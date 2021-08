Ásotthalomon találkozott Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád U19-es válogatottja

Az idén is összecsapott Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye U19-es válogatottja, a 4. Andróczki Máté emlékmérkőzést vívták meg a csapatok a vándorserlegért.

Ezt ne hagyja ki! Tarlós István: Gyurcsányék kijelentései az ötvenes éveket idézik

Az idén is megemlékeztek Andróczki Mátéról, a fiatalon elhunyt labdarúgóról, a szokásoknak megfelelően ezúttal is Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye ifjúsági válogatottja találkozott ez alkalomból egymással. Molnár László, a Bács-Kiskun megyei ifik szövetségi edzője elmondta, hogy nem sokkal a mérkőzés előtt derült ki, hogy mindkét válogatottnak lesznek hiányzói. Hasonlóról panaszkodott a Csongrád-Csanád megyei gárda edzője, Kun-Szabó Tibor is.

– Ennek fényében külön szeretnénk megköszönni a LUA Baja, a Bácsalmási PVSE, a Kecskeméti LC, a Bácsborsód SK, a Jánoshalmi FC és a Kiskunfélegyháza csapatainak és vezetőinek, hogy elengedték játékosaikat a Bács-Kiskun megyei U19 válogatott mérkőzésére

– fejezte ki háláját Molnár László.

A Bács-Kiskun megyei U19-es válogatott végül a következő kerettel játszotta le a mérkőzést. Kapusok: Cselik Döme, Telek Vilmos. Mezőnyjátékosok: Szatmári Martin, Fekete András, Kurgyis Kevin, Görög Nándor, Polgár Sándor, Barth Milán, Nincsevics Martin, Horváth Dominik, Fenyvesi Bálint, Török Endre, Csiki Noel, Fehér Zalán, Vincze Péter, Vukovits Martin.

A találkozót a Bács-Kiskun megyei csapat kezdte jobban. Nagy mezőnyfölényben játszottak, az ellenfél azonban masszívan védekezett. Nem hagyott lehetőséget az ellenfélnek, így a nagy labdabirtoklási fölény ellenére sem sikerült helyzetet kidolgozniuk Molnár László fiainak. Aztán ahogy telt az idő, a Csongrád-Csanád megyeiek is egyre bátrabban játszottak, és az első félidő utolsó pillanatában a vezetést is megszerezték.

Nagy iram és helyenként kemény csaták jellemezték az első félidőt. A második félidőre még nagyobb tempót diktált a Bács-Kiskun megyei válogatott, amivel szemmel láthatóan felőrölte az ellenfelet. A Csongrád-Csanád megyeieknek minden erejüket lekötötte a védekezés, a találkozó ezen szakaszában már kontrákat is ritkán tudtak vezetni. A játék kép alapján nem is volt meglepő, hogy két szerencsés szabadrúgás- és két szép akciógóllal megfordította a mérkőzést a Bács-Kiskun megyei válogatott, amely a második félidőben mutatott teljesítménye alapján 4–1 arányban is megérdemelten nyerte meg a meccset.

A mérkőzés után a két csapat közösen meglátogatta Andróczki Máté emlékhelyét, ahol elhelyezték a megemlékezés virágait. Ezután közös vacsorával zárult a program, amelynek keretében Losonczy László a Bács-Kiskun megyei Labdarúgó Igazgatóság igazgatója és Nógrádi Tibor a Csongrád-Csanád megyei Labdarúgó Igazgatóság igazgatója átadta a kupát a győztes csapat kapitányának.

– Rettenetesen szomorú az apropója ennek a rendezvénynek, az azonban örömteli, hogy milyen színvonalas, pontosabban évről évre egyre színvonalasabb és nagyobb presztízzsel bíró mérkőzés ez – nyilatkozta Vanó Sándor, a megyei felnőtt válogatott megbízott szövetségi edzője. – Emlékmérkőzésre jöttek az érdeklődők, de öröm volt látni, hogy nem csak a rendezést vették komolyan, hogy Bács-Kiskun megyei oldalról nem csak Molnár László és Karakas Ferenc, a két edző tette bele szívét lelkét abba, hogy minél színvonalasabb legyen, hanem maga a mérkőzés is igazi élmény volt. Öröm volt látni mindkét megye fiataljait, akik apait-anyait beleadva nagyot küzdöttek a sikerért, és ennek köszönhetően maga a mérkőzés is egy emlékezetes találkozó lett. Nem tennék összehasonlításokat, hogy felnőtt szinten ez megyei hányadik osztálynak felelt volna meg, de újfent és sokadszorra meggyőződtem arról, hogy milyen fontos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak, mert megérdemlik, mert igyekeznek élni vele, és mert ez ad nekik perspektívát.

Vanó Sándor hozzátette, hogy annak is kimondottan örült, hogy a mérkőzés után a fiatalok azt jelezték nekik, hogy nagyon örülnének, ha több ilyen alkalom lenne, ahol ilyen keretek közt is megmutathatják magukat. Jelenleg ugyanis az Andróczki Máté emlékmérkőzés az egyetlen olyan esemény, amely alkalmával összegyűjtik egy válogatott csapatba Bács-Kiskun megye fiataljait.

– A saját feladatomnak is tekintem megtalálni a módját, hogy a srácok ezen óhaját valóra váltsuk – jelentette ki Vanó Sándor, aki egyúttal köszönetet mondott a Bács-Kiskun megyei és a Csongrád-Csanád megyei MLSZ igazgatóságnak is, amely a szervezésből és a lebonyolításból is példás módon kivette a részét.