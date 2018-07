Az NB III.-ban indul két kereki ifjúsági gárda

A Kerekegyházi SE az utánpótlás-korosztályaik közül elsőként U17-es, valamint U19-es korosztályban az NB III.-ba adta be a klub a nevezését, amelyeket az MLSZ hiánypótlás nélkül el is fogadott.

Így tehát már biztos, hogy ebben a két korcsoportban Kerekegyházán az ősztől NB III.-as bajnoki mérkőzéseket láthatnak a szurkolók. Ugyanakkor az osztályváltás mellett újabb örömre ad okot, hogy a két érintett korosztályhoz két kiváló szakembert is sikerült az egyesülethez csábítaniuk. Az U17-es csapatot a Kecskeméti LC KTE SI egyesületétől érkezett, UEFA B licences szakember, Komonyi Gábor fogja vezetni, az U19-es gárda vezetését pedig a kecskeméti labdarúgás – immáron UEFA A licences papírral rendelkező – legendája, Csordás Csaba vállalta el.

Az egyesületnél ugyanakkor infrastrukturális fejlesztésekről is beszámoltak, a Kerekegyházi SE otthonaként szolgáló Borbás Gáspár Sporttelep ugyanis új beruházásokkal bővült. A már meglévő centerpálya szakszerű kezelést és felülvetést kapott, a második füves pálya pedig teljesen megújult. Az automata öntözőrendszer létesítését és a teljes talajrekonstrukciót követően a pálya új gyepszőnyeget is kapott, ezzel remek színvonalú kettes pályával gazdagodott a klub. A remények szerint az egyesület megannyi csapata szeptember közepén már birtokba is veheti az új pályát. Ez a beruházás a tavasz végére elkészült kis műfüves pályával együtt kifogástalan feltételeket biztosít az utánpótlás- és a felnőttcsapatokban játszó játékosok számára. Az egyesületnél ráadásul bíznak abban, hogy a fejlesztéseknek ezzel koránt sincs még vége.

A 2018–19-es szakmai stáb a Kerekegyházi SE klubjánál

Csordás Csaba – NB III.-as U19-es csapat

Gazdag Attila – megye II.-es felnőtt, U14-es

Király Viktor – U9-es

Komonyi Gábor – NB III.-as U17-es

Kunsági Antal – U16-os fiú, U15-ös lány

Polgár Zoltán – megye III.-as felnőtt, U11-es

Trepák Attila – kapusedző