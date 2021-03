Az Akasztó FC és a Kiskőrös örökrangadója az e heti sláger

A hétvégén a 19. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban. Szombaton hat, vasárnap pedig egy meccset játszanak le az érintettek.

Szombat, 14.30

Kecskeméti LC–Bácsalmási PVSE

V.: Sebestyén László (Farkas Attila, Rosta Kevin).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Ismét két azonos képességű csapat találkozik egymással. Az őszi mérkőzésünk döntetlen lett, azon a meccsen még vezettünk is, de sajnos a végén kiengedtünk. Mindenképpen szeretnénk folytatni a jó teljesítményünket, mert jó sorozatban vagyunk. A csapatjátékunk, a védekezésünk rendben van. Talán több gólt kellene rúgnunk a mérkőzéseken, ez az, amit hiányolok, de úgy érzem, hogy előbb vagy utóbb, de ez is össze fog állni. Mindenképpen győzelmet várok a csapatomtól hazai pályán a Bácsalmás ellen.

Kerekegyházi SE–Jánoshalmi FC

V.: Bosnyák Sándor (Csákó Patrik, Váczi Levente).

Kovrig Ákos, a Kerekegyházi SE játékos-edzője: – Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de azt gondolom, hogy hazai pályán mindenképpen lehet keresnivalónk, még a bajnokaspiráns ellen is. Tehát megpróbáljuk megnehezíteni a Jánoshalma dolgát, meglátjuk, hogy ez mennyire fog sikerülni. Megmondom őszintén, jómagam is kíváncsi vagyok csapatom hozzáállására. A legfontosabb, hogy a szervezettségünket megőrizzük, megfelelő támadásokat tudjunk kezdeményezni és azokból gólokat rúgni.

Soltvadkerti TE–Kalocsai FC

V.: Fehérvári Patrik (Csov­csics Róbert, Grécs Bettina)

Ujvári Gábor, a Soltvadkerti TE vezetőedzője: – Az az egy biztos, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei. Ráadásul sajnos kiderült, hogy a héten még lett vírusos megbetegedésünk, úgyhogy próbáljuk rendezni sorainkat, mert mindenféleképpen ki szeretnénk állni. Ha kell, akkor fiatalokkal próbáljuk feltölteni a csapatot. Szeretnénk megnehezíteni a harmadik helyen álló Kalocsa dolgát. Még ha nem is mi vagyunk az esélyesek, nem feltartott kézzel lépünk pályára, hanem próbálunk meglepetést okozni. Az ellenfelünk egy nagyon masszív és jó csapat, megfelelően védekeznek, elöl pedig életveszélyes támadóik vannak. Emiatt nem egyénekre, hanem az egész csapatra oda kell figyelnünk.

Kiskunfélegyházi HTK–Lajosmizsei VLC

V.: Kócsó Tibor (Bartucz Tamás, Tihanyi Gábor).

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyházi HTK edzője: – Számunkra egy nagyon fontos mérkőzés következik, mert utána nagyon nehéz csapatok, a Kiskőrös, a Kalocsa és a Jánoshalma várnak ránk, tehát a jelenleg a dobogón, előttünk állók. Éppen ezért erőt szeretnénk meríteni a mostani találkozóból. A Lajosmizse ősszel megtréfált bennünket, hazai pályán 2–1 arányban kaptunk ki tőlük, éppen ezért valamilyen szinten szeretnénk kompenzálni a szombati mérkőzésünkön a korábbi eredményt. A találkozón ennek megfelelően természetesen az a célunk, hogy begyűjtsük mind a három pontot.

Harta SE–Szabadszállási SE

V.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Csehi Tamás, a Harta játékos-­edzője: – Rangadó lesz ez a mérkőzés a javából. Ami a tabellát illeti, sikerült utolérnünk a Szabadszállást, hiszen ugyanannyi pontunk van, mint nekik. Igazi hatpontos, ki-ki mérkőzés lesz ez a derbi, az eredmény azon fog múlni, hogy a csapatok hogyan tudnak alkalmazkodni egymáshoz, a másik stílusához. Nagyon fontos lesz a mi részünkről, hogy ne adjunk az ellenfélnek területet és hogy megfelelő mértékben agresszívak legyünk. Egy jó csapat érkezik hozzánk, attól függetlenül, hogy milyen eredményeik voltak, nem lehet lebecsülni őket. Ha a fiúk betartják az utasításokat, amiket kaptak, akkor lehet a Szabadszállás ellen esélyünk.

Kecel FC–FADDIKORR-Kiskunhalasi SE

V.: Rabi József (Kocsis Tamás, K. Szabó Kristóf).

Kis Péter, a Kecel FC vezetőedzője: – Bízom abban, hogy az elmúlt mérkőzések góltalansága megszakad, és a kidolgozott helyzeteinkből – amiből biztos, hogy lesz egynéhány – fogunk tudni értékesíteni annyit, amennyivel meg tudjuk nyerni a találkozót. Nehéz mérkőzésre számítok, mivel a Kecelben öt-hat kiskunhalasi játékos is van. Ismerősök, barátok ellen játszunk, ez őket is és minket is egyaránt tüzel. Azonban bízom abban, hogy győzelemmel tudjuk elhagyni a pályát. Figyelnünk kell a kontráikra. Biztos, hogy védekezésre állnak be, emiatt a kontráikra oda kell figyelnünk, mivel van pár ügyes játékosuk.

Vasárnap, 14.30

Akasztó FC–Kiskőrösi LC

V.: Vörös Gábor (Fülöp József, Nagy Norbert).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Szomszédvári derbire készülünk. Nagyon sajnáljuk, hogy nem lehetnek nézők, mert erre a mérkőzésre sokan el szoktak jönni. Presztízsmeccs lesz, amelyen szeretnénk három pontot szerezni. Az előző három egymás elleni mérkőzésünket hazai pályán megnyertük, de tudjuk, hogy a Kiskőrös jó formában van. Ez a párosítás mindig egy különleges rangadó. Sajnos meg kell említsem, hogy legutóbb egy kamu 11-es lett a végzetünk, és most szeretnénk visszavágni. Szeretném, ha a játékosok is bizonyítani tudnák, képesek zsinórban jól játszani. Mindenképpen a győzelem a cél.

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Sokéves átkot szeretnénk megtörni, hiszen immáron tizenegy éve nem nyertünk Akasztón. Nagyon fontos mérkőzés lesz ez a tekintetben is, hogy ott tudjunk maradni elől. Remélem, a srácok is átérzik ennek a mérkőzésnek a jelentőségét. Sajnálom, hogy nem lehetnek nézők, mert biztos nézőcsúcsot döntenének, de így is szeretnénk megörvendeztetni a szurkolóinkat. Remélem, egy jó mérkőzést fogunk játszani és megszerezzük a három pontot Akasztón.