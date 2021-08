Az Ajkát is megverte a Kecskemét

A Merkantil Bank Liga 3. fordulójában az FC Ajkát fogadta a KTE HUFBAU. Hátrányból fordítva 3-1-re le is győzte ellenfelét.

A hazai együttes önbizalomtól duzzadva kezdte a mérkőzést, nem is csoda, hiszen legutóbb ötöt lőttek a Soroksárnak. Az első percekben először Tóth Barna került volt klubja ellen ziccerbe, de a kecskeméti csatár a kapusba lőtt, majd alig egy perccel később Lukács tüzelt mellé 15 méterről. A vendégeknél a friss szerzemény, a debütáló Dragoner Filip volt nagyon aktív, egy fejessel és egy lövéssel is jelentkezett, majd a 30. percben Gaál kiugratása után már kilőtte a bal alsót 15 méterről (0-1). A KTE nagy erőket mozgósított ezután, és a 36. percben egyenlített is, amikor Rjasko talált be jobbal közelről egy kapu előtt kavarodás végén öt méterről (1-1). A szünet előtt mindkét együttesnek akadt még lehetősége, de Gaál és Nagy lökete sem talált utat a hálóba.

A második félidőben is küzdelmes, de jó iramú és nyílt maradt a mérkőzés, egyik csapat sem akarta beérni a döntetlennel. Először a KTE került helyzetbe, de Lukács jobbról középre lőtt labdája egy picit hosszú volt Tóthnak, aki ballal a kapu mellé piszkált végül. A 70. percben már nem volt kegyelem, Nagy Krisztián szögletére Belényesi robbant be, és öt méterről védhetetlenül fejelt a kapu bal oldalába (2-1). A gól után a Kecskemét szervezetten védekezett, az Ajkának nem volt sansza, hiába próbált meg mindent egy lapra feltenni Kis Károly együttese. Kinyíltak, így a végén egy felívelés után Tóth Dániel fejese üresen találta meg Lukácsot, aki egyedül törhetett kapura, és Horváthot is lecselezve az üres kapuba lőtt (3-1). A Kecskemét ismét otthon tartotta a pontokat, az Ajka továbbra is nyeretlen.

KTE HUFBAU–FC Ajka 3-1 (1-1)

Kecskemét, Széktói Stadion,1000 néző.

KTE: Varga B. – Madarász (Buna 63.), Szabó A., Rjasko, Belényesi, Hadaró (Grünvald 63.) – Vágó, Nagy K. (Marsa 81.), Katona (Szuhodovszki 63.) – Tóth B. (Tóth D. 74.), Lukács D. Vezetőedző: Szabó István

Ajka: Horváth D. – Görgényi, Heffler T., Tar, Présinger – Kenderes, Csizmadia (Tajthy 64.), Lehoczky (Berzsenyi 53.) – Gaál B. (Murka 64.), Dragoner (Vizler 74.), Tóth G. (Stoiacovici 74.) Vezetőedző: Kis Károly

Gólszerzők: Rjasko (36.), Belényesi (70.), Lukács (93.) ill. Dragóner (30.)