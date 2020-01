Az élen várja a rajtot a Vadkert

A Bács-Kiskun megyei férfi-kézilabdabajnokság őszi idényét a Soltvadkert zárta az élen. Némi meglepetésre, hiszen a 2018/19-es bajnokságban a 6. helyen végeztek a vadkertiek. Ám ez inkább csak a kívülállók számára meglepetés, amint arról Opauszki Péter beszámolt, aki egy személyben szakosztályvezetője, technikai vezetője és játékosa is a csapatnak.

– A keret tekintetében sok változás volt a nyáron?

– Nem volt komolyabb földindulás, hiszen a nyáron csak ketten távoztak, és négyen érkeztek. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az újonnan érkezettek beépülése is segített, illetve mintha az idén kezdene összeállni a korábbi évek és a korábbi edző, Nagy Imre munkája, aki továbbra is a klubot szoltálja, másodedzőként.

– Tehát az, hogy most féltávnál az élen állnak, az önök számára meglepetés? Milyen célkitűzéssel vágtak neki az idénynek?

– Megmondom őszintén, hogy bár szám szerint kitűzött helyezést nem határoztunk meg előre, de az nem lep meg teljesen minket, hogy az őszi idény végén az élen zártunk, mert azt azért éreztük, hogy több van bennünk a korábbi eredményeknél. Ugyanakkor a játékosmozgásnál lényegesen fontosabb tényező a résztávnál elért siker tekintetében az új edző személye. Mivel egy komoly játékosmúlttal rendelkező edzővel vágtunk neki az idénynek, már előre volt egy olyan érzésünk, hogy jó lesz a csapat.

– Ki az új edző?

– Nagy Máté, aki közel négyszáz NB I.-es mérkőzést tudhat a háta mögött – játszott többek között a Csurgóban, a Fradiban és a Dunaferrben is – , sőt, még ma is aktív játékos, hiszen a KTE-Piroska szörp NB I/B-s csapatában szerepel. Edzőként mi vagyunk az első csapata. Rendkívül sok új impulzust hozott, és egy egészen új játékrendszert tanított be a keretnek, amire a játékosok vevők voltak. Éreztük, hogy jó, amit akar, ez az önbizalmunkat is megnövelte, úgyhogy meggyőződésem, hogy az ő hatása pontokban is kifejezhető.

– A keret összetétele milyen? Értem itt a rutinosak, fiatalok arányát, illetve hogy mennyiben áll helyi erőkből a társaság.

– A keretet vegyesen alkotják idősebbek és fiatalok. Van két-három rutinosabb játékosunk, a csapat átlagéletkora körülbelül huszonöt év körül mozog. Idegenlégiósunk nincsen, helybeliek, pontosabban helybeliek és környékbeliek alkotják a csapatot, Kiskőrös a legtávolabbi helység, ahonnan vannak játékosaink.

– Melyik volt az ősz legemlékezetesebb meccse?

– Volt több is, de a legemlékezetesebb a Kiskunhalas elleni mérkőzés volt. A végig nagyon szoros, kiegyenlített meccset a hajrában sikerült egy góllal megnyernünk.

– Kit emelne ki a csapatból?

– Nem szeretnék senkit sem kiemelni, mert mindenki egyformán kivette a részét a munkából és az eddigi jó teljesítményből is. Erre ékes példa a góllövőlista, hiszen listavezető létünkre talán az első tizenöt helyezett közt sem található vadkerti. Ez azt jelenti, hogy egészségesen eloszlik a csapat játékosai között a gólszerzés, tehát nem vagyunk ráutalva esetlegesen egy vagy két ember jó formájára.

– Kik a legnagyobb ­riválisaik? Kik ellen játsszák azokat a meccseket, amelyekre – ahogy mondani szokás – a halottak is föltámadnak?

– Elsősorban a Kecel, ehhez természetesen elég a térképre nézni. Velük mindig nagy mérkőzéseket vívunk, amelyeket előzőleg is rendre nagy várakozás előz meg. A másik nagy riválisunk pedig a Tiszakécske. Velük is nagy meccset játszottunk az ősz végén.

– Mivel lennének elégedettek a zárásnál?

– Ezt a mostani szép helyezésünket nagyon szeretnénk megtartani, és amennyiben ez sikerül, akkor a bajnokság zárását követő, a végleges helyezéseket meghatározó négyes döntőben is szeretnénk minél jobban szerepelni. Feljutásban egyelőre nem gondolkodunk. Nem is zárjuk ki a lehetőségét, de ezzel a kérdéssel egyelőre nem foglalkozunk, csakis a bajnoki rajtra koncentrálunk.

Bács-Kiskun megye, férfi

1. STE-BS PLASTIC 10 9 0 1 253–186 18

2. Kiskunhalas 10 8 1 1 327–218 17

3. E. Kecskemét I. 10 7 2 1 327–235 16

4. E. Kecskemét II. 10 7 0 3 294–250 14

5. Balogh Tészta 10 6 1 3 259–235 13

6. Gézengúz UKC 10 5 1 4 277–280 11

7. Kecel KC 10 4 0 6 302–298 8

8. Félegyházi KSC 10 3 1 6 292–301 7

9. D-V SE Csávoly 10 2 0 8 271–353 4

10. P P KHTK 10 1 0 9 233–337 2

11. Tiszaalpári SE 10 0 0 10 227–369 0