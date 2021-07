Az U14 lett a nyerő brigád Kunszálláson

A pandémia komoly visszaesést okozott a sportélet terén is megannyi klubnál, a kunszállási utánpótlás azonban érdekes módon inkább profitált az idei év eleji lezárásokból. Külön öröm a településen, hogy ezt a felívelő tendenciát az egyik utánpótláscsapat, az U14-es bajnoki címe koronázta meg.

Azt a Kertész Gábort kérdeztük meg erről az érdekes jelenségről, aki nemcsak a kunszállási felnőttcsapat játékos-edzője, hanem amellett az egész utánpótlás-nevelés fő irányítója, koordinátora.

– Érdekes módon nálunk, mármint ami a gyerekek futball iránti érdeklődését illeti, a Covid miatti lezártság hatása inkább pozitív volt. Az U7, U9, U13, a bozsikos korosztályok – amikor arra már lehetőség volt – megkezdték a mozgolódást. Persze volt egy időszak, nem is rövid, amikor a versenyek, tehát a bajnokságok szüneteltek, de annak is volt egy olyan része, amikor edzésre már lehetett járni. Sőt, nálunk nemcsak a bozsikosoknál és a legfiatalabbaknál, hanem még az U19-es keretnél is jobb volt az edzéslátogatottság, mint a versenyidőszakban. Nemcsak a pandémiának tudható ez be, nekem meggyőződésem, hogy az egyéb tényezők mellett a szisztematikus munka is meghozta a gyümölcsét. Tavaly ősszel is időben, tervezetten indult meg a munka, és igen szép volt az edzéslátogatottság, különösen egy ilyen kistelepüléshez mérten, amilyenek mi vagyunk. Az idén U7-ben és U9-ben akár két csapatot is indíthattunk volna, ugyanis a kötelező létszámnak bőven a háromszorosa volt jelen ezekben a korosztályokban, vagyis közel harminc fő. Alighanem szájról szájra terjedt, hogy érdemes hozzánk edzésre járni, mert jól érzik itt magukat a gyerekek, ugyanis anélkül, hogy bármi módon reklámoztuk volna magunkat, nagyon sokan választották ezt a szabadidős tevékenységet itt, a sportpályán. De azért nem csak a magunk érdemének tudom ezt be. A társadalom be volt zárva, nagyon kevés lehetőség volt a kikapcsolódásra – a szabadtéri sport erre kiválóan alkalmas. Sokan lehet, éppen ebben a kritikus időszakban fedezték fel, hogy tulajdonképpen nem csak a sportolásra hat pozitívan a mozgás.

A lelkesedés azonban – a kunszállási stáb nagy örömére – a szigorítások feloldását követően sem csökkent. – A megemelkedett létszám nem olvadt le, tehát nálunk most, hogy szabadabban mozog a társadalom, sem morzsolódott le senki. Az idei ősz lesz az első olyan alkalom, amikor elképzelhető, hogy lesz olyan korosztály, amelyben esetleg két csapatot is indítunk.

Ennek a szép felívelő tendenciának a megkoronázása, hogy a kunszállási U14-es csapat bajnok lett, ráadásul nem is akármilyen bajnokságban, nem is akármilyen zárással, hiszen az aranyérem megszerzéséhez éppen az első helyet illetően közvetlen rivális, a Kecskemét otthonában kellett győzniük az utolsó fordulóban.

– Erről a teljesítményről könnyű, mert öröm beszélni – tekintett vissza Kertész Gábor. – Az U14-esek bravúrt bravúrra halmoztak az egész szezonban, ráadásul úgy, hogy a csapat közel fele egy-két évvel még fiatalabb is. A bajnokság során azt, ahogy egyre élesedett a helyzet, hogy látszott, akár az élen is befutók lehetünk, kiválóan reagálták le a gyerekek. De nem csak nekik köszönhető ez, hiszen a szülök is maximálisan végig mellettük álltak. Éreztem, hogy ebben a kis brigádban benne van a potenciál, már a rajt előtt is meg mertem ígérni a szülőknek, hogy dobogón lesz ez a csapat, és aztán ezt az általam nem hivatalosan kitűzött célt bőven túlszárnyalva megnyerték a bajnokságot. Ráadásul végig kiegyensúlyozott játékkal, a dobogós riválisokat oda-vissza legyőzve. Bátran kijelenthetem, hogy nálunk ez a korosztály most az egyesület legjobb korosztálya. Annyira sok ügyes gyerek jött össze benne, amire húszévente akad példa egy-egy község életében. Most nagyon összejött, de ehhez – a tehetségük mellett – természetesen nagyon kellett a gyerekek hozzáállása, szorgalma is, kellett a szakmai stáb, és nagyon fontos a szülői hozzáállás, az, hogy a szülők partnerek voltak. A szülői hozzáállásra egyébként sem panaszkodhatunk, az más korosztályokban is megfelelő, és ez nagyon jó, mert egyébként elengedhetetlen. A sikerhez kell tréner, kell szerencse, hogy a sérülések elkerüljék a csapatot, de a legfontosabb a szülői támogatás. Konkrétan a meccsekhez is, főleg az idegenbeliekhez. Egy gyerekcsapat számára egy idegenbeli szereplés egy óriási rizikófaktor. Vannak kiszámíthatatlan, ismeretlen tényezők. Ott van az ismeretlen ellenfél, az ismeretlen műfüves vagy élő füves pálya, egy ismeretlen játékvezető, menet közben derül ki, hogy mit enged meg a játékvezető, milyen felfogásban focizik az ellenfél, és emiatt lehet, hogy azt, amit az edzésen játszva meg tud csinálni a gyerek, éles helyzetben, meccsen nem jön össze neki. Ehhez kellett az idegenbeli támogatás is, és meg is kapták, végig, a szülők ugyanúgy akarták ezt a bajnoki címet, mint a gyerekek, tehát csapatmunka ez a siker, a szó igazi értelmében.

Hogy mennyire mozgalmas egy hétvége egy olyan klub számára, amely utánpótláscsapatokat is működtet, azt ékesen demonstrálja az a hétvége is, amelyen az U14 megnyerte a bajnokságot. Kertész Gábor természetesen örömmel idézi fel azt a meglehetősen mozgalmas napot is.

– Az egy szombati nap volt. Reggel fél nyolckor találkozott több csapat is a futballpályán. Kertész Ádám, aki egyébként a felnőtt­csapat játékosa, indult az U7-es és az U9-es csapattal Kiskunfélegyházára, egy bozsikos tornára. A szintén felnőtt játékos Rádi Zsolt ment el Kiskunmajsára az U19-es küldöttséggel, az édesapám, Kertész Károly és jómagam pedig indultunk az U14-gyel Kecskemétre, bajnoki döntőt vívni. Aztán miután ki-ki elvégezte a dolgát, szépen sorban visszatértünk a kunszállási pályára, ahol hamarosan már gyülekezett a felnőttcsapat, hogy elinduljon Soltra, a felnőttcsapat megye kettes, 17 órára kiírt bajnokijára.

Ahol rangadó, erős ellenfél várt a meglehetősen hiányos felnőtt­csapatra. Azon a bajnokin a felnőttek kikaptak ugyan 4–1-re, de Kertész Gábor legalább rúgott egy szép nagy becsületgólt. Ha fáradt volt is a mester, azért egy győztes bajnoki döntő után már a szíve is viszi az embert.