Az újonc nyerte Szálláson a kupacsatát

A hétvégén több szomszédvári rangadót is vívtak a megyei kupa első fordulójában, ezek egyike a Szabadszállás–Kerekegyháza derbi volt. Küzdelmes mérkőzést, igazi kupacsatát hozott a találkozó, amelyen a fiatalokkal teli Kerekegyháza hátrányból volt képes fordítani és így továbbjutott.

Szép számú közönség előtt melegítettek a csapatok, Kerekegyházáról is sokan elkísérték a kedvenceiket. Egy kissé elfogódottan kezdett a vendégcsapat, ami tulajdonképpen érthető is volt, hiszen a tapasztalt Farkas István és Nagy Norbert mellett megannyi, szinte „szemtelenül” fiatal játékossal próbált meg helytállni a Kerek. Határozott hazai fölénnyel indult a találkozó, a fölény már a 10. percben góllá érett. Akkor Bajusz iramodott meg a jobb oldalon, lapos, középre adott passza gyakorlatilag üresen találta Pandurt, aki jobb belsővel a vendég kapu bal oldalába passzolt, 1–0. Hat percre rá kettőre növelhette volna előnyét a hazai gárda, Házi kapus tisztázási kísérletét ítélte szabálytalannak a játékvezető. Máruska állt oda a labda mögé, és bár Kiss Szabolcstól jött a határozott utasítás („Be kell rúgni, mert nagyon kell!”), Máruskának a kapu bal oldalába tartó lapos lövését Házi megfogta. Ezzel megfogta a hazaiak lendületét is. Három percre rá szabadrúgáshoz jutott a hazai kaputól húsz méterre, balról a Kerek. A még mindig meglehetősen ideges vendégcsapat játékosai közül a tapasztalt Nagy Norbert érezte át a pillanat jelentőségét, és vállalta ennek megfelelően magára a szabadrúgás elvégzését, és jobbal a jobb felső sarokba küldte a labdát, 1–1. A némileg váratlan egyenlítést követően azonnal magára talált a vendéggárda, vezettek néhány ígéretes akciót is, de a félidő hátralévő részében már inkább a küzdelem dominált. A 41. percben a vendég Kovács Péter küldött meg még egy veszélyes lövést a 16-os előteréből, labdája azonban fölé szállt. Az első félidő lefújásakor inkább a hazaiak bosszankodhattak, hogy elpackázták a vezetést, nem növelték az előnyüket, az újonc csapat pedig elégedett lehetett, hogy lélektanilag meglehetősen nehéz helyzetben sikerült talpra állnia.

A második félidő is férfias küzdelmet hozott, az 51. percben újra előnybe kerülhetett volna a hazai gárda. Máruska nyargalt el a bal oldalon, remekül tette középre a labdát, Bajusz csak a kapussal állt szemben, a bal alsó sarokba próbált helyezni, Házi azonban bravúrral védett. Hat percre rá Kiss Szabolcs tekert be balról egy életveszélyes szögletet, a nagy erővel tekeredő, a tömegben a földön is megpattanó labdát Házi hárította. A 64. percben pedig már bánhatta a Szállás, hogy nem szerezte meg a vezetést. Az egész mérkőzésen rendkívül harcos és veszélyes Gavula a félpálya táján szerzett labdát. Kis Richárdhoz passzolt, aki megindult a jobb szélen, remek ütemben tekert laposan a védők vonala mögött a túloldalra, az érkező Szász pedig az ötös sarkáról a jobb felső sarokba vágta, 1–2. Egyre inkább kezdett megjönni a vendégszurkolók hangja, érezte a bajt és próbált nagyobb sebességre kapcsolni a Szállás.

Két perccel a vezető gól után egy gyors hazai kontra végén Máruska tört be balról, és jó húsz méterről hajszállal küldte a labdát a hosszú alsó sarok mellé. A 71. percben aztán eldőlt a meccs. Akkor Kis Richárd vezette lendületesen a félpályáról a hazai kapu felé a labdát, majd 22 méterről nagy erővel, laposan a bal sarokba lőtt, 1–3. Innentől a hazai gárdának már csak erőlködésre futotta, a vendégek a 80. percben vezettek még egy mintaszerű akciót, Kis Richárd hozta fel a labdát, kitette balra, Bashiri-Shahroodi bátran megcsinált egy cselt, beívelt, középen Gavula fejelt mellé. Több gól már nem esett, megérdemelten győzött a nagy gödörből talpra álló vendégcsapat, amely a szurkolói révén azonnal emlékezetes ünneplésben részesült.

– Annyiban sajnos hasonlít a játékunk a tavalyihoz, hogy továbbra is eltékozoljuk a gólhelyzeteinket – nyilatkozta a lefújást követően Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója. – Négy, öt száz százalékos helyzetet kihagytunk, no meg egy büntetőt is, így aztán saját magunkat rogyasztottuk meg, hiszen az első félidőben 2–0-s állás után alighanem más lett volna a mérkőzés kimenetele. Érzésem szerint jó ideig nekünk állt a mérkőzés, ám aztán a hibáinkat kíméletlenül és hatékonyan használták ki a vendégek, így nincs más hátra: gratulálunk a Kerekegyházának. Vérbeli kupameccset vívott a két csapat, remek hangulatban, külön szeretnék köszönetet mondani a sok szurkolónak, köztük a kerekegyháziaknak is, akik most természetesen jobban tudnak örülni, hisz van okuk ünnepelni. Elkeseredve nem vagyunk, megyünk tovább, ha kihasználjuk a helyzeteinket, nem vagyunk ennyire karitatívak, akkor most mi örülhetnénk.

– Büszke vagyok a fiúkra – nyilatkozta Csordás Csaba, a vendégek trénere. – Egy kissé nehezen indult az eleje, az történt, amire számítottunk, nagyon jól játszott az ellenfél. A második félidőre azonban átvettük a mérkőzés irányítását, rúgtunk két gyönyörű szép gólt, így sikerült 3–1-re megnyernünk a mérkőzést. A csapatomban vannak még olyan posztok, amelyekkel nem vagyok még teljesen elégedett, de vannak olyan posztok is, amelyeken kimagasló teljesítményt nyújtottunk. Szeretném kiemelni, hogy olyan játékos is volt a csapatomban, Sörös Patrik, aki pénteken töltötte be a tizenhetedik életévét. Felnőtt bajnokságban ennyi idősen ilyen remek teljesítményt nyújtani, amilyet ő nyújtott ma, megsüvegelendő teljesítmény. Természetesen a szurkolótáborunkkal is maximálisan elégedett vagyok, bár meglepetést nem okoztak, hogy ennyien elkísértek minket. Mindenki tudja, hogy milyen családias a hangulat Kerekegyházán, nem csoda, hogy olyan sok gyerek akar ott futballozni.

Szabadszállási SE–Kerekegyházi SE 1–3 (1–1)

Szabadszállás, 350 néző, vezette: Álló Tibor (Farkas Roland, Kapéter Jordána)

Szabadszállás: Németh – Márkus (Sztakó 78.), Pandur, Kotliár, Bajusz, Hegedűs, Máruska, Gáspár T., Golovics, Kiss Sz., Csurka (Progli). Edző: Horváth Péter

Kerekegyháza: Házi – Sahin-Tóth (Treiber 60.), Farkas, Nagy N., Kis R., Malik (Gáspár E. 72.), Gavula, Bashiri-Shahroodi (Vadászi 86.), Sörös, Szász, Kovács P. Edző: Csordás Csaba

Sárga lap: Golovics 59., illetve Sahin-Tóth 60.

Gól: Pandur 9., illetve Nagy N. 19., Szász 64., Kis R. 71. perc.