Angoloktatással egybekötött tábort szervezett a KARC

Már második éve tartja közösen a Britannia Egyéni Nyelvoktatással együttműködve nyári táborát a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club. A még gazdagabb programok érdekében ez­által játékos angolórával szakítják meg a sportolást.

A járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került a KARC utánpótláscsapata, az elmúlt egy évben nem volt lehetőségük az iskolákban toborozni, így csak fogyott a csapatok létszáma.

Idén azonban ismét lehetőség lett táborozással népszerűsíteni a sportágat. Jelenleg két turnusra szervezik a tábort, az első héten a teljesen kezdő fia­talok érkeztek, akik most ismerkedtek a sportággal, a jövő héten pedig az idősebb korosztályt várják, ahol előzetesen 15-en jelentkeztek.

– Az első héten 11 gyerek csatlakozott a táborhoz. Van egy érdeklődési kör, ahonnan mindig vannak érkezők, azoknak a tanulóknak az osztálytársai és baráti köre csatlakozik, akik egész évben járnak hozzánk. Tavaly a fia­talabbak számára létrehoztunk külön egy hetet, ezen főleg a kilenc-tíz évesek vesznek részt, de fiatalabb gyerekek is szoktak csatlakozni. Amiatt is vettük külön a két hetet, mivel vannak rögbis edzések és játékok, aminél nagy lenne a korkülönbség, mivel egy fiatal játékos nem tudja tartani az iramot az idősebbekkel, és a labdajátékokban is teljesen más velük foglalkozni. Emiatt a második héten a 14-15 éves korosztály vesz részt, valamint középiskolások is szoktak csatlakozni.

A fő szempont az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, így a rögbit is játékos feladatok által ismertetik meg a táborozókkal.

– Az első nap mindig a passzolgatást tanulják, ha pedig már futni is tudnak a labdával, akkor nagyon sok játékot lehet játszani. Ezt követően szivacsos feladatokat csináltunk, ahol megtanultak ütközni a gyerekek. Ezeket nagyon élvezték, és az alapoktól haladtunk az egyre komplexebb játékok felé, aminél már több mindenre kell figyelni, és szükséges hozzá egy minimális taktika is. A fiatalabbaknál azonban még az egyszerűsített játékot helyezzük előtérbe, hogy az alapok, a passzok és az elkapás meglegyen, addig az idősebbeknél összetettebb játékokat is tudunk játszani, amivel jobban élvezik a sportot – tette hozzá a vezetőedző.

Délelőtt és délután is edzenek egy-egy órát a fiatalok, a szabadtéri játékok között pedig angolfoglalkozást tartanak.

– A nagy melegben játékos angolórát tartunk. Már második éve, hogy közösen rendezzük ezt a tábort. Az an­gol­órán is van olyan, aki teljesen kezdő, illetve van, aki nagyon jól beszél angolul, éppen ezért játékos formában próbáljuk megszerettetni a nyelvet a fiatalokkal – mondta Jux Anikó, a Britannia Egyéni Nyelvoktatás vezetője. – Többek között csoportmunkákkal, szólánccal és versenyekkel fűszerezve tanulják az angolt, de van, hogy a medencében állva játszottunk. A köztes időben pedig a Nerf volt a népszerű szórakozás, de a programba beépítünk lézerharcot is, valamint strandolni is elmegyünk.