Az év végén jubilált a kiskőrösi szilveszteri labdarúgótorna

A tavalyi év zárásaként már 25. alkalommal került megrendezésre Kiskőrösön a Szilveszter Kupa kispályás teremlabdarúgó-torna.

A küzdelmek négy napon át, december 27-től december 30-ig zajlottak, a négy nap során negyvennégy mérkőzést vívtak meg a csapatok. Négy négyes csoportba sorolták a nevezőket, a csoportkör végén az egyenes kieséses ágon az 1. és a 2. helyezettek a felső, a 3. és a 4. helyezettek az alsó ágon folytatták. Az esti órákra mind a négy napon megtelt a sportcsarnok, a hangulatra tehát nem lehetett panasz.

December 29-én játszották a kieséses szakasz utolsó fázisát. A legjobb négy között a Sráczok csapata a 2018-as bajnok Protokon együttesével csapott össze, míg a másik elődöntőben a 2018-ban második Néró SC a szintén jó erőkből álló Agroline együttesével vívott izgalmas mérkő­zést.

Az első elődöntőben a Sráczok csapata 3–1-re legyőzte a Protokont, bár utóbbi vezetett, de egyenlített és fordított is a Sráczok. A másik elődöntőben is nagy csatára volt kilátás, az elvárásoknak megfelelően szoros is lett a meccs, az első félidő utolsó másodperceiben szerzett Szentgyörgyi Ákos-góllal ment a döntőbe a Néró SC.

December 30-án reggel kilenc órától kezdődtek a helyosztók. Ahol a rendes játékidőben döntetlen volt az állás, ott büntetőkkel döntöttek, két mérkőzésen is így sikerült megállapítani a győztes kilétét.

Délután háromkor vívták a bronzmérkőzést. A találkozó első félidejében a Homokmégy játékosa, Kovács László góljával az Agroline szerezte meg a vezetést. A második félidőben előbb a Kiskőrös játékosa, Madácsi Gábor, majd pedig az Akasztóból ismert Kósa Krisztián találataival már 3–0-ra vezetett az Agroline. A Protokon nem adta fel, Bányai Máté és Lesták találataival visszajöttek egyre, egyenlíteni azonban nem sikerült, a bronzérmet így az Agroline játékosai nyakába akasztották.

A délután négy órakor kezdődő döntőre telt ház előtt vezette ki a csapatokat a két játékvezető, Apró Ferenc és Antal Péter. A találkozó első félideje tapogatózó játékot hozott, a másodikban aztán belendültek a csapatok. A Sráczok szerezte meg a vezetést Rácz Attila révén, de hamarosan jött a Néró válasza: Dedák Balázs közelről fejelt a kapuba. Ezt követően mind a két oldalon adódtak helyzetek, ám mivel azok ki is maradtak, úgy tűnt, hogy hosszabbítás jön. Húsz másodperccel a vége előtt azonban Filus Gábor nagyszerűen továbbította a labdát a jobb szélen érkező Hajnal Gáborhoz, aki lehetetlen szögből lőtt hatalmas gólt. A legjobbkor, mivel az ellenfélnek így már nem maradt ideje egalizálni. A kupát így a Néró SC nyerte meg a Sráczok előtt.

A torna végeredménye:

1. Néró SC,

2. Sráczok FC,

3. Agroline,

4. Protokon,

5. Matéza,

6. Mátyás Keserű FC,

7. Sport fröccs,

8. István Lovastanya,

9. B. L. Metál,

10. Tempó,

11. Kurz Plast,

12. Kiskunvíz,

13. Best Print,

14. V. I. Plast,

15. Korona pizzéria,

16. Falábúak.

Különdíjasok:

A torna gólkirálya tizenegy találattal: Szabó Szabolcs (Mátyás Keserű FC).

A torna legjobb kapusa: Csernák Gábor (Néró SC).

A legjobb játékos: Sinkó Dorián (Sráczok).

Díjazták még a torna legidősebb játékosát is, aki ebben az évben az akasztói, 63 éves Varga Mihály volt.