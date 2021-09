Átrendezné a dobogót a JFC

A hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit vívják meg a megyei első osztályú bajnokságban.

SZOMBAT, 16.00

Harta SE–Soltvadkerti TE Variens

Harta, vezeti: Rabi József (Kiss Sándor, Csákó Patrik).

Csehi Tamás, a Harta játékos-edzője: – Nehéz mérkőzésre számítok, mert a Soltvadkert is megerősödött. Láttam őket, tudom, hogy egy jól kontrázó csapatról van szó, ennek megfelelően is készülünk. Szeretnénk itthon tartani a három pontot, mindent meg is fogunk tenni ennek érdekében. Átbeszéltük, hogy miben hibáztunk legutóbb a Kiskunhalas ellen, illetve azt is, hogy mit kell jobban csinálnunk. Kellő önbizalommal várjuk a mérkőzést.

Kiskunfélegyháza–Jánoshalmi FC

Kiskunfélegyháza, vezeti: Stefánovits Gábor (Topálszki Szabin, Bacsi Noel).

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza edzője: – Nagyon szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, a Jánoshalma elleni párharcunkból mindig sikeresen tudtunk kijönni eddig. Nagyon készülünk a hétvégi mérkőzésre. Egy jó összecsapásra számítunk a felkészült vendégcsapat ellen, mindent elkövetünk, meglátjuk, hogy mire lesz elég.

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Kevés mérkőzést játszottunk eddig. A Lajos­mizsét az utolsó pillanatban győztük le a múlt héten. Remélem, túl vagyunk a hullámvölgyön. Egész héten a Félegyházára készültünk, én mindig optimista vagyok, most is a három pontért utazunk Félegyházára. Bízom abban, hogy a mester, Florin Nenad és a saját fanatizmusom átragad a játékosokra és győzelemre tudjuk őket ösztönözni. Nagyon jó csapathoz utazunk, mindig jó meccset szoktunk játszani velük, erős keretük van. Célunk a három pont megszerzése.

Lajosmizsei VLC–Akasztó FC

Lajosmizse, v.: Barta Norbert (Gera Ferenc, Mígh Tamás).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Jánoshalmán egy nagyon szoros meccsen maradtunk alul, ráadásul a hosszabbításban kapott góllal, pedig nagyon sokat tettünk a pontszerzés érdekében. Az ott rettentően rosszulesett mindenkinek, az viszont – egy-két nap elteltével – vigasztalta a társaságot, hogy partiban voltunk az esélyesebb hazaiakkal. Ráadásul úgy, hogy szabadnapból jöttünk vissza. A csapatoknak általában nem jön jól a szabadnap, nekünk viszont az idén ősszel kivételesen szerencsésen jött ki a szabadnap, ugyanis átszaladt egy lázzal járó betegség a keretnek majdnem a felén, és ha azon a hétvégén nem lettünk volna szabadnaposak, talán nem is tudtunk volna kiállni. Ez a betegség persze nehezítette a jánoshalmai fellépést, ráadásul lett is ott egy-két sérült, hiszen kemény csapat volt az ellenfél, de a többségük azért, reményeim szerint, ma délutánra rendbe jön. A keret hangulata ugyanakkor bizakodó, hiszen ha ránézünk a tabellára, nem rossz a hely, amit elfoglalunk, nem esik rosszul ránézni a tabellára, vizuálisan is jól mutat lajosmizsei szemmel, sőt, igazából az lenne a célunk, akkor lennénk elégedettek az év végén, ha ezt meg is bírnánk tartani. Természetesen tudjuk, hogy ez nem lesz könnyű. A keret így sem áll száz százalékig a rendelkezésünkre, hiányzók lesznek, mindig vannak, de van most olyan bő merítési lehetőségünk, hogy megfelelő csapattal tudjunk kiállni. Ami az aktuális ellenfelet illeti, az Akasztóval évek óta rendre nagyon kemény mérkőzéseket játszunk, azt nem mondanám, hogy mumusunk az Akasztó, de az biztos, hogy az egyik olyan csapat, amely ellen nehezen tudunk eredményesek lenni. Évek óta rendre az eredmény tekintetében is szoros meccset vív a két csapat, most sem számítok nagyon másra. A célunk természetesen mindenképpen pont vagy pontok otthon tartása, amire szükségünk is van a korábban említett távlati célunk eléréséhez.

VASÁRNAP, 16.00

Kalocsai FC–Bácsalmási PVSE

Kalocsa, vezeti: Baranyai Dávid (Apró Ferenc, Berger Tibor).

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Nem számítok könnyű mérkőzésre a Bácsalmás ellen. Annyira kiegyenlített a jelenlegi megye megy mezőnye, hogy minden csapatnak minden mérkőzésen meg kell szenvednie a három pontért. Ennek megfelelően egy nehéz mérkőzésre készülünk, a Bácsalmás mindig egy rendkívül masszív és nagyon jó együttes, ez most is igaz rájuk. De mindenképpen az a célunk, hogy a Kiskőrös elleni bravúros győzelmünk után ismét itthon tartsuk a pontokat, ennek szellemében készülünk.

Kiskőrösi LC–Kecskeméti LC

Kiskunmajsa, vezeti: Béleczki László (Tóth Csaba, Fülöp József).

Füleki Antal, a Kiskőrös edzője: – Már nagyon várjuk a hétvégi mérkőzést, mert szeretnénk mielőbb feledtetni a múlt heti csúnya kudarcot. Nagyon szeretnénk a szurkolóinkat – akikről reméljük, hogy nagy számban elkísérnek minket Majsára – győzelemmel megörvendeztetni.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Bizakodva nézünk a mérkőzés elé, mindenképpen pontot szeretnénk rabolni, de tudjuk azt is, hogy jó csapattal találkozunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy meglepetést okozzunk. Egy eltiltottunk van, a többi játékos egészséges. Minden okunk megvan arra, hogy bizakodjunk, és azt gondolom, hogy senkitől nem kell félni ebben az osztályban. Szerintem megfelelően helyt fogunk állni a hétvégén.

Kecel–Tiszakécskei LC II.

Kecel, vezeti: Ézsiás Gábor (Borbényi Miklós Bence, Viskovics László).

Vata Zalán, a Kecel edzője: – A sérülésekből talán már mindenki felépült, úgyhogy teljes kerettel léphetünk pályára a Tiszakécske ellen. Hazai pályán mindenképpen a három pont begyűjtése a cél ahhoz, hogy a középmezőnyben elképzelt helyünkre elérkezhessünk. A bajnokságot rendkívül gyengén indítottuk, az első három mérkőzésből három vereség jött össze. Köszönhető ez többek között annak, hogy foghíjasan tudtunk nekivágni a szezonnak. Ez mindjárt meg is látszott a Kiskőrös ellen, a sok sérülttel tarkított csapat öt–nullás vereséget szenvedett, ami rá is nyomta a bélyegét a folytatásra. A múlt hét előtti kiskunhalasi győzelem jót tett a játékosoknak, illetve az, hogy Soltvadkerten az utolsó pillanatban egyenlítettünk, ami felért számomra egy győzelemmel. Mindezek tükrében bizakodóan várjuk a soron következő hazai mérkőzést. A Tiszakécske számunkra mindig feltérképezhetetlen, mivel nem tudjuk, milyen kerettel érkeznek. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a magasabb osztályban lévő csapatukból kit és hány játékost kapnak vissza.