Az Atom ellen folytatja a KTE

A 14. fordulóval folytatódik a férfi élvonalbeli bajnokság. A KTE-Duna Aszfalt a pénteki játéknapon az Atomerőmű gárdáját fogadja, a találkozó 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.

„Soha rosszabb esztendőt!„ – mondta a 2019-es év utolsó bajnokija, a Szolnok elleni találkozó előtt Forray Gábor, a KTE-Duna Aszfalt vezetőedzője.

A csapat kapitánya, Wittmann Krisztián is hasonló véleményen van: – Biztosan mindenki kiegyezne egy hasonló évvel, mint a tavalyi. A kitűzött célt ugyanis nemhogy teljesítettük, hanem többet is elértünk annál. Nyugodt háttérben dolgozhattunk, a csapat körüli légkör remek volt, ugyanilyet kívánok az idei esztendőre is.

A hírös városi csapat pénteken megkezdi a 2019/2020-as bajnokság alapszakaszának második felét, 18 órától a Paksot látja vendégül a Messzi István Sportcsarnokban.

– Nagyon kemény meccs vár ránk, az Atom ott van a három legjobb csapat között a hazai mezőnyben. Gyors játékot játszanak, Dzunics Braniszlav edző filozófiája, hogy minél több támadásuk legyen. Szeretik korán eldobni a labdákat, nekünk erre nagyon figyelni kell. Pakson az első meccsen a saját hibáink miatt kaptunk ki hat ponttal. Hazai pályán a Falcón kívül mindenkit megvertünk, remélem, hogy ezt a jó sorozatot folytatni tudjuk. Sokan voltak az eddigi hazai meccseinken, bízom benne, hogy ez 2020-ban is így lesz – tette hozzá Wittmann.

Forray Gábor a ktekosar.hu portálnak így beszélt a Paks elleni találkozó kapcsán: – Hazai pályán mindenképpen szeretnénk visszavágni az őszi vereségért, viszont azóta még erősebb lett az Atom, méltán vannak a legjobb négyesben. A topcsapatok kategóriájába tartoznak. A győzelmünk most is bravúr kategória lenne, de azon vagyunk, hogy hazai pályán a hagyományainkat folytassuk az élcsapatok ellen. Az ASE ellen mindig szoros és izgalmas meccseket játszunk, függetlenül attól, hogy éppen hol állunk a tabellán. Most is ilyen összecsapásra számítok. A szurkolóinkat nagyon várjuk, hiszen nagy erőt adnak számunkra.

A 14. forduló további párosításai, péntek: Kaposvári KK–DEAC, 19 órakor. Szombat: Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, 16.30 órakor. Naturtex-SZTE-Szedeák–PVSK-VEOLIA, OSE Lions–Egis Körmend, mindkettő 18 órakor. Sopron KC–Jászberényi KSE, 19 órakor. Vasárnap: Alba Fehérvár–Szolnoki Olajbányász, 18 órakor.