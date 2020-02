Az Algyőt fogadja csütörtökön a KTE-Piroska Szörp

A legutóbbi tíz bajnokijából kilencet megnyert a KTE-Piroska Szörp. A hírös városi együttes csütörtökön az Algyő ellen növelheti győzelmei számát.

A szokásostól eltérően nem pénteken, hanem csütörtökön játssza hazai bajnokiját a férfi NB I./B Keleti csoportjában a KTE-Piroska Szörp. A hírös városi együttes 19 órától az Algyőt fogadja a Messzi István Sportcsarnokban. A két együttes őszi meccsén – a harmadik fordulóban – az otthon szereplő Csongrád megyei alakulat 29–22-re nyert.

– Az őszi mérkőzésen a félidőben vezettünk három góllal, de mehettünk volna öttel vagy akár hattal is. Kezünkben volt a találkozó, de sokat hibáztunk. A szünet után pedig negyed óra alatt leromboltuk, amit az első játékrészben felépítettünk – mondta Bíró Balázs, a KTE csapatkapitánya. – Fűt bennünket a visszavágás vágya, és bízom benne, hogy ez így is lesz. Most sokkal jobb állapotban vagyunk, mint akkor, ráadásul az Algyő nem teljes csapattal érkezik, vannak sérültjeik. Mi vagyunk az esélyesek, de ez nem altathat el bennünket, ébernek kell lennünk. Maximálisan felkészültünk csütörtöki ellenfelünkből, és szeretnénk bizonyítani, hogy nem véletlenül állunk a tabella második helyén.

Az Algyő elleni őszi mérkőzést követően tíz bajnokit játszott a kecskeméti együttes, kilencszer nyert, és csak egyszer, a Cegléd ellen kapott ki.

– Több mindennek köszönhető, hogy szárnyalni kezdett a csapat. Az egyik, hogy a szakmai stábban történt változással új impulzus érte a játékosokat. Korábban is normális munka folyt az együttesnél, de kellett már egy kis frissülés, amelynek köszönhetően többen kiteljesedtek, valamint a srácok közül sokan elhitték, hogy az addig nyújtottnál többre képesek. A másik, hogy a sikereink hatására az ellenfelek tartani kezdtek tőlünk. Valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy a téli igazolásokkal komplettebbek lettünk, most két teljes sorunk van – tette hozzá Bíró Balázs.