálás tört ki, hogy a játékvezető végül kiállította a kispadról Bebők Zsoltot. Egyre paprikásabb lett a hangulat az egyébként nem durva találkozón. Egyre többet állt a játék, ami a vendégek javára hajtotta a vizet. A 75. percben Kiss Balázs nyargalt el egy előre vágott labdával, csak a kapussal állt szemben, de elhamarkodottan, túl messziről lőtt. A játék ezen szakaszában fölényt már nem tudott kialakítani a Kunszentmiklós, ennek ellenére mindent elkövettek az egyenlítés érdekében. A 81. percben Balla Balázs lőtt középről a jobb alsó sarok mellé. A 88. percben újabb vendég kontra végén újra Kiss Balázs törhetett kapura, Beszedics Tamás azonban két kísérletét is bravúrral hárította.

A játékvezető a játékidő lejárta előtt – a holt időt tekintve aligha meglepő módon – hét perc hosszabbítást jelzett. A 93. percben Deli Dávid adott be a hazai kapu elé, a labda átjutott a hosszú oldalra, Medovy Balázshoz, aki egy csel után a kilépő kapus mellett balról, éles szögből a hosszú sarokba lőtt, 0–2. Későn jött a hazai válasz, a 96. percben lökésért 11-eshez jutott a hazai csapat, Oláh Béla értékesítette a büntetőt, laposan lőtt a jobb alsóba, 1–2. Az eredmény ezt követően már nem változott. A hatékonyabb támadójátékának köszönhetően az Uszód megérdemelten nyerte meg a mérkőzést a végig nagyot küzdő hazai csapat ellen.

Lovász Sándor, a Miklósi GYFE edző: – A játékkal és a csapat hozzáállásával meg voltam elégedve, ugyanakkor meccs előtt mondtam a srácoknak, hogy gólok nélkül nem lehet mérkőzést nyerni, és ez a megállapításom ezúttal is igaznak bizonyult. Az első félidőt kontrolláltuk, volt néhány nagy helyzetünk, amiket kihagytunk. A második félidőben is sokat tudtunk dominálni, a rutinosabb vendégcsapat azonban már az első hibánkat kihasználta. Azt kell mondanom, hogy kétszer rúgtak kapura, és abból két gólt rúgtak. Mi próbálkoztunk többször is, ám a pontosság és a koncentráció hiányzott. Ugyanakkor a csapat hozzáállásával, akarásával, sőt, időnként a játékával is meg voltam elégedve. Előtte azt is mondtam nekik, hogy az a fontos, hogy ha ki is kap egy csapat, de emelt fővel jöhessen le a pályáról. Ma így jöhettünk le. Egy kissé talán túl sokat reklamáltak a játékvezetőnél a játékosaim, de majd ezt is igyekszünk orvosolni.

Borsos Tamás, az Uszód játékos-edzője: – Jár a gratuláció a srácoknak, büszke vagyok rájuk. Az első félidőben azt kértem tőlük, hogy álljunk vissza, tapasztaljuk ki, hogy mit akar és hogyan akarja az ellenfél. A második játékrészben aztán szerkezetet váltottunk, két támadóval jöttünk ki, és akkor már jöttek a helyzetek is. Rúgtunk két szép gólt, és férfiasan küzdött mindenki. Le a kalappal a srácok előtt, csúsztunk–másztunk a győzelemért, innentől kezdve meg kell nyerni az összes hátralévő meccsünket, és akkor bajnokok leszünk.

Miklósi GYFE–Uszód KSE 1–2 (0–0)

Kunszentmiklós, vezette: Kiss Sándor (Juhász László, Révész Norbert)

Miklósi GYFE: Beszedics Tamás – Kovács Z. (Oláh 75.), Megyesi (Sebestyén 76.), Hunti, Kévés, Balla, Beszedics Tibor, Pál, Kasza J. (Szabó G. 79.), Kasza Á., Kovács T. Edző: Lovász Sándor.

Uszód: Badó – horváth R., Ház, Zorván M., Romsics (Medovy 46.), Zorván Sz., Márkus (Halák 71.), Leták, Borsos, Kiss B. (Répási 96.), Krausz (Deli 34.). Játékos-edző: Borsos Tamás.

Gól: Oláh a 96., illetve Borsos a 67., Medovy a 92. percben.

Sárga lap: Kasza 39., Kévés 55., Kovács Z. 96., illetve Krausz 22., Márkus 40., Badó 96. perc.

Kiállítva: Bebők a 71. percben.