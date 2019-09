Az Ágas nyerte hazai pályán a rangadót

Az Ágasegyháza a Tiszaug KSE csapatát fogadta a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában, a harmadik fordulóban. A közönségszórakoztató mérkőzésen biztosan győzött a hazai gárda.

Nagy volt a készülődés Ágasegyházán, gyülekeztek a hazai szurkolók is, nagy dudálás közepette befutott a tiszaugi B-közép is, és a kezdés előtti félórában szorgalmasan melegítettek a csapatok. Utóbbinak azért van jelentősége, mert aki nem látta, hogy a vendégcsapat játékosai is becsülettel melegítenek, az a mérkőzés első húsz perce alapján azt gondolhatta, hogy a bemelegítés elmaradt. Szinte csak a hazai csapat volt a pályán, nem is volt meglepő, hogy már a 8. percben megszerezték a vezetést: Torbán kapott középen labdát, és a 16-osról helyezett a bal alsó sarokba, 1–0. Még nem zárult le az első negyedóra, amikor máris kettővel húztak a hazaiak. Torbán ebben a gólban is benne volt, ugyanis ő ívelt előre egy szabadrúgást, Gödény próbált fejjel menteni, azonban annyira balszerencsésen ért a labdába, hogy az felpörgött a fején, majd egy kisebb gyertyát leírva a vendégek kapujának a jobb felső sarkába hullott, 2–0. Jó húsz perc eltelt a mérkőzésből, mire a Tiszaug is beleállt a meccsbe, az első játékrész második felére feljavultak annyira a vendégek, hogy megszűnt a nyomasztó hazai fölény. A 42. percben a hazai Magyar került helyzetbe, de a rövid sarok mellé durrantott. Hogy ekkoriban mennyire akart már a Tise, azt jól jelzi, hogy egy hazai kapuskirúgást megelőzően Baranyi Ernő olyan hévvel szaladt a labdáért, hogy a kirúgást a hazaiak mielőbb elvégezhessék, hogy a pályát körülvevő drót átugrását elhibázta, és hatalmasat esett a derekára. Percekig ápolták a fájdalmasan jajgató játékost, nem is jött már ki a második félidőre.

A második játékrészben egyenrangú felek küzdelmét láthatták a nézők. Az 55. percben a vendég Baranyi János csinált meg egy jó cselt befelé, ezzel azonnal helyzetbe is hozta magát, nyolc méterről lőtt, a hazai kapus, Benkó bravúrral védett. Egy percre rá Hojsza tört be jobbról a 16-oson belülre és lőtt nyolc méterről a hálóba, 3–0. Az egyre kilátástalanabbá váló hazai vezetés dacára a vendégek még nem adták fel. A 62. percben Rózsa végzett el szögletet a bal oldalról, a szögletet követően Molnár Szabolcs lőhetett, léc alá tartó bombáját Benkó ütötte szögletre. A szögletből belőtt labdát a berobbanó Zsidai fejelte a hálóba, 3–1. Ezt követően a vendégek rátettek még egy lapáttal, mindent elkövettek annak érdekében ,hogy tovább faragják a hátrányukat, akár egyenlítsenek, ennek következtében persze kinyíltak, és teret adtak a hazai kontráknak. A 71. percben Németh vezethette a labdát majdnem a félpályáról a vendégkapu irányába, a kifutó Békési azonban menteni tudott. A 89. percben Rózsa adott le egy hatalmas lövést harminc méterről, alighanem minden mérgét beleadta, a labda azonban mellé szállt. A 92. percben egy veszélyes beadásra a hazai Németh robbant be, hat méterről leadott fejese nyomán a felső- és a keresztléc találkozásáról pattant vissza a mezőnybe a labda. Németh is feliratkozott azonban a góllövőlistára, ugyanis a 94. percben egy kombinatív hazai támadás végén balról, tíz méterről guríthatott a bal alsóba, 4–1. Járt a vastaps a hazai gárdának, hiszen jó mérkőzésen megérdemelten győzte le a végig koncentráltan futballozó Ágasegyháza a kissé későn ébredő Tiszaugot.

– Egy nagyon jó mérkőzést játszottuk a Tiszaug csapatával, amely nem egy gyenge alakulat, minden bizonnyal az élbolyban fog végezni – nyilatkozta a lefújást követően a hazai edző, Papp Zoltán. – A srácok nagyot mentek ma hazai pályán, a szurkolóink is nagyon kitettek magukért, és ez a győzelem többek között arra is kiválóan alkalmas, hogy a csapat és a szurkolótábora újra egymásra találjon. Büszke vagyok a srácokra, úgy gondolom, hogy ez a gólkülönbség is megérdemelt. Köszönjük szépen a drukkereinknek a szurkolást.

– Gratulálok a hazai csapatnak, többet tettek a sikerért, megérdemelten tartották itthon a három pontot – nyilatkozta a vendégek edzője, Zsidai István.

Ágasegyháza SE–Tiszaug KSE 4–1 (2–0)

Ágasegyháza, 180 néző, vezette: Farkas Norbert (Almási László, Kocsis Tamás)

Ágasegyháza: Benkó (Gudmon I.) – Horváth V., Lévai Zs. (Gy. Balog), Lévai M., Magyar (Benda), Hojsza (Gudmon II.), Szinkó (Németh), Torbán, Szabó J. (Ivaskó), Berényi, Molnár Cs. (Csizmadia). Edző: Papp Zoltán.

Tiszaug: Békési – Nagy D., Zsidai, Gödény (Matuz), Lovas (Barhács), Baranyi E. (Baranyi J.), Szabó N. (Babita), Molnár Sz., Rózsa, Kátai, Szentesi. Edző: Zsidai István

Gól: Torbán 8., Gödény (öngól) 15., Hojsza 56., Németh 93., illetve Zsidai 63. perc.