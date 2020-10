Árva Cintia és Nagy Dániel megvédte bajnoki címét

A KTE-nél elégedettek lehetnek annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány megnehezítette a sportolók felkészülését az idei junior országos bajnokságra. A kecskemétiek több érmet is szereztek, két súlyemelőjük pedig megvédte bajnoki címét.

A kecskeméti Bóbis Gyula Edzőcsarnokban rendezték az elmúlt hétvégén az idei junior országos bajnokságot.

A Kecskeméti TE versenyzői sikeresen szerepeltek a kétnapos viadalon. A női mezőny 59 kilós súlycsoportjában három hazai versenyző lépett dobogóra. Közülük Árva Cintia 154 kilogrammos teljesítménnyel megvédte bajnoki címét, Klajó Kinga egyéni csúccsal (106 kg) negyedik helyezést ért el, a még serdülő Vincze Bianka pedig az értékes hatodik helyen fejezte be a megméretést. A 81 kilósok mezőnyében induló Székely Alexandra 126 kilós teljesítménnyel állhatott fel a dobogó második fokára, míg Sándor Panka a +87 kilósok között lett ezüstérmes (119 kg).

A férfiaknál Árva Cintiához hasonlóan Nagy Dániel is címvédésre készült a 96 kilós kategóriában és 261 kilogrammos eredménnyel sikerült is újra bajnoki aranyat nyernie. Kocsis Bálint ugyanebben a kategóriában egyéni legjobbját túlszárnyalva 212 kilós teljesítménnyel lett negyedik helyezett, míg Balog Ádám (81 kg) öt sikeres gyakorlatot bemutatva negyedikként zárt.

A bajnokság végén értékelték az összes versenyzőt, és Árva Cintia lett a női mezőny abszolút versenyének harmadik legjobbja.

– Maximálisan elégedett vagyok az eredményekkel, hiszen a járványhelyzet miatt az is kétséges volt, hogy megrendezhetjük-e a bajnokságot – mondta Bálint Csaba, a KTE vezetőedzője. – Ez megnehezítette a versenyzők felkészülését, valamint a viadal megrendezését is. Az is kihívást jelentett, hogy a Messzi István Sportcsarnok helyett a Bóbis Gyula Edzőcsarnokban kellett kialakítanunk az ob-hoz méltó környezetet. Szeretnénk köszönetet mondani a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nek, hogy lehetőséget és helyszínt biztosítottak a rendezéshez. A visszajelzések és az eredmények alapján elmondható, hogy a Kecskeméti TE csapata mindkét területen maximálisan helytállt.