Az Iváncsát fogadja vasárnap a KTE

Az NB II. Közép csoportjában, a 24. fordulóban a 11. helyen tanyázó Kecskeméti TE a 7. helyen álló Iváncsát fogadja. A mérkőzést vasárnap, 16 óra 30 perces kezdettel vívják a Széktói stadionban.

Ebben a fordulóban a dobogós együttesek az alsóházban tartózkodó ellenfelekhez látogatnak, így a KTE szempontjából is fontos hazai meccs jön, hiszen egy Iváncsa elleni sikerrel már a középmezőny elejét is célba vehetnék a kecskeméti lila-fehérek.

– Itthon mindenképpen győzni szeretnénk, illetve megszerezni a három pontot – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Szabó Tibor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az Iváncsa egy nagyon masszív középcsapat, akik mindig próbálnak játszani, illetve saját elképzeléseiket megvalósítani, támadásokat építeni. Nehéz dolgunk lesz, de bízom benne, hogy a hazai pálya minden előnye minket fog segíteni.

Domján Attila, az Iváncsa edzője döntetlen körüli eredményre számít: – Én úgy gondolom, hogy egy ikszes mérkőzés lesz a vasárnapi, melyen nüanszok dönthetnek. Sajnos ahogy ősszel, úgy most sem számíthatok a leggólerősebb támadónkra, Balogh Lacira, aki ismét sárga lapok miatt fog hiányozni. Mi nem az a csapat vagyunk, mely bunkerfocira rendezkedik be, mi minden meccsen próbálunk dominálni, támadni és játszani. Sok gólt lövünk, sok gólt kapunk, hogy ebből aztán mi jön ki, az majd a végén kiderül. Különösebb eredménykényszer már nincs rajtunk, mert a gyengébben induló ősz után tavaszra kiegyenesedtünk. A minimális célunk elérése, a bennmaradás nem ezen a meccsen fog eldőlni, mert vannak még olyan hazai találkozóink, amelyeken ezt be tudjuk biztosítani.