Az autós-kamionos abszolút értékelésben is az élen áll a benedeki trió

Ilyen sem volt még: a dunaszentbenedeki Qualisport Racing kamionos egysége tizedszer vesz részt az Africa Eco Race-en, ahol a futam második szakasza után nem csak a saját kategóriájukban, hanem most első ízben az autós-kamionos abszolút értékelésben is az élre álltak.

A 2020-as Africa Eco Race második versenynapján 330 kilométer várt a mezőnyre Tarda és Mhamid között, marokkói terepen. Az éjjeli órákban repkedtek a mínuszok a táborban, de a Kovács Miklós, Czeglédi Péter és Ács László alkotta dunaszentbenedeki triót nem viselte meg a fagyos idő. Sőt, inkább élénkítette, ami az eredményen is megmutatkozott: a távot 3 óra 55 perc alatt gyűrték le, amely a nap 2. legjobb ideje volt az autós-kamionos összevont értékelésben, így – a nyitónapi szakaszon nyújtott remek produkció után – a Scania Qualisport Torpedo legénysége állt szerdán a viadal autós-kamionos összevont értékelésének élén.

– A kamionok napja volt a mai, ez tisztán látszik az eredményeken, hiszen a szakasz első négy helyezettje közül három kamionos egység volt. A célba ugyan elsőként értünk be, de a mögöttünk érkező belga kamion még nálunk is gyorsabbnak bizonyult, de nem csüggedünk, sőt! Nagyon boldogok vagyunk mindannyian, hiszen pályafutásunk során most először vezetjük az Africa Race autós-kamionos értékelését. A táborba érve számos elismerő szót és vállveregetést kaptunk, ami jól esett, mert nagyon elfáradtunk. Féltáv után eltűntek előlünk az autók, attól kezdve a motorosokat kellett előzgetnünk. Amiatt is örülünk, hogy nem erőltettünk semmit, de még így is sikerült ilyen szép eredményt elérni. A jelenlegi állás ígéretes, ösztönző, de egy pillanatig sem felejtjük el, hogy a vége még borzalmasan messze van – nyilatkozta a napi szakasz végén Kovács Miklós, a Qualisport Racing pilótája.

A napi szakaszt egyébként a Bouwens, Boerboom, Driesmans trió nyerte egy Ivecóval, míg legjobb autósként a francia Martin, Martin páros futott be, mégpedig Kovácsék mögött, a 3. helyen. Az autós-kamionos összesítésben a Qualisport Racing egysége 4 óra 23 perces idővel áll az élen, őket Bouwensék követik 22 perc 49 másodperces hátránnyal, míg a 3. helyet jelenleg a Martin-duó mondhatja magáénak 24 perc 15 másodperces lemaradással.

A viadal második napja már jobban sikerült az Africa Eco Race másik magyar kamionos egységének, a szintén Scaniával versenyző Fazekas, Csákány, Horn hármasnak is, akik a monstrumok mezőnyében a 3., az autós-kamionos értékelésben pedig a 4. helyre iratkoztak fel, ennek köszönhetően pedig a 6. helyre léptek elő az autós-kamionos összevont értékelésben. Sikeresen teljesítette a távot a magyar színeket az autósok között egy BMW-vel képviselő Varga, Toma páros is: a napot a kategóriájukban a 4., az autós-kamionos értékelésben pedig a 17. fejezték be, így két nap után az autós kategóriában a 6., az autós-kamionos összevont abszolút értékelésben pedig a 27. helyen állnak.

A legnépesebb kategóriában, a motorosoknál a korábbi többszörös győztes, Pal Ander Ullevalseter bizonyult a nap legjobbjának és a KTM-es norvég az összesítésben is átvette a vezetést: az olasz Yamaha-versenyzőt, Alessandro Botturit 1 perc 29 másodperccel előzi meg – olvasható a Qualisport Racing helyszíni beszámolójában.

Közel 500 km teljesítése várt a mezőnyre

A 2020-as Africa Eco Race harmadik versenynapján is Marokkóban száguldott a mezőny: a szelektív rajtja kevesebb mint 5 kilométernyire található a tábortól, majd Assáig 497 kilométernyi mért távot kellett teljesíteni. A penzum első fele magában foglalta Chegaga híres-nevezetes dűnéit, majd a folytatásban köves, sziklás terep várt a mezőnyre.