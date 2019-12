Az idén is nagy közönségsiker lett a Lázár Bence-emléktorna

Szomorú apropóból született meg, de sikeres kezdeményezés lett a Lázár Bence-­emléktorna. A hétvégén a 2. emléktornát rendezték meg a Messzi István Sportcsarnokban.

Már jóval a nyitás előtt gyülekeztek a szurkolók, az érdeklődők a Messzi István Sportcsarnok előtt, no meg érkeztek a játékosok is, hogy újra megemlékezzenek Lázár Bencéről és az emlékére létrejött alapítványnak adakozzanak. A tornára második alkalommal is tekintélyes mezőny jött össze. Benevezett Lázár Bence három volt csapata, az Újpest, a Kerekegyháza és a Lajosmizse. Megannyi régi legendás nevet vonultatott fel a magyar öregfiúk-válogatott és az F-Group menedzseriroda, megyénket képviselte még a Kecskeméti TE és a Kiskunfélegyháza gárdája, képviseltette magát a címvédő Nyíregyháza, és idén is nevezett a küzdelmekre a Szolnoki MÁV és a PMFC is. A tíz csapatot két ötös csoportba sorolták, és a két csoportban körmérkőzést játszottak. A két csoportelső a két csoportmásodikkal játszotta este az elődöntőt, majd azok győztesei a döntőt.

Színvonalas, izgalmas, nem­egyszer az utolsó pillanatokig szoros és kiélezett, nyílt mérkőzéseknek tapsolhatott a publikum, de nemcsak a játékosok megoldásaiban gyönyörködhettek, hogy aztán a meccsek után szelfiket készítsenek egykori és mai kedvencekkel, hanem gálamérkőzéssel és egy Caramel-koncerttel is szórakoztatta a rendezőség a nagyérdeműt. Aki ügyes volt, az még az otthoniaknak is integethetett, hiszen a sporttévé egyenes adásban adta a torna délutáni szakaszát.

Ez alighanem serkentőleg hatott a Bács-Kiskun megyei csapatokra is, ugyanis mindegyik gárda alaposan kitett magáért. A Kecskeméti TE nem került ugyan be az elődöntőbe, de csak hajszállal maradt le róla. A legjobb négy közé végül három Bács-Kiskun megyei jutott és a Szolnoki MÁV, felcsillant tehát a lehetősége annak, hogy „itthon” marad a győztesnek járó serleg. Az első elődöntőben az a két egyesület találkozott, amely az első két lépcsőfokot jelentette Lázár Bence számára a labdarúgói pályája során, a Lajosmizse és a Kerekegyháza. Izgalmas, jó mérkőzésen a kontrákra berendezkedő Kerekegyháza kétgólos vezetésre tett szert. A Mizse még idejében szépített, és lett volna ideje egalizálni, ám hiába követett el mindent az egyenlítésért Árva Zsolt alakulata, a második gólt már nem sikerült bepasszírozniuk, így a Kerekegyháza jutott a döntőbe. A másik ágon sokáig úgy tűnt, hogy megvalósul a Bács-Kiskun megyei döntő, hiszen az egész tornán remekül muzsikáló Kiskunfélegyháza már 2–0-ra is vezetett a mérkőzés első felében a Szolnok ellenében, azonban fél perccel a vége előtt egyenlített a Szolnok. Jöhettek a büntetők, amelyeket a szolnokiak rúgtak jobban. A döntőben így a Kerek és a Szolnok csapott össze. Miután a Szolnok kétgólos vezetésre tett szert, eldőlni látszott a mérkőzés, a Kerek azonban összekapta magát, és egy percen belül egyenlített. Házi óriási bravúrokat mutatott be, egy alkalommal azonban ismét kapitulált, és bár nagy erőket mozgósított a Kerek, újra egyenlítenie már nem sikerült, így a Szolnoki MÁV öregfiúk vehették át a győztesnek járó serleget.