Az FTC II. ellen kezdi a meccsek sorát a KTE HUFBAU

A KTE HUFBAU szombaton 11 órás kezdéssel az FTC II. ellen lép pályára először a nyári felkészülés során, a mérkőzést a Széktói Stadionban rendezik. Az események ezzel fel is pörögnek a csapat körül, hiszen másnap már edzőtáborba utazik a keret, ahol újabb két mérkőzés vár rájuk.

A „kis” Fradi tavaly kifejezetten jól szerepelt az NB III. közép csoportjában, hiszen sokáig a bajnoki címre is volt esélyük, végül az ötödik helyen zártak. Egy éve is éppen ellenük kezdte a nyári meccsek sorát a KTE, akkor a Széktói Stadionban 3-1-re nyertek, a bajnoki nyitányon azonban 1-0-ra kikaptak idegenben. A hazai visszavágás ezzel együtt jól sikerült, hiszen ismét 3-1-re verték meg az FTC II.-t.

– Két és fél hete vagyunk munkában – tekintett kicsit vissza a meccs előtt Szabó István, a KTE vezetőedzője. – Az első tulajdonképpen három edzés és felmérés volt, a másodikon viszont már kilencet edzettünk, most pedig újabb kilenc tréning mellett már egy edzőmeccs is lesz. Nem unatkoztunk tehát egy kicsit sem az eddig eltelt időben. A keret kialakítása még zajlik, a középpályára várunk még játékosokat, próbázók is vannak velünk. A szombati meccs gyakorlatilag egy lezárása egy etapnak, hiszen ott eldől az is, hogy kik utaznak ki velünk az edzőtáborba. Nagyon pozitívan tudok nyilatkozni a játékosokról, illetve az elvégzett munkáról eddig. Ennek az edzőmeccsnek most a terhelés szempontjából van jelentősége, mindenki 45 percet fog játszani, ezen belül kisebb taktikai feladatok lesznek. Jövő héten Szlovéniába utazunk, ahol újabb két meccs vár ránk, ott már 60 perces terhelés jut majd a srácoknak. Úgy gondolom, hogy eddig a játékosok maximálisan megfeleltek annak a munkának, amit elterveztünk, kedvezőek az eddigi tapasztalataink, kialakult véleményt azonban majd az edzőmeccsek végeztével tudunk mondani a csapatról.

A mérkőzésre a belépés ingyenes, viszont a sportrendezvények látogatása továbbra is védettségi igazolványhoz kötött a klub tájékoztatása szerint.