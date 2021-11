Az éllovas jön a Tisza partjára

A Merkantil Bank Liga NB.II-es bajnokságban a 15. forduló következik. A Tiszakécskei LC otthonába nem kisebb ellenfél, mint a nagy múltú Vasas FC érkezik vendégségbe.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter bevallotta: piszkosan politizál

Nem lesz könnyű a kécskeiek feladata, hiszen ebben a fordulóban az első és az utolsó helyezett találkozik egymással vasárnap délután. A fővárosi csapat eddig kilenc győzelemmel három döntetlennel és két vereséggel, harminc megszerzett ponttal vezeti a tabellát. Ezzel szemben a tiszakécskeiek neve mögött egy győzelem, két döntetlen és tizenegy vereség áll, és mindössze öt pontot gyűjtöttek.

Aki látta a Tisza-parti kisváros eddigi mérkőzéseit ebben a bajnokságban, az csodálkozik azon, hogy az utolsó helyen áll a társaság. Több alkalommal is jól játszott a csapat, küzdöttek, harcoltak a játékosok, de nem sikerült a három pontot megszerezni. Az elmúlt fordulóban azonban végre megszerezték a várva várt első győzelmüket.

Ennek megfelelően nagy ünneplés is volt a csákvári Tersztyánszky Ödön Sportközpontban, már csak azért is, mert Visinka Ede, a tiszakécskeiek mestere, korábban két évig azt a Csákvárt irányította, amely ellen megtört a jég. A kécskei mester ennél fogva tisztában volt azzal, hogy egykori játékosai milyen játékerőt képviselnek, mik az előnyeik, és mik a hátrányaik. Nem kellett tehát külön feltérképeznie az ellenfelet, de ennek ellenére a Magyar Kupa 4. fordulójában amikor a Csákvár hazai pályán fogadta a szintén NB.II-es Pécs MFC-t, akkor elment a találkozóra. Igaz, nem ugyanazok a játékosok léptek pályára a kupameccsen, mint akik a bajnoki mérkőzéseken, de azért lehetett látni, hogy milyen taktikával játszik a Csákvár.

A mostani, Vasas elleni találkozó azonban egészen más lesz, mint a múlt heti bajnoki.

A fővárosi csapat deklaráltan a bajnokság megnyerésért és a feljutásért küzd, és erre minden esélye meg van, míg a Tiszakécske a bent maradásért folytat nagy harcot.

A vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban Visinka Edét, a tiszakécskeiek vezetőedzőjét kérdeztük. – Már a korábbi, hazai mérkőzésünkön, a Diósgyőr elleni találkozón is voltak biztató jelek a játékunkban. Kicsit szerencsétlenül alakult az a mérkőzés, mert igaz, hogy már a találkozó elején hátrányba kerültünk, majd pedig kihagytuk a tizenegyest, de azt követően is mentünk az egyenlítésért, és kapufát is rúgtunk. Utána ránk jött egy kontra után a Diósgyőr , azzal lett 0–2 az állás, de sikerült még szépítenünk és így 1–2 lett az eredmény. Azon a mérkőzésen – meggyőződésem, hogy nem csak én láttam így – már nagyon közel voltunk ahhoz, hogy megfordítsuk, és behúzzuk – fogalmazott a tréner.

Mint mondta, Csákváron harciasan, tudatosan, csúszva-mászva harcoltak, nagyon akarták a győzelmet, és sikerült is nyerniük. – Nagyon bízom abban, hogy ez az annyira hőn várt részsiker új erőt ad a csapatnak, hogy végre elinduljunk felfelé a tabellán. A követkeő felfelé vezető lépés nem lesz könnyű. A most vasárnapi mérkőzésen ugyanis a bajnokság egyértelmű favoritja ellen játszunk. A találkozó nagy esélyese a Vasas, de mi úgy készülünk erre a mérkőzésre, hogy tisztában vaguynk azzal, hogy az idei bajnokság legnagyobb favoritját fogadjuk. Remélem, hogy a szurkolóink értékelik a Csákvár elleni győzelmünket, és bíztatom őket, hogy minél nagyobb számban jöjjenek ki a vasárnapi mérkőzésre, amikor is egy nagy múltú ellenfelünk lesz, akik tele vannak volt válogatott játékosokkal.

Tiszteljük az ellenfelünket, de nem leszünk megijedve, sőt, nagyon szeretnénk meghúzgálni az oroszlán bajuszát

– mondta Visinka Ede.

Hozzátette még, hogy sajnos sérültjeik is vannak. Simon Márk bokasérüléssekl küszködik, Horváth Adrián sem teljes értékű harcos, Farkas Norbert viszont remélhetőleg a hétvégén visszatérhet. Sajnos Kalmár Ferenc, a csapat gólfelelőse, a házi gólkirály, a Csákvár elleni mérkőzés után a térdére panaszkodott, így nagy valószínűséggel nem játszhat a Vasas ellen. A fővárosi csapat ellen viszont már az egy pont is sikernek könyvelhető el. A találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik a Városi Sportcentrumban.