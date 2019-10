Az idén húszéves a Fülöpjakab

Éppen idén húsz éve, hogy a megye három Északi csoportjában szereplő Fülöpjakab SE megalakult. Nemcsak a kezdeteknél volt ez a gárda baráti társaság, mindmáig az.

1998-ban Fülöpjakabon a Bakró Tibor, Bakró László testvérpár Szabó Zoltánnal egyetértésben gondolt egy nagyot. Addig csak kispályán focizgattak, de az eszükbe jutott, hogy milyen jó is lenne egy nagypályás csapat, hiszen Fülöpjakabon az addig nem volt.

Sőt, nemhogy csapat nem volt, de még nagypálya sem. Miután az ötlet megszületett, azonnal érdeklődtek a szövetség megyei igazgatóságánál, hogy vajon mire van szükség egy nagypályás csapatnak a bajnokságban való induláshoz, aztán elmentek a polgármesterhez az ötletükkel, és amikor kiderült, hogy azt az önkormányzat is támogatja, először is 1999 januárjában megtartották az alakulóülést, aztán kihívták a földmérőket, kijelölték a pálya helyét, a szövetségtől beszerezték a szükséges előírásokat a kialakításához, és miután az egyesületet bejegyezték, 1999 májusában nekiláttak a pályájuk megépítéséhez. A munkálatok azon részét, amit lehetett, ők maguk végezték el, végül azután a papírok is készen álltak, a pálya is, így aztán 1999. augusztus 24-én a Fülöpjakabi Sport Egyesület lejátszhatta az első hivatalos bajnoki mérkőzését, amely egyúttal pályaavató is volt.

– Máig megvan az akkori összeállítás – tekintett vissza Bakró Tibor, az egyesület vezetője. – Az első meccsre tizennégy emberrel álltunk ki, abból három olyan ember volt, aki korábban játszott nagypályán.

A csapat a megalakulása óta folyamatosan a megye háromban szerepel. A két legszebb eredmény, amire mindmáig büszkék, két dobogós helyezés. 2004-ben a 2., 2006-ban pedig a 3. helyen végeztek.

– Manapság felerészt áll helyiekből a csapat, de a nem fülöpjakabi születésűek sem idegenek – válaszolta a csapat összetételét firtató kérdésre. – A kezdeteknél természetesen csak helyiek játszottak. De aztán láttuk, hogy a faluból nem biztos, hogy összejövünk annyian, ahány ember egy nagypályás kerethez kell. Ám mivel láttuk, hogy életképes, sőt, fejlődik, alakul ez a dolog, ismerősök kezdték az ismerőseiket, rokonaikat beszervezni. Ma tehát a csapat fele eredetileg nem helybeli, de a nem idevalósiakat is vagy családi vagy baráti szál köti a falunkhoz. Van olyan is, aki először focizni járt el a csapatba, és annyira megtetszett neki itt, hogy azóta már itt épített házat, és fülöpjakabi lakos lett belőle.

Az elnök kiemelni senkit nem akart sem a mai csapatból, sem a korábbi évek kereteiből, kivéve egy embert, azt a Szabó Pált, aki annak idején a csapat első mérkőzésén is ott volt a pályán, és aki azóta is folyamatosan szolgálja a klubot játékosként, az idő múlásával aztán játékos-edzőként, sőt, ma már vezetőségi tagként is. – Egyébként húzóemberek mindig vannak és voltak, rendre azok, akik magasabb ligában is megállták volna vagy meg is állták a helyüket. Ugyanakkor a csapatból kiemelni azért nem szeretnék senkit, mert nálunk a közösségen van a hangsúly. Soha nem arra hajtottunk, hogy játékosok igazolásával eredményeket hajhásszunk, nálunk mindig a közösség volt a középpontban. Így aztán a csapat előtt helyezésben megfogalmazott célkitűzés sincsen. Mivel húsz éve azért alakultunk meg, hogy a baráti társaságunk a stresszes, rohanó világban a hétköznapi rohanást megtörve legalább hétvégén gyűljön össze egy fél napra, hogy kikapcsolódjon, jól érezze magát. Sportszakmai szempontból nincsenek célkitűzések, hiszen nem arról szó ez a dolog, a lényeg az, hogy játsszunk egy jó meccset. Konkrétan a mérkőzéseken természetesen van célkitűzés, mindig azzal megyünk ki a pályára, hogy szeretnénk nyerni, hiszen egy sörmeccsre is úgy áll ki az ember, hogy meg akarja nyerni. De nem az a fő cél. Hanem maga az esemény, a mérkőzés. Ugyanakkor megvan az a jó szokásunk, hogy ha nyerünk, ha vesztünk, akkor is leülünk a meccs után sörözni egy jót, a hazai meccseinket pedig közös vacsorával zárjuk.

Aki nem hiszi, járjon utána, és ezt legközelebb szombaton teheti meg, amikor a fülöpjakabiak 15 órai kezdettel a druszájukat, a Fülöpszállást fogadják.

Jó formában a csapat

Jó formában van a Fülöpke. A múlt héten Helvécián arattak 4–3-as győzelmet, az azelőtti fordulóban pedig hazai pályán alaposan sikerült megszorongatniuk a listavezető Soltot. A százszázalékos, az első öt fordulóban negyvenhét gólt termelő Solti FC mindössze egyetlen góllal tudta elvinni Fülöpjakabról a pontokat.