Az NB II.-be neveztek be a kecskeméti lányok

A Kecskeméti Labdarúgó Club elnöksége úgy döntött, hogy a következő, a 2019/20-as bajnoki évben felnőtt női csapatot indít az NB II.-ben. A keret tagjait csupa olyan játékos alkotja, aki korábban a klub utánpótlásában nevelkedett, illetve szerepelt a korábbi NB II.-es keretben.

A szervezőmunka oroszlánrészét Szabó Erika, az U19-es csapat edzője vállalta magára, az egyesületnél pedig kijelölték a felnőtt női csapat vezetőedzőjét is, Parti Gyula ül majd a gárda kispadjára.

A keret először az elmúlt hét végén, pénteken találkozott, ezen a héten hétfőn és szerdán pedig már megtartották az első két edzést is. A szakmai stáb heti három edzést tart, de ha szükséges, akkor heti négyet. A szakmai munkában kapusedzőt is foglalkoztatnak. A csapatban vannak sokan, akik már megszerezték a diplomát vagy most járnak egyetemre, és a labdarúgástól még nem szakadtak el.

– Az NB II.-be nevezni kell, pontosabban nevezni lehet – magyarázta el a dolgok menetét Karakas Ferenc, az egyesület elnökhelyettese. – A nevezést akkor fogadják el, ha egy klub megfelel az MLSZ-előírásoknak. Mivel a Kecskeméti LC utánpótlás-nevelő regionális központ, így könnyen elfogadták a nevezését. Reméljük, hogy nagy érdeklődést fog vonzani ez az új kezdeményezés. Az elnök úrral, S. Juhász Attilával és az edzőkkel együtt lépésről lépésre haladunk mind a csapatépítéssel, mind a háttérmunkálatokkal, és most már biztos, hogy ősztől női másodosztályú mérkőzésekre is járhatnak a kecskeméti szurkolók.