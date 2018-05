Az ezüstérem sorsa is eldőlhet

A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában két komoly presztízzsel rendelkező szomszédvári derbit vívnak, a Kiskőrös a Soltvadkertet, a Kunszállás pedig a Kiskunfélegyházát fogadja. A már bajnok Kecs­kemét vendége a Kecel. Kiélezett mérkőzésre lehet számítani Kiskunhalason és Lajosmizsén, bebiztosíthatja a bronzérmét a Jánoshalma.

Szombat, 17.00

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kalocsai FC

V.: Holczimmer Tamás (Baranyai Dávid, Bárth Zoltán).

Marinko Stetakovic, a Kiskunhalas edzője: – Ahogy az elmúlt időszak mérkőzéseit elnézem, nem lesz könnyű dolgunk a Kalocsa ellen, akik jól elkapták mostanában a fonalat. Érdekes stílusban játszanak, nagyon gyors embereik vannak, remekül kontráznak és a szélekre is nagyon figyelnünk kell ellenük. Az is nehezíti a dolgunkat, hogy két kulcsjátékosunkat eltiltották, így nélkülük kell játszanunk. Ha folyamatosan nyomás alatt tudjuk tartani őket, akkor sikerre vihetjük ezt az összecsapást. A célunkat már most elértük, hiszen ott vagyunk az 5. helyen. Sőt, akár bronzérem is lehet belőle, ahhoz viszont a Kalocsát és az Akasztót is verni kell. Az utolsó fordulóban a Kecskemét lesz az ellenfél, ott nincs esélyünk, ők egy más kaliberű csapat, ott nem számítunk pontokra. A Kalocsa ellen viszont igen, még ha vért is kell izzadni érte.

Kecskeméti LC–Kecel FC

V.: Allaga Iván (Nasz Róbert, Szabó Gábor).

Szabó Tibor, a Kecskemétti LC edzője: – A bajnoki cím megszerzése után is folyamatosan készülünk, szeretnénk ugyanis százszázalékos teljesítménnyel megnyerni a bajnokságot. Hazai környezetben a tetszetősen focizó Kecelt is szeretnénk legyőzni. Azt a taktikát akarjuk játszani, amit eddig is alkalmaztunk, illetve egyúttal készülünk az NB III. osztályozójára. Arra is alkalmas lesz ez a négy, még hátralévő mérkőzés, hogy felkészüljünk az osztályozóra, ha nem leszünk olyan szerencsések, hogy játék nélkül is ott lehetnénk a magasabb osztályban.

Lajosmizsei VLC–Bácsalmási PVSE

V.: Polyák Attila (Markó László, Sáfrán Ferenc).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-­edzője: – Gondjaink sajnos nem fogyatkoztak, sőt, inkább szaporodtak. A múlt heti mérkőzést követően a maródiak listája nem csökkent, hanem jó, ha csak két fővel nőtt. Ez azt is jelenti, hogy a bajnokság hajrájába érkezve egyre szűkülnek a lehetőségeink, így aztán nagyon jól kell sáfárkodnunk az egyre csökkenő erőforrásainkkal. Ezt szerencsére a játékosok is látják, és partnerek abban, hogy a nehéz helyzetből is saját magunk számára a maximumot próbáljuk kihozni a helyzetből. Ami a hétvégi mérkőzésünket illeti, a minimális célunk ezúttal is legalább az egy pont megszerzése. Hogy aztán van-e ebben a mérkőzésben számunkra több, az már csak a mérkőzés után fog kiderülni. Egy biztos, mi a hazai közönségünk előtt mindent elkövetünk.

Vasárnap, 17.00

Kunszállás SE–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Vörös Gábor (Péter-Szabó Ottó, id. Slezák Márk).

Kertész Gábor, a Kunszállás játékos-edzője: – Gondjaink nem csökkentek, sőt, azt kell mondjam, hogy inkább sokasodtak, a múlt héten már az ifiből kellett felhoznom egy játékost, hogy meglegyen a tizenegy ember. Ennek ellenére pontosan is távozhattunk volna Bácsalmásról. A hétvégén szomszédvári rangadót vívunk ugyan, de tudjuk, hogy az ellenfél, a Kiskunfélegyháza jobb csapat nálunk, ráadásul, ahogy mondtam, ezer gonddal küzdünk, ezer sebből vérzünk. Azt azért nem feledjük, hogy képesek voltunk mi már ellenük meglepetést okozni akkor is, amikor bajnokok voltak. A célunk ezzel együtt a tisztes helytállás.

Jánoshalmi FC–Harta SE

V.: Stefánovits Gábor (Rácz Béla, Topálszki Szabin).

Horváth Mihály, a Jánoshalma elnöke: – A tabella reálisan mutatja az erőviszonyokat, ami szerint jelenleg mi vagyunk a második legjobbak a megyében, de ettől függetlenül is minden találkozón a győzelem reményében lépünk pályára. Az elmúlt fordulókban ez nem mindig sikerült, például legutóbb Soltvadkerten sem, ahol hiába szereztünk vezetést az első negyedóra végén és hiába játszottunk nagyon jól, ellenfelünk egy szerencsés góllal egyenlített egy megpattanó lövéssel. A futball már csak ilyen, mert hiába volt ezernyi helyzetünk, egyiket sem tudtuk gólra váltani. A Harta ellen is három pontot remélünk, habár az aktuális ellenfelünk is megmutatta, hogy képes idegenbeli bravúrra is. Sajnos, továbbra is vannak sérültjeink és nem kockáztatunk, aki nem egészséges teljesen, az nem lép pályára. Nagyon szeretnénk győzni a hazai közönség előtt, mert utána még három nehéz meccs vár ránk a Kecel, a Félegyháza, valamint a Bácsalmás ellen és mindegyik találkozó igazi rangadót sejtet.

Kiskőrös LC–Soltvadkerti TE

V.: Barta Norbert (Csöngető Endre, Bán Bence).

Füleki Antal, a Kiskőrös játékos-­edzője: – Mindenképpen a győzelemre törekszünk a Soltvadkert ellen, csakis a győzelem az elfogadható a szomszédvári rangadón. A szurkolók is ezt várják el tőlünk. Egész héten készülünk a mérkőzésre.

Ugrai Imre, a Soltvadkert edzője: – Szeretnénk a mérkőzésen jól szerepelni, mivel a két város között nagy a rivalizálás. Remélhetőleg sok néző előtt fogunk játszani egy jó mérkőzést. Ha az elmúlt heteknek megfelelően teljesít a csapat, akkor remek perceket tudunk szerezni szurkolóinknak.