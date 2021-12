Átalakul a menetrend a megye egyben

Lezárultak a nyári nevezések a szeptemberben rajtoló megyei bajnokságokra.

Augusztus végével lezárult a nevezés a megyei kézilabda-bajnokságok zömében, és az már most biztossá vált, hogy a létszámok komolynak mondható megváltozása után a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetségnek is át kellett gondolnia a lebonyolítást. A nőknél ennek örömteli okai vannak, hiszen a Lajosmizse mellett a Kunszentmiklós is egy osztállyal feljebb tudott lépni nyáron.

– Lezárultak a nevezések, és a sorsolások is megtörténtek – mondta Járdi Ádám, a megyei kézilabda-szövetség elnöke.

– Sok változás volt az NB II.-es színtéren is, ami érinti a mi munkánkat, illetve a megyei bajnokságok összetételét is.

A női bajnokságra igaz ez elsősorban, hiszen a bajnok Lajosmizse automatikusan besorolást nyert az NB II.-re, de ezek után a harmadik helyen végző Kunszentmiklós is kérelemmel fordult az MKSZ-hez, hogy szeretnének itt indulni. Erre végül meg is kapták a lehetőséget. Tavaly nyolc női csapatunk volt a megyei élvonalban, ami így hatra zsugorodott, mivel a kieső Kecskeméti NKSE utánpótlás-együttese a megyében már nem indult el – foglalta össze elsőként a női vonal változásait Járdi Ádám.

A férfimezőnyben már szomorúbb okok miatt csökkent az indulók létszáma, több együttes is visszalépett ugyanis, vagy teljesen megszűnt létezni, ugyanakkor a bajnok KTE feljutott, illetve kettő korosztályos együttes is csatlakozott a mezőnyhöz.

– A férfivonalon az NB II.-ben a Kiskunhalasnak és a KIKI Sportnak is lett volna lehetősége indulni, de végül nem sorolták be őket, így visszatérnek a megyébe. A Kecskeméti TE U22 ellentétes utat jár be, bajnokként jutottak fel, vállalták is a magasabb osztályt. Sajnos vannak olyan csapatok is, akik idén már nem lesznek ott a hamarosan rajtoló mezőnyben. A Kiskunfélegyháza visszalépett, a Csávoly, úgy tűnik, egy-két évig csak a megyei másodosztályban versenyez majd, de pont ezért is jó, hogy ilyen bajnokságot is szervezünk. A Kecel tavaly lépett vissza, ők sem indulnak, viszont érkezik új résztvevőként a Mizse KC ifjúsági, illetve a Kecskeméti TE serdülőegyüttese. Ennek eredményeként egy tízcsapatos bajnokságot tervezünk. A megye II.-es bajnokság nevezése még tart, ott szeptemberben fognak lezárulni ezek a folyamatok – foglalta össze a megyei férfibajnokságok helyzetét Járdi Ádám.

Az új létszámok mellett természetesen a lebonyolításon is változtatnia kellett a szervezőknek, összhangban a magasabb osztályú követelményekkel, hiszen egy bizonyos mérkőzésszámot el kell érnie a csapatoknak ahhoz, hogy adott esetben feljebb juthassanak. Idén a férfiaknál rendezhetnek négyes döntőt.

– A női bajnokságban csupán hat csapatunk van, ott négy fordulót rendezünk, tehát négyszer találkoznak majd egymással a csapatok, hogy meglegyen a megfelelő mérkőzésszám.

Erre azért is van szükség, mert a Magyar Kézilabda Szövetség meghatározza azt, hogy mennyi mérkőzést kell lejátszania a csapatoknak ahhoz, hogy NB-s bajnokságba feljuthassanak. A férfibajnokságban kettő teljes fordulót fog játszani a tíz csapat, őszi és tavaszi lebonyolítás alapján, utána aztán egy négyes döntővel fogjuk lezárni a szezont. A megyei I. osztályú bajnokságok, terveink szerint, a szeptember 11-re eső hétvégével fognak majd elrajtolni női és férfivonalon is – mondta a szövetség elnöke.

Borítóképünk illusztráció.