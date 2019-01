Árva Cintia és Kmegy Máté is a legjobbak között

A magyar súlyemelés hátországának 2018-as történéseit szemlézte az Utanpotlas.hu. A portál a legjobbak között említi a Kecskeméti TE két versenyzőjét, Árva Cintiát és Kmegy Mátét is.

Előbbi az 53 kilós súlycsoportban lépett dobogóra a Buenos Aires-i nyári ifjúsági olimpián. Szakításban 62 kilogrammos sikeres gyakorlat után Bálint Csaba edző 66 kilóra jelentette be a következő fogást, amit Cintia teljesített. Harmadik gyakorlatát is magabiztosan véghez vitte (69 kg) a kecskemétiek kiválósága és a negyedik helyről várta a folytatást.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Lökés fogásnemben cél volt, hogy sikerüljön megőrizni a megszerzett ­pozíciót, ami a 83 kilós jó gyakorlattal sikerült is. A folytatásban a KTE sportolója a 88 kilogrammos teljesítményével az ifjúsági korcsoport országos csúcsát írta át lökésben, valamint összetettben is (157 kg). Ezzel az eredményével Árva Cintia a negyedik helyet szerezte meg az ötkarikás játékokon. Cintia egyébként egész évben kiemelkedően versenyzett, folyamatosan javította az országos csúcsokat, szerencsére ez a sorozat az olimpián is folytatódott.

Kmegy Máté a hazai sikerei mellett október második felében a korosztályos Európa-bajnokságon, a lengyelországi Zamoscban rendezett viadalon a hatodik pozícióban végzett az U23-asoknál 85 kilogrammban.

HIRDETÉS HIRDETÉS