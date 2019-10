Átvette a vezetést a Jánoshalma

A hétvégén a megyei első osztályú bajnokságban a 11. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok.

Harta–Kiskunfélegyháza 0–5 (0–1)

Harta, 250 néző. V.: Béleczki (Erdélyi Ádám, Friebert).

Harta: Pölöskei – Varga K., Molnár, Kovács Zs., Varga M., Farkas, Csehi, Grecu, Knodel (Bálint, 69.), Sztakó (Mikóczi, 82.), Oroszi. Edző: Sümegi József.

KHKT: Oroszi – Bábi (Palásti, 46.), Koncz Zs., Valkai, Tököli, Nagy V., Huszka (Magony, 72.), Szabó A. (Tóth I., 46.), Makai (Kerepeczki, 60.), Antman (Szabó T., 60.), Ábel. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Gól: Szabó A. (8.), Antman (56.), Tököli (63.), Tóth I. (78.), Szabó T. (81.).

Sárga lap: Sztakó (34.), Varga M. (62.), ill. Antman (34.), Huszka (50.).

Ifi: 2–3

Sümegi József: – Annyira elfogytunk, hogy néhány visszavonult játékost kellett reaktiválnunk, hogy legyen valaki a kispadon. Ez a második félidőben ki is ütközött. Ötven-hatvan percig egyenlő ellenfele voltunk a KHTK-nak, az utolsó harminc perc azonban már macska-egér harc volt. Gratulálok a Félegyházának és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban.

Koncz Zsolt: – Az első perctől kezdve próbáltuk irányítani a mérkőzést. Sajnos az elején több labdaeladásunk volt, főleg a középpályán meg hátulról előpasszoknál, ezért nem sikerült végigvinni a támadásainkat, de a második félidőben ezen tudtunk változtatni. A cseréink jól szálltak be, és végig koncentráltan játszottunk. Ennek köszönhető ez az eredmény.

Kecskeméti LC–Kecel FC 4–0 (2–0)

Kecskemét, 200 néző. V.: Tihanyi (Csöngető, Bartucz).

KLC: Meggyes – Rákóczi, Csordás (Tóth K., 82.), S. Juhász (Pálnok, 82.), Stein (Faragó, 77.), Szűcs, Bogár, Zsoldos, Kőrös, Bozsik (Pusztai, 67.), Major (Szedmák, 77.). Edző: Nagy Lajos.

Kecel: Engler – Horváth Á., Vata, Csanádi, Mindszenti, Sendula P., Kovács L. (Herczeg P., 60.), Bajnok, Doszpod (Bleszák, 74.), Sendula J., Herczeg R. (Krahulecz, 46.) Edző: Márton Zsolt.

Gól: Bozsik (7.), Major (12.), Szedmák (78.), Szűcs (81.).

Sárga lap: Szűcs (62.), ill. Sendula P. (55.).

Nagy Lajos: – Úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattunk, mivel sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, mint az ellenfelünk. Hetek óta jól játszunk a mezőnyben, de mivel fiatal a csapatom, hullámzó a teljesítményük. Korábban nem tudtuk az adódó helyzeteinket gólra váltani, ez most sikerült. Gratulálok a csapatomnak, sok egyéni jó teljesítmény nyújtottak. Csak azt tudom mondani, hogy így tovább. A Kecelnek is volt egy-két lehetősége, de nem tudták kihasználni, ehhez kellett a mi lelkesedésünk is. Most ünnepelünk, de hétfőn készülünk a következő mérkőzésre.

Márton Zsolt: – Rosszul kezdtünk, mert már a 7. percben gólt kaptunk, majd rá öt percre még egyet, amivel el is dőlt a mérkőzés. A második félidőben szorítottuk ellenfelünket, de nem tudtunk gólt lőni. A Kecskemét viszont két kontrából újra betalált és bebiztosította a győzelmét. Megérdemelten szerezték meg a három pontot, mert jobban akarták a győzelmet. Nekünk magunkba kell néznnünk, hogy mennyit tettünk meg ezen a mérkőzésen.

Szabadszállási SE–Kiskőrösi LC 4–1 (2–1)

Szabadszállás, 300 néző. V.: Hagymási (Markó, Tóth).

Szabadszállás: Németh – Márkus, Pandur, Kotliár, Bajusz (Progli, 82.), Hegedűs, Máruska, Zsíros M. (Golovics, 75.), Gáspár, Boldizsár (Sztakó, 86.), Kiss. Edző: Horváth Péter.

Kiskőrös: Ámman – Hajnal, Katona (Oláh, 59.), Pintyi, Kapus, Salami, Madácsi, Mokriczkij, Vajda, Geiger (Györgye, 75.), Lestár (Petrovics, 59.). Edző: Miskovicz Bálint.

Gól: Boldizsár (13., 50.), Kiss (39.), Pandur (92.), illetve Kapus (10.).

Sárga lap: Máruska (63.), illetve Geiger (56.).

Ifi: 0–10

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Jó iramú és változatos volt a mérkőzés. A játék hullámzó volt, oda-vissza voltak helyzetek. Az ellenfél és mi is kihagytunk jó néhányat. A második játékrészben amikor kellett, tudtuk növelni előnyünket. Úgy gondolom, hogy az eredmény megfelel a látottaknak.

Miskovicz Bálint: – Katasztrofálisan futballozott a csapatom. Főként a második félidőben olyan gólokat kaptunk, melyeket a serdülőben sem illene. Nem hiszem, hogy a mai helyzetünkben ezt elbírja a csapat. Egy-két ember hozzáállása is katasztrofális volt, amíg ilyet tanúsítanak a játékosaink, nem tudunk jobb eredményeket elérni.

Jánoshalmi FC–Kerekegyházi SE 4–3 (3–2)

Jánoshalma, 300 néző. V.: Nagy A. (Katona, Sebestyén).

JFC: Urlauber – Suknovic (Kiss B., 32.), Szabó Sz., Gáspár (Stojanovic M., 64.), Jesic, Harnos, Andelic, Szeibert (Farkas D., 80.), Maravic, Babic, Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Kerekegyháza: Házi – Treiber, Malik (Malecz, 65.), Gavula (Supka, 86.), Bashiri, Kemenczés, Gáspár (Sörös, 78.), Nagy N., Szász, Kovács P., Sallai. Edző: Komonyi Gábor.

Gól: Szeibert (8.), Harnos (26., 42., 94.), ill. Bashiri (19.), Kovács P. (31.), Sallai (71.).

Sárga lap: Harnos (20.), Urlauber (72.), Babic (89.), ill. Nagy N. (50.), Malik (52.), Sallai (73.).

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Háromszor vezettünk a mérkőzésen, ám az ellenfél valamennyi alkalommal kiegyenlített. Próbáltuk tartani a labdát, ami nem volt egyszerű, majd a 94. percben sikerült berúgni a győztes gólt. Az első helyről várjuk a rangadót Félegyházán.

Komonyi Gábor, a Kerekegyháza edzője: – Sajnos kísért a sors, sokadik mérkőzésen kapunk gólt az elején. Szerencsére össze tudtuk kapni magunkat és kétszer is kiegyenlítettünk, ám a félidő vége előtt ismét ajándékoztunk egy gólt a Jánoshalmának. A második játékrészben energiáinkat mozgósítva sikerült egyenlíteni, ám a legvégén betalált a hazai csapat. Az ilyennél fájóbb és bosszantóbb vereség nem létezik. A jövő héten próbálunk javítani.

Kalocsa–Lajosmizse 3–0 (0–0)

Kalocsa, 250 néző. V.: Baranyai (Benedeczki, Iványi).

Kalocsa: Pámer – Farkas (Zorván, 60.), Kollár (Tóth L., 67.), Follárdt (Mátyás, 56.), Vuits V., Vuits A., Szabó V., Nasz, Lakatos-Lengyel, Matos, Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Lajosmizse: Varga – Fekete (Csorba, 53.), Rontó (Bán, 64.), Árva, Sipos (Szécsényi, 70.), Rapi, Simtchatcha, Borsos, Palotai, Treiber, Juhász (Rideg, 77.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Tóth L. (81.), Mátyás (87.), Vuits V. (91.).

Sárga lap: Nasz (44.), Kohány 53., Vuits A. 77., ill. Treiber 26., Fekete 30., Borsos 90.

Ifi: 5–0

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Összességében egy nagyon szervezett, zárt védekezésre apelláló ellenféllel találtuk magunkat szemben. Nem is játszottunk túl jól, viszont végigdaráltuk a mérkőzést és várható volt, hogy előbb-utóbb feltörjük a védekezésüket. Egy átlövésből sikerült is, aztán további lehetőségeink voltak, ahogy kicsit kinyíltak és voltak területeink. Úgy gondolom, hogy megérdemelt győzelmet arattunk.

Árva Zsolt: – Nyolcvan percig az történt, amit elterveztünk, tudtuk tartani magunkat az előzetes taktikához, majd egy átlövés góltól megroppantunk és utána apró egyéni hibák, rossz döntések miatt újabb két gólt lőtt az ellenfél. Arról szólt ez a mérkőzés, hogy aki az első gólt szerzi, az megnyeri. Nekünk is megvolt rá a lehetőségünk többször, de nem tudtuk kihasználni. Nem komplett csapattal tudtunk kiállni, a tartalék tartalék kapusunkat kellett mozgósítanunk, akinek ezúton is köszönjünk, mert beugróként is remek teljesítményt nyújtott.

Soltvadkerti TE–Duna Aszfalt II. 2–0 (1–0)

Soltvadkert, 200 néző. V.: Kiss A. (Herczeg, Ézsiás).

Soltvadkert: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Frei, Radics, Pekker, Márki, Molnár (Szamosi, 79.), Nagy Sz., Szabó Sz. (Lévai, 92.), Tóth Á. (Soproni, 88.) Edző: Szabó Attila és Marton István.

Tiszakécske: Cseh – Benkó, Domonics, Dóka D. (Steklács, 46.), Káli, István (Varga, 70.), Kulcsár, Polyák, Tóth K. (Dóka Á., 81.), Tóth T. (Bálint, 46.), Hoffmann. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Domonics (öngól, 9.), Tóth Á. (87.).

Sárga lap: Molnár (27.), márki (36.), Frei (67.), Rózsa (76.), ill. Polyák (30.), Steklács (79.).

Szabó Attila: – Az edzőváltást követően először a játékosok fejében próbáltunk rendet tenni és lelket önteni beléjük, s elhitetni velük azt, hogy tudnak focizni. A srácoknak az előző edzővel, Holczimmer Tamással is jó volt a kapcsolatuk, de nem akartak jönni az eredmények, ami bizonytalanná tette őket. Szerencsére úgy tűnik, túltették magukat a problémákon és ezen a meccsen elég hamar sikerült egy öngóllal vezetést szerezni. Utána egy picit ráültünk az eredményre, de egy kontra végén bebiztosítottuk a győzelmet, ami most nagyon fontos volt számunkra.

Bagi Gábor: – Továbbra is nagyon kétarcúak vagyunk. Ha kimozdulunk otthonról, szinte elfelejtünk focizni. Amit hazai pályán megoldunk, idegenben nem megy. Ezt a kétarcúságot kellene mielőbb kinőni, mert most megint odaajándékoztunk egy mérkőzést az ellenfélnek. Mindezektől függetlenül gratulálok a Solt­vadkertnek.

Akasztó–Bácsalmás 0–0

Akasztó, 350 néző. V.: Geleta (Borbényi, Szabó L.).

Akasztó: Piránszki – Biber J. (Megyes, 82.), Patai G., Tratter, Kerekes (Lázár, 82.), Juhász, Kudron (Szabó Zs., 57.), Cebei, Vincze, Palla, Patai B. Edző: Szrenkó István.

Bácsalmás: Piegel – Hajrulovic, Knap, Kaszás, Ikotic, Hernády, Szádeczky, Sőreg, Rudics (Poturica, 73.), Velez (Sibalin, 66.), Schneider. Edző: Vojnics-Zelics Szasa.

Sárga lap: Juhász (31.), Lázár (88.), illetve Ikotic (58.), Szádeczky (72.), Poturica (79.).

Ifi: 0–3

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Sajnos bejött az, amitől tartottunk, nem tudtuk feltörni a szívósan védekező ellenfél védelmét. Amíg képtelenek vagyunk a helyzeteinket kihasználni, addig nem tudunk örömöt szerezni hűséges szurkolóinknak. Pedig a helyzeteink megvoltak, főleg az első játékrészben.

Vojnics-Zelics Szasa: – Az egyik szemem sír, a másik nevet. Örülök is, hiszen zsinórban a második mérkőzésen maradtunk veretlenek, ugyanakkor hiába dominált főleg az első félidőben a hazai csapat, biztosan álltunk a lábunkon, sőt, nekünk is volt néhány olyan ajtó-ablak helyzetünk, amelyekkel a magunk javára dönthettük volna el a mérkőzés sorsát.

Ez következik a 12. fordulóban

Igazi szuperrangadóra kerül sor a megyei első osztályú bajnokság hétvégi fordulójában, hiszen a korábbi éllovast magabiztosan legyőző és így meg is előző Kiskunfélegyháza a Jánoshalmát fogadja hazai pályán, de a többi mérkőzés is kiszámíthatatlan csemege. A Lajosmizse a Harta ellen folytatná a pontgyűjtést, az Akasztó pedig Kerekegyházán, a pontokat azonban nem nagyon osztogatják. Igazi ki-ki rangadó a Tiszakécske és a Kiskunhalas összecsapása. A tabellát tekintve esélyesként utazik Bácsalmásra a Szabadszállás, de tudják, hogy a hazai gárda mindenkire veszélyes. Emlékezetes kupatalálkozót vívott nyáron a Kiskőrös és a Kecskeméti LC, az akkori döntetlennel most egyik fél sem lenne elégedett. Szomszédvári rangadót vív a Kecel és a Soltvadkert.

A megye I. állása

1. JÁNOSHALMA 10 8 1 1 21–11 25

2. KHTK 10 7 3 0 30–13 24

3. HARTA 11 7 1 3 34–25 22

4. KALOCSA 11 6 2 3 12–10 20

5. SZABADSZÁLLÁS 9 5 2 2 25–12 17

6. KEREKEGYHÁZA 10 4 4 2 33–18 16

7. LAJOSMIZSE 10 4 3 3 20–21 15

8. KISKUNHALAS 10 3 3 4 23–20 12

9. DUNA ASZFALT II. 11 3 3 5 20–20 12

10. AKASZTÓ 10 2 4 4 15–23 10

11. KECEL 11 2 3 6 12–32 9

12. KISKŐRÖS 10 2 2 6 13–20 8

13. SOLTVADKERT 9 2 2 5 13–21 8

14. KECSKEMÉTI LC 10 2 2 6 14–25 8

15. BÁCSALMÁS 10 0 3 7 9–23 3