Az éllovas látogat Borotára a hétvégén

A két, egymáshoz közel fekvő település találkozója mindig is rangadó, bármilyen körülmények között, bármilyen osztályban találkozzon is a Borota és a Mélykút. Az idén ráadásul négy forduló után még mindig mind a két gárda hibátlan a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság Déli csoportjában. A vasárnap 16 óra 30-kor kezdődő rangadó vendéglátója, a Borota jelenleg a harmadik, a Mélykút pedig az élen áll. Mindkét csapat edzőjét megkérdeztük a várva várt örökrangadó előtt.

– Előkelő helyen áll a csapat a tabellán. A nyáron történtek erősítések az egyesületnél?

Szűcs Zoltán, a Borota edzője: – Jelentős játékosmozgás nálunk nem volt a nyáron. Ketten távoztak a tavalyi keretből, illetve volt két érkezőnk, Vojnic-Zelic Sasa és Schnobl Attila, de ahogy mondani szokás, az a legjobb erősítés, amikor egyben marad a keret.

Bényi József, a Mélykút edzője: – A jelenlegi helyezésünkre valóban nem panaszkodhatunk, és ez valóban betudható annak, hogy jelentősen erősödtünk a nyáron. Bácsborsódról visszatért hozzánk Horváth Zoltán, őt éppen azért adtuk oda kölcsön, hogy megerősödjön, nos, ez be is jött. Leigazoltuk Kovács Mátét Jánoshalmáról, Bogdán Róbertet Kunfehértóról, illetve Bognár Krisztián is hazaköltözött, és így újra a mi sorainkat erősíti. Magyarán négy stabil emberrel bővült a keretünk, így szerencsére bővültek a merítési lehetőségeim is.

– Tartós lehet ez a jó helyezés? Mi a céljuk a bajnokságban?

Sz. Z: – Mindenképpen az első ötben szeretnénk végezni, ugyanakkor nem tagadom, nagyon szeretnénk érmet is szerezni, ez nagyon nagy dolog lenne a klubunk számára. Tavaly is ez volt a hőn áhított célunk, az idény vége felé nem is voltunk már túlságosan messze tőle, csak az volt a baj, hogy a végére gyakorlatilag elfogytunk, így aztán mégsem sikerült megszereznünk a bronzérmet.

B. J.: – Bízunk abban, hogy tartósan meg tudunk ragadni a tabella felső harmadában, de erről igazából majd a 10. forduló után tudok érdemben nyilatkozni, amikor már túl leszünk egy-két rangadón. A vasárnapi mérkőzésünk is egy igazi erőfelmérő lesz.

– Mire számít a hétvégi mérkőzésen és mi a cél?

Sz. Z.: – Igazi szomszédvári rangadó ez, mindig is az volt. Hajtós meccsre, óriási taktikai csatára számítok. Mi, a hazai csapat mindenképpen győzelemben gondolkodunk, az a célunk, de tudjuk, hogy nehéz lesz. Hogy mennyire, azt a tavalyi egymás elleni meccseink is elárulják. A Mélykút nálunk 4–1-re győzött, viszont mi is 4–1-re győztük le őket idegenben, ez sokat elárul az ilyesfajta derbikről. Azt ugyanakkor tudjuk, hogy ők a nyáron jelentősen megerősödtek. Nálunk lesz hiányzó is, Ciric kiállítás miatt nem fog játszani, Lukac játéka is kérdéses, de mindent el fogunk követni a győzelemért, az első fordulóra tizenhat pont megszerzését terveztem, szeretnénk tartani magunkat az ütemtervhez. Arról nem is beszélve, hogy a közönségünket is szeretnénk kiszolgálni. A nézőszámra manapság amúgy sem lehet panasz, a múlt héten, Érsekcsanádon háromszáz néző előtt léptünk pályára.

B. J.: – Nehéz mérkőzésre számítok, a Borota erős, jó csapat, de egyrészt szeretnénk visszavágni a tavaszi vereség miatt – amelyet papíron hazai pályán, de valójában Kisszálláson szenvedtünk el –, másrészt pedig egy igazi rangadó ez, bárhol is álljon a tabellán a két csapat, ráadásul most mindkét együttes százszázalékos, ez tehát csak emeli a tétet. Mi is ismerjük az ő erősségeiket és gyenge pontjaikat, ők is a mieinket, nagy meglepetést tehát nem tud okozni egymásnak a két fél. De ha meg tudjuk valósítani, amit a mérkőzésre elterveztem, akkor képesek lehetünk jó eredményt elérni. Egy döntetlen esetén már nem lennénk elkeseredve, de ez nem jelenti azt, hogy ne tennénk meg mindent a győzelemért, annál is inkább, mivel a törzsszurkolóink ezúttal is elkísérnek bennünket.