Az Akasztó nyerte a küzdelmes szomszédvári rangadót

Vasárnap, a megyei labdarúgó bajnokság első osztályában, a 9. fordulóban örökrangadót vívtak Akasztón, hiszen az Akasztó a Hartát fogadta. A végig nyílt mérkőzést végül biztosan nyerték a hazaiak.

Szépszámú közönség előtt – Hartáról is sokan elkísérték a csapatukat – kezdődött meg a játék. Rögtön az első sípszó után óriási küzdelem vette kezdetét. Folyamatos akciókat nemigen lehetett kidolgozni, indításokkal, ívelésekkel operáltak a csapatok, amelyeknek a játékosai olyan vehemenciával üldözték a labdát és a labdát birtokló játékost, hogy komoly egyéni megoldásoknak nem maradt tere. Aki öt méteren át vezette a labdát, azt már ekkora táv alatt is legalább ketten támadták a másik csapatból. Annál meglepőbb volt, hogy a hartai Lajosnak a 13. percben mégis sikerült kivágnia egy nagy szólót. Miután a labdát az ellenfelek közt remek ütemérzékkel tologatva túljutott a védelmen, már csak a kapussal állt szemben, Németh mellett azonban nem sikerült elgurítania, a hazai hálóőr nagyot mentett. Egy percre rá a vendég Kovács Zsolt ívelhetett be balról szabadrúgást, labdája az ötösön összegyűlt tömeg felé tartott, mivel mindenki elengedte, így lett nagy ziccer a végül bal alsó sarokra hulló lövés, Németh újra bravúrral hárított. Ezután mezőnyben folyt a közdelem a 27. percig, amikor Tratter ívelt előre, Lázár csúsztatta be remek ütemben a labdát a védők vonala mögé, Szabó Zsolt csapott le rá és a tehetetlen Rigó mellett a kapuba lőtt, 1–0. Három percre rá majdnem egyenlítettek a vendégek, egy jobb oldali szöglet egyedül találta a hosszú oldalon Dorogit, ő kapásból bombázott, ám lövése elakadt a védőkben. Ezt követően több veszélyes hazai szöglet jelezte, hogy az Akasztó már az első félidőben eldöntené a meccset. A 38. percben Szabó Zsolt végezhetett el szabadrúgást balról, az oldalvonal mellől, a 16-os magasságából. Szabó a kapu elé berobbanó tömörülés fölött a hosszú fölső sarokba lőtt, 2–0. A 40. percben aztán majdnem végleg eldőlt a meccs. Kudron húzta meg a jobb oldalon, beadását követően Lázárhoz pattant a labda, ő megcsinált volna egy cselt a 16-oson belül, csakhogy buktatták, 11-es. A büntetőt a sértett végezte el, de a kapus eszén nem sikerült túljárnia, laposan lőtt labdáját Rigó lábbal hárította, az ismétlésből Lázár fölé bombázott.

A második játékrészben Szabó Zsolt kis híján lemásolta a második gólját, a hosszú fölsőbe tartó labdáját Rigó azonban ezúttal szögletre öklözte. Két percre rá Szabó, majd Palla nagy lövését hárította a vendégek portása. Az 53. percben szabadrúgáshoz jutott a Harta, a 16-os sarkától egy méterre, balról, Oroszi jobbal, irtózatos erővel a bal felső sarokba bombázott. Hét perc múlva kis híján egyenlítettek a vendégek: Kovács Zsolt óriási keresztlabdáját követően Csányí j obbról, éles szögből, nyolc méterről, kapásból az oldalhálóba durrantott. Komoly hazai mezőnyfölényben folyt a játék, mégis érezhető volt, hogy a Harta keresi a lehetőséget, hogy egy kontrából egyenlíthessen. A küzdelem heve mit sem csökkent, és noha a játékosokon egyre inkább meglátszott a fáradtság, akit lecseréltek, az szemmel láthatóan nem örült annak, hogy el kell hagynia a játékteret. A 84. percben a sokadik, vendégkapu előtt kialakult tömegjelenetet követően egy kipattanó labdát Megyes küldött a kapura jobbról, tíz méterről, éles szögből, a védők a gólvonalról mentettek. Próbált hajrázni a Harta, kettészakadt a pálya. Ezt használta ki Palla. A 91. percben nagy lendülettel megindult a jobb oldalon, és a remek ütemben középre gurított labdáját Szabó Zsolt pofozta közelről a hálóba, megszerezve az Akasztó és saját maga harmadik gólját, 3–1. Mindkét csapatot joggal tapsolták meg a szurkolói a lefújás után.

Akasztó–Harta 3–1 (2–0)

Akasztó, 350 néző, vezette: Kiss S. (Váczi, Rabi)

Akasztó: Németh – Rákóczi, Megyes, Tratter, Kerekes (Fésüs 84.), Lázár (Bánszki 74.), Juhász, Kudron (Nagy F. 92.), Palla, Szabó ZS., Csoba (Podmaniczki 81.). Edző: Szrenkó István

Harta: Rigó – Molnár, Oroszi, Dorogi, Csányi (Varga 81.), Grecu, Velez (Vincze 64.), Széhzn (Sztakó 45.), Péter, Kovács Zs., Lajos. Edző: Sümegi József

Gól: Szab Zsolt 27., 38., 91., illetve Oroszi 53.