Augusztus 2-án áll munkába a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Eldőlt, hogy a férfi kosárlabda NB I.-ben szereplő Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét felnőtt kerete augusztus 2-án kezdi meg a következő szezonra való felkészülést, ahogy az is, hogy a klub ezúttal is indít csapatot a harmadik ligában is.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony támogatás helyett alamizsnát ígér Az elmúlt héten a magyar férfi kosárlabda-válogatott Japánban szerepelt egy felkészülési tornán. A nemzeti válogatott stábjában a kecskeméti vezetőedző, Váradi Kornél, míg a játékoskeretben a hírös városiak centere, Fazekas Máté kapott szerepet. – A koronavírus-járvány miatt nagyon szigorú szabályok betartása mellett töltöttünk el két hetet Japánban, minden tekintetben nagyon hasznos és tanulságos út volt, sokat tudtunk tanulni – tekintett vissza a tornára és az ott tapasztaltakra Váradi Kornél. – A házigazdák óriási alázattal és profizmussal segítették a munkánkat, mindenki számára példaértékű volt az ott tapasztalt szervezettség. Büszkeség számunkra, hogy részt vehettünk ezen a tornán, és úgy gondolom, hogy fiatal játékosunk, Fazekas Máté is sokat tudott profitálni a jövőre nézve az erős, nemzetközi ellenfelek ellen megtapaszt játékszituációkból. Kedden éjszaka érkeztünk vissza Magyarországra, mostantól minden erőnket a hamarosan kezdődő felkészülésre irányítjuk. Folyamatosan zajlott a nyáron a csapatépítés, jelenleg is tárgyalásban vagyunk új játékosokkal, akiket reményeink szerint hamarosan be is tudunk jelenteni. Augusztus 2-án, hétfőn találkozunk újra Kecskeméten a fiúkkal, és belevetjük magunkat a munkába. A KTE Kosárlabda Klub Kft. a július 16-i határidőt betartva elküldte nevezését az 2021-22-es bajnoki szezonra. Az NB I. A-csoportos felnőtt és U20-as bajnokság mellett két év után ismét indítanak csapatot az NB I. B Zöld csoportjában is, azzal a céllal, hogy komoly játéklehetőséget biztosíthassanak a fiataljaiknak. Az NB I./B-s bajnokságban gyakorlatilag ugyanaz a csapat versenyez majd, amely az előző szezonban az U18-as bajnokságban jutott be országos döntőbe, kiegészülve természetesen azokkal, akik a felnőttek keretéből a korosztályos szabályok miatt játszhatnak ebben az együttesben is., Tehát szóba jöhet minden olyan kerettag, aki az U23-as szabály szerint a felnőtt bajnokságban pályára léphet. Az NB I./B-s felnőtt bajnokság nagy feladat elé állítja majd a fiatal kerettagokat, de éppen az a cél, hogy hétről hétre fizikailag erős, tapasztalt ellenfelekkel szemben kelljen helyt állnia a 17-18 éves játékosoknak is. Borítóképünk illusztráció.