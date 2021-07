Az elmúlt tíz év legjobb eredményét érte el az idén a gárda

Az elmúlt bő egy évtized legszebb eredményét érte el a 2010-ben újraindult Madarasi SE a megyei labdarúgó-bajnokság harmadosztályának Déli csoportjában, hiszen a bajnok Bajai LC mögött a második helyre futott be. A felnőttcsapat edzőjével, Hepp Tamással beszélgettünk.

A madarasi klubnál jelenleg tulajdonképpen apa és fia áll a kormányrúdnál, az egyesület elnöke ugyanis Hepp János, a felnőttcsapat edzője pedig a fia, Hepp Tamás.

– Így van, édesapám az elnök, mégpedig az újjáalakulás óta – utalt édesapja funkciójára az edző. – Fontos szerepet játszik az egyesületnél, hiszen szinte minden téren lehet rá számítani. Ha kell, elmegy Kecskemétre az igazgatósághoz ügyeket intézni, ha kell, ő főzi meg a csapatnak a bográcsost, és még sorolhatnám. Igazi közösségépítő, az elmúlt tíz év során rengeteg munkát, időt, energiát fektetett bele az egyesületbe.

Hepp Tamás, a felnőttkeret jelenlegi edzője 2011 óta foglalkozik a madarasi utánpótláscsapatokkal, a felnőtt­csapat edzői posztját pedig három éve tölti be. Azzal a kijelentéssel, hogy a madarasi labdarúgók az idei évben a megye három Déli csoportjában az elmúlt évtized legjobb eredményét érték el a megszerzett ezüstéremmel, maximálisan egyetért.

– A klub történetének a közel­múltjában a legjobb eredmény egy bronzérem volt, azt a 2018/19-es idényben harcoltuk ki.

A fiatal edző kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a dobogó nem volt a bajnokság előtt hivatalosan kitűzött cél, bár valahol nem hivatalosan ez volt az elvárása még a társaságnak is saját magával szemben, miután az előző két évben már a dobogó környékén végzett.

– 2017 óta kezdenek javulni az eredményeink, azóta kezd egyre jobban meglátszani a korábban befektetett munka, de ettől függetlenül természetesen mindig úgy vágunk neki az adott bajnokságnak, hogy a lehető legjobb helyen szeretnénk végezni.

Elvárás tehát hivatalosan nem volt a társaság felé, de én végig hittem a csapatban, és biztos voltam abban, hogy képesek vagyunk elérni ezt a szép eredményt.

A kerettel kapcsolatban elmondta, hogy azért sem meglepő a folyamatosan javuló eredmény és teljesítmény, mert egyrészt kiváló a légkör az öltözőben, ugyanakkor pedig az elmúlt évek során egyre jobban összeszokott a gárda, amely szinte csak helybeli labdarúgókból áll. – Mindössze két olyan játékosunk van, aki a szomszédos településekről jött át hozzánk játszani.

Ami a csapat korösszetételét illeti, meglehetősen széles a skála. A felnőttcsapatban szereplő legfiatalabb játékos, Varga Zoltán Dominik tizenhat éves, a legidősebb spíler pedig a maga negyvenhárom évével Pilcsuk Tamás. Ebből azonban egy ideális elegy jött össze nálunk, hiszen az idősebb, rutinosabb játékosaink maximálisan segítik a fia­talabbak munkáját, beilleszkedését. Kiemelni ugyanakkor senkit sem szeretnék a keretből, ugyanis mindenki odatette a magáét a közösbe, és az egész szezon során a csapategység dominált, az volt a szép siker kulcsa.

A vezetőedző érdekes módon két olyan mérkőzést emelt ki abból a szezonból, amely elmondása szerint számukra egészében emlékezetesnek mondható, amelyet elveszített a csapat. Nem véletlenül, hiszen azzal a Bajai LC-vel sikerült viszonylag szoros mérkőzéseket vívniuk, amely nemegyszer bizony két számjegyű győzelmet aratott az aktuális ellenfele fölött. A novemberi, Madarason rendezett mérkőzésen csak 5–3 arányban kaptak ki a Sugó-partiaktól, májusban pedig mindössze 3–0-ás vereséggel úszták meg a bajai kirándulást.

– A Baja elleni vereségek az eredmény dacára emlékezetesek, mert egy nálunk jóval előrébb rangsorolt, nagy hagyománnyal rendelkező és a bajnokság végén pontveszteség nélkül záró csapattal sikerült szoros meccseket játszanunk, amelyeken kisebb szerencsével akár pontokat is szerezhettünk volna.

Az, hogy a madarasi tizenegy egyre szebb eredményeket ért el, a szurkolók számára sem maradt észrevétlen, a szép eredményeknek köszönhetően az utóbbi években egyre több néző látogatta a meccseiket.

– Persze a mögöttünk álló időszakban a vírushelyzet miatt zárt kapus meccseket kellett játszanunk, de remélem, hogy ez már a múlté. Számokban nem tudom meghatározni, hogy korábban hányan is jártak ki a meccseinkre, de volt nem egy olyan mérkőzés, amikor a pálya mellett szinte végig álltak a szurkolók, a lelátónk pedig tele volt.

Arra, hogy akár újkori nézőcsúcsot döntsenek, ősztől meg is lesz az esély, hiszen a Madaras ősi riválisa a Katymár, és a madarasiak nagy örömére a Katymár is visszatért a megyei labdarúgásba, újra lesz tehát Madarason is szomszédvári rangadó.

A Madaras SE a 2021/22-es bajnokságban is a megye háromban szerepel, de az egyesületnek van leánycsapata is, ők az U15-ös bajnokságban fognak indulni, és a Bozsik-programban is rendre indítanak több utánpótlásgárdát is. Utánpótlásban tehát nem lesz hiány. – Ami a felnőttcsapatot illeti, bízom abban, hogy még sokáig képes együtt maradni és még nagyon sok szép sikert élhetünk át közösen, a szurkolóink és a helybeliek örömére.