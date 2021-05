Az év meccsét nyerte meg a kereki derbin a Szabadszállás

Bár a 12. helyezett fogadta a 6. helyezettet a megyei első osztályú bajnokság zárófordulójában, mégis tudható volt, hogy minden bizonnyal remek mérkőzésre van kilátás, hiszen a Kerekegyháza és a Szabadszállás vívott szomszédvári derbit az előbbi otthonában. Aki kilátogatott a Borbás Gáspár Sporttelepre – sokan tettek így -, az nem tévedett, minden bizonnyal az év mérkőzését láthatta.

A mérkőzés felvezetéseként a kerekegyházi női csapat vehette át a bajnokságban megszerzett ezüstérmét, az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részéről Török Tibor osztotta ki a jól megérdemelt érmeket és a kupát, utána pedig a két csapat azonnal belecsapott a lecsóba. A 2. percben Bajusz indította Koltiárt, ő jobbról betört a hazai 16-oson belülre, Piránszki azonban remekül lépett ki, a labda elakadt benne. Két percre rá Máruska adott forintos labdát Gavulának, ő jobbról, 14 méterről lőtt kevéssel a hosszú sarok mellé.

A 14. percben szabadrúgáshoz jutott néhány méterre a szögletet jelző ponttól a Szabadszállás. Kiss Szabolcs végezte el, és hatalmas gólt rúgott a hosszú sarokba, 0–1. Négy percre rá a hazaiak jutottak szabadrúgáshoz, szintén az oldalvonal mellett. Sallai ívelt középre, a menteni akaró Lajos fejéről a felső lécre, majd a hosszú sarokba pattant a labda, 1–1. Óriási volt a feszültség a pályán, minden egyes labdáért öldöklő harcot folytattak a felek. A 27. percben Szász ívelt be szögletet, az ötös sarkára berobbanó Gáspár hajszállal lőtt a rövid sarok mellé. A 36. percben Sallai eresztett meg balról, 32 méterről egy iszonyatos erejű lövést, Nagy Róbert bravúrral mentett, a labda felszállt, majd még hulltában is veszélyt okozott, hiszen a léc alá tartott, Nagy Róbertnek ekkor is minden tudására szüksége volt a mentéshez. Egy percre rá Horváth Róbert bombázott a hazai kapura, Piránszki mentett. Újabb egy perc elteltével Varga Milán küldött meg kapásból egy hatalmas bombát az oldalvonal a hosszú fölső sarok irányába, Piránszki ezúttal is menteni tudott. A félidő zárásaként egy hazai kontra végén Bashiri lépett ki, jobbról, 12 méterről emelt kapura, Nagy Róbert azonban jó ütemben lépett ki és zárta a szöget. Elképesztő iramot diktált az első félidőben a két csapat, nagy kérdés volt, mehet-e ez így tovább.

Tíz perc pihenő után kiderült, hogy igen, ugyanis a felek a második játékrészben is ott folytatták, ahol abbahagyták. A 49. percben 25 méterről végezhetett el szabadrúgást a Szállás. Gavula lőtte el a labdát a kapu jobb oldala irányába, azonban a játékszer a sorfalon megpattant, és Piránszkit ezáltal becsapva a kapu bal oldalába vágódott, 1–2. Az 51. percben Kiss Szabolcsa a hirtelen feltámadt szelet kihasználva az oldalvonal és a felezővonal találkozásától eresztett meg egy lövést, a bal felsőbe tartó labdát Piránski mentette. Két percre rá Bashiri tört be a vendég 16-osra, éles szögből leadott lövését Nagy Róbert lábbal hárította. Az 57. percben Varga Milán bombázott 32 méterről, jobbról a kapura, a bal felsőbe tartó löketett Piránszki ezúttal is hatástalanította. Egy percre rá a kilépő Máruska lőtt hajszállal a bal felső mellé.

A 60. percben Farkas adott be balról, Cseh pedig csak centiméterekkel fejelt a bal sarok mellé. A 66. percben egy hazai akció keretében Sallai elő került a labda, aki középről, 17 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 2–2. Egy percre rá Kiss Szabolcs 35 méteres, fölső sarokba tartó bombáját hárította a hazai portás, egy perc múlva Gavula hét méteres kísérletét mentette. Az utolsó negyedóra első momentumaként Varga tesztelte egy 32 méteres bombával a hazai hálóőrt, ő ezúttal is kiütötte a vinklibe tartó játékszert. A hazai tábor ekkor már skandálni kezdett, érezhetően volt, ahogy egyre inkább ragadja magával a szurkolókat a mérkőzésnek az egy pillanatra sem alábbhagyó heve. A 82. percben ismét Varga léc alá tartó löketét mentette a hazai kapus, két percre rá pedig négyen vezethették rá egy hazai védőre a labdát, végül elügyetlenkedték a ziccert.

A hosszabbítás első percében Gavula lőtt 12 méterről, éles szögből a hosszú sarok mellé, majd a 92. percben Farkast zavarta meg a saját 16-osánál Máruska, el is vette tőle a labdát, és a kilépő Piránszki fölött higgadtan a hálóba pörgetett, 2–3. A 93. percben egy hazai beívelésre Farkas robbant be, hét méterről leadott lövését Nagy Róbert mentette bravúrral. A 94. percben, az utolsó hazai szögletnél a hazai kapus, Piránszki próbált meg a vendég kapu bal felső sarkába fejelni, Nagy Róbert azonban fogta a labdáját. Több eseményre már nem maradt idő a találkozón, amelyen a játékvezetői hármas is jelesre vizsgázott, így győzött a hosszabbításban lőtt góllal a Szabadszállás. Az év meccsét megérdemelten nyerte a vendégcsapat, de ha ezt a sportágat pontozásra játszanák, mind a két csapat megérdemelte volna a három pontot. Ennek a mérkőzésnek az volt az igazi vesztese, aki nem látta.

Kovrig Ákos, a Kerekegyháza játékos-edzője: – Gratulálok mind a két csapatnak. A Szabadszállás nagyon jó erőkből álló gárda, nem véletlenül tartották a bajnokság egyik esélyesének a rajtnál. Ma férfias küzdelem folyt végig a 95 percen át. Igazságosabb lett volna egy döntetlen, de így alakult. Szerda-szombat ritmusban játszottunk már a végén, ez sokat kivett a játékosaimból, de a mai mérkőzésen is bebizonyosodott, hogy a kerekegyházi játékosok nagyon szeretik a futballt, lelkesek a labdarúgóink, és ma is maximálisan felvették a kesztyűt egy kiváló kvalitású csapattal szemben. A levegőben lógott a döntetlen. Bízom benne, hogy lesz folytatása a kerekegyházi futballnak. A tavasz elején sok játékosunk elment, sok volt a beteg a tavasz folyamán, de az a tizenkét, tizenhárom játékos, aki a mérkőzéseken itt volt, megalkuvás nélkül, végig nagy szívvel küzdött a csapatért. A szurkolók nálunk a tizenkettedik játékos, ez a mai napon is bebizonyosodott, köszönjük nekik, hogy ellátogattak ma is. Hajrá Kerek, csak a Kerek.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Mindkét csapatnak gratulálok. Minden adott volt ma egy futballünnephez, jó idő, nagy számú közönség, és egy több éves hagyományra visszatekintő szomszédvári rangadó. A mai mérkőzés méltó volt a hagyományokhoz. Gratulálok az ellenfélnek is, és természetesen a sajátjaimnak is. Érzésem szerint, ha az első félidő első részében kihasználjuk a helyzeteinket, akkor hamarabb eldönthettük volna ezt a meccset. A ziccerek azonban kimaradtak, a Kerek kétszer is egyenlíteni tudott. Elképesztően nagy küzdelem, és helyenként magas színvonalú játék folyt a pályán. Ezer sebből vérzünk, a kapusunk is injekciókkal a derekában vállalta a játékot, de ez nem látszott rajta sem, ahogy Horváth Róberten sem látszott elfogódottság, akivel az ifiből egészítettük ki a csapatot. Nagyon örülök annak, hogy győztünk, de annak legalább ennyire, hogy egy ilyen nagyszerű mérkőzést sikerült a hajrában megnyernünk.

Kerekegyházi SE–Szabadszállási SE 2–3 (1–1)

Kerekegyháza, 350 néző, vezette: Minda Róbert (Fülöp József, Juhász Dóra)

Kerekegyháza: Piránszki – Farkas, Malecz, Bashiri-Shahroodi, Supka (Pécsi 46.), Szőke, Csertek (Cseh 60.), Gáspár, Nagy N., Szász, Sallai. Játékos-edző: Kovrig Ákos.

Szabadszállás: Nagy R. – Lajos, Pandur, Gavula, Varga M., Horváth R. (Zsíros 46.), Kotliár, Máruska, Bajusz, Gáspár, Kiss Sz. Szakmai igazgató: Pandur László.

Gól: Lajos (öngól) 18., Sallai 66., illetve Kiss Sz. 14., Gavula 49., Máruska 92. perc.

Sárga lap: Gáspár 50., Pécsi 71., Cseh 85, illetve Kis sSz. 22., Horváth R. 33., Bajusz 56., Kotliár 57., Varga M. 70.