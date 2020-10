Átrobogott a ScoreGoalon a Berettyóújfalu

Hétfő este a bajnoki címre is esélyes MVFC Berettyóújfalu csapatát fogadta a SG Kecskemét Futsal a futsal NB I. ötödik fordulójában. A vendégcsapat kegyetlenül megbüntette a hazai védelem hibáit, így a vízálllás-jelentések stílusában valahogy így lehetne összefoglalni a történteket: a Berettyó hétfő este Kecskeméten áradt, sőt, ki is öntött.

Nagy védelmi hiba után, az 5. percben megszerezte a vezetést a vendégegyüttes. Sidnei szemfülesen csapott le egy rossz felszabadítási kísérletre, majd higgadtan helyezte a kapuba a labdát, 0–1. Egy percre rá egy tetszetős vendégtámadás után Szabó Péter lőtte ki a hosszút, 0–2. Éledezett a Kecskemét, Mánya egy kellemetlen lövést eresztett meg a kapura, de Sándor a helyén volt. Nagy küzdelem folyt a pályán, gyűrték egymást a felek, és kisebb helyzetek után a 16. minutumban kapufáig jutott a hazai együttes, ám a játékszer kifelé pattant. Agresszívan letámadott a félidő hajrájában az MVFC, és egy szerzett labdából Horváth lökete talált utat Tombácz kapujába, 0–3. Igyekezett szépíteni a Kecskemét még a félidő zárása előtt, ám Mánya és Nyeste lövéseit blokkolták, így maradt a háromgólos vendégelőny a szünetre.

Nagy elánnal vetették bele magukat az együttesek a második félidőbe, az első nagy védést Tombácznak kellett bemutatnia, majd Ristic forgácsolta szét a felső lécet a túloldalon. A 24. percben tovább növelte előnyét a Berettyóújfalu, Horváth volt ismét eredményes, 0–4. Nem állt hátrébb az MVFC, továbbra is irányították a játékot, és a nagy nyomást nem bírta a hazai védelem, a 31. minutumban Nagy Imre talált be közelről, 0–5. Nem sokkal később, Da Silva egy szögletvariáció után iratkozott fel a gólszerzők közé, 0–6. Időkérés után létszámfölényes taktikával próbálkozott az SG Kecskemét, ám csak nem akart megtörni a jég. Egy furcsa szituációt követően szinte üres kapura rúghatott gólt a Berettyóújfalu, a vendégek ugyanis a hírös városiak rossz szabályértelmezését használták ki, minek következtében Yubero sétálhatott be a gólvonalig, 0–7. Két perccel a vége előtt sikerült szépíteni a hazai gárdának Darko Ristic révén, 1–7, ám a vendégeknek még a becsületgólra is volt válaszuk, tizenhárom másodperccel a vége előtt Da Silva alakította ki a végeredményt, 1–8.

– Ha a humor oldaláról szeretném megfogni, akkor azt mondhatnám, hogy Müller Cecília tudott volna azzal ma segíteni nekünk, ha karanténba rakja a Berettyóújfalut – nyilatkozta a kecskemétiek mestere, Koós Károly. – Komolyra fordítva a szót: átszaladtak rajtunk, a játék minden elemében jobbak voltak. Gyorsan hátrányba kerültünk, és amikor lehetett volna zárkózni, akkor megint megbüntették a hibánkat. Eztán lélekben is feladtuk kicsit. Nem szabad most összeomlanunk, hiszen az előző fordulókban bizonyítottuk, hogy a közvetlen riválisok ellen tudunk győzni, pontot szerezni. Javítanunk kell a hibáinkat, és a következő fordulókra koncentrálni.

SG Kecskemét Futsal–MVFC Berettyóújfalu 1–8 (0–3)

Kecskemét, 250 néző, vezette: Deme Rajmund, Apkó Tamás

Kecskemét: Tombácz – Gavrilovic, Ristic, Scserban, Mánya. Csere: Móra, Simic, Nyeste, Récsei, Szedmák. Edző: Koós Károly

Berettyóújfalu: Sándor – Horváth, Daróczi, Rábl, Yubero. Csere: Mezei, Diece, Rézműves, Nagy I., Szabó P., Sidnei, Da Silva. Edző: Mullor Cabrera Sergio

Gól: Ristic a 38., illetve Sidnei az 5., Szabó P. a 6., Horváth a 18., a 23., Nagy I. a 31., Da Silva a 33., a 40., Yubero a 37. percben.

Sárga lap: Gavrilovic a 23., illetve Szabó P. a 23. percben.

