Az Újpest otthonában lép pályára az SG Kecskemét

Két győztes bajnoki után várja a pénteki, Újpesttel szembeni találkozót az SG Kecskemét Futsal. Koós Károly vezetőedző az Aramis ellenihez hasonló találkozóra számít.

Hétfőn a Messzi István Sportcsarnokban 6–4-re győzte le az Aramist az SG Kecskemét Futsal. A hírös városi játékosokra azonban túl sok pihenő nem várt a találkozó után, hiszen pénteken már az Újpest RFC-220Volt gárdájánál van fellépésük az NB I.-es bajnokság 12. fordulójában. A két együttes már találkozott egymással az alapszakaszban, akkor 1–0-s kecskeméti győzelem született a Messzi-csarnokban.

A fővárosiak pár hete Magyarországra csábították a világhírű edzőt, Ricardo Sobralt, ismertebb nevén Cacaut, hogy tudásának átadásával segítse a lila-fehérek szakmai stábját. A Scoregoal-nál úgy tudják, hogy a sztáredző a kecskemétiek elleni meccsen még ott lesz az UTE csarnokában.

A hírös városi gárda jó formában várhatja a bajnokság folytatását, hiszen a legutóbbi két meccsén a maximális hat pontot bezsebelte, és a győzelem lesz a csapat célja a pénteken 20.30 órakor kezdődő találkozón is.

– Nem múlt el nyomtalanul a hétfői kemény összecsapás, vannak kisebb-nagyobb sérüléseink – mondta Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője. – Ettől függetlenül kiváló a hangulat az öltözőben, bizakodva várjuk a pénteki, Újpest elleni meccset. Tudjuk, hogy a fővárosiak nagyon készülnek ránk, ebben segítségükre lesz Cacau mester is. Hasonló mérkőzésre számítok, mint az Aramis ellen. Ellenfelünk biztosan kihasználja, hogy nálunk most szűkösebb a játékoskeret. Tisztában vagyunk a képességeikkel, felkészültünk rájuk. Ami meglepetést okozhat, az a pályájuk borítása, ami nagyon más adottságú, mint a parketta. Szemünk előtt a három pont megszerzése lebeg. Bízom a fiúkban, már az elmúlt hetekben is bizonyították, hogy kiváló csapatot alkotnak.