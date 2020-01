Átvette a győzelmi trófeát Dakarban a Qualisport Racing

Nincs felemelőbb pillanat annál, mint győztesként átgurulni a célkapun Dakarban, a Rózsaszín tó partján! A Qualisport Racing kamionos egységének újfent megadatott: Kovács Miklós pilóta, Czeglédi Péter navigátor és Ács László fedélzeti szerelő a 2020-as Africa Eco Race kamionos kategóriájának győzteseként vasárnap élhette át a semmi máshoz nem fogható érzést – számolt be a helyszínről Mészáros Sándor, a dunaszentbenedeki Qualisport Racing csapatvezetője.

A diadal ténye már az előző napon, a 11. szelektív szakasz céljában eldőlt: a zárónapon már csak egy demonstrációs száguldás, valamint a nagyszabású díjkiosztó ceremónia várt a viadal mezőnyére a szenegáli főváros közelében. Kovácsék jókedvűen teljesítették a 23 kilométeres penzumot az Atlanti-óceán partján, amelynek végén belevetették magukat a forgatagba.

– Nagyon óvatosan jöttünk, nehogy valami gondja legyen a kamionnak, ugyanis szent küldetésnek tekintettük, hogy eljuttassuk a magyar nemzeti lobogót erre a kultikus helyre, hiszen ezt az előző kilenc alkalommal is mindig megtettük – mondta a Qualisport Racing pilótája, aki 2010 után másodszor diadalmaskodott a kamionosok mezőnyében, ráadásul ezúttal a 2. helyen fejezte az Africa Eco Race sajátosságának számító autós-kamionos összevont értékelést is.

­– Túlzás nélkül merem állítani, hogy ennél felemelőbb pillanatban még nem volt részem. Az első pillanattól az utolsóig élveztük, még a legnehezebb momentumokat is. A versenytársak is gratuláltak, a főszervező Jean-Louis Schlesser is dicsérte az egész csapatot. Újfent csak ismételni tudom magam: a Qualisport Racing összes munkatársa kőkeményen dolgozott ezért a csodálatos eredményért. Hálás vagyok nekik, valamint a támogatóinknak is, akik lehetővé tették, hogy részünk legyen ebben a csatában. Köszönjük mindenkinek odahaza azt a temérdek biztatást, amit kaptunk. Bátran merem állítani azt is, hogy a szurkolás sokat hozzátett a csapat lendületéhez! ­– fogalmazott Kovács Miklós.

A Qualisport Racing legénysége a vasárnapi célceremónián együtt ünnepelt a Fazekas Motorsport alakulatával, akik az Africa Eco Race újoncaiként csodálatos eredményt produkáltak. Fazekas Károly pilóta, Csákány Péter fedélzeti szerelő és Horn Albert navigátor több szakaszgyőzelmet arattak a viadal során, a végelszámolásnál pedig a kamionos kategóriában a 2., az autós-kamionos összevont értékelésben pedig a 3. helyet szerezték meg.

A Kovács, Czeglédi, Ács versenytrió számára a 2020-as Africa Eco Race-en a csapat szervizkamionjának legénysége, Várda Ferenc, Felnagy Máté és Bognár József, valamint Mészáros Sándor csapatvezető biztosította a háttértámogatást.