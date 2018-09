Alakulóban a sikerre éhes fiatal együttes

A hétvégén tisztább képet kap csapatáról Dávid Zoltán, a Kecskeméti RC vezetőedzője. Együttesével ugyanis péntektől szom­batig romániai tornán szerepel.

Egy hónapja kezdte a felkészülést a férfi élvonalbeli bajnokság 2018/2019-es szezonjára a HÉP-Kecskeméti RC csapata. Az együttest a hét végén „élesben” is tesztelheti Dávid Zoltán vezetőedző, a gárda ugyanis péntektől vasárnapig négycsapatos tornán szerepel Romániában.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Éppen ezért az elmúlt két hétben már a csapatjáték is szerepelt az edzésprogramunkban, a tornára ugyanis úgy szeretnénk érkezni, hogy játék is van a kezekben. Ez a hét lesz az első, hogy a kezdő hatos teljes egészében össze tud állni, most jöttek ugyanis vissza a válogatott játékosaink. Mivel új feladó érkezett, így még kell egy kis idő, hogy olajozottan működjön a gépezetünk – mondta Dávid Zoltán, aki a feladó poszton az Albániából érkezett Deliu Amarildóra és Török Szabolcsra, valamint a fiatal Szabó Vilmosra számíthat. Liberóként Deák Márk és a szintén fiatal Kara Zsombor áll a szakember rendelkezésére. Szélső ütőként Krupánszki Olivérre, valamint a Zöld-­foki Köztársaságból érkező, legutóbb a spanyol bajnokságban szereplő Isaias Sanches Laffitére, Gönczi Imrére és a Pénzügyőrtől hamarosan leigazolt, még a juniorok között is bevethető Jamil Ghazalra számíthat. A feladóval átlóban poszton Pesti Marcellt, illetve ha a helyzet úgy kívánja, akkor Gönczi Imrét láthatják a szurkolók, míg centerben Gacs Dánielt, Szabó Mártont vagy épp a fiatal Dobos Pétert.

Dávid Zoltántól azt is megtudtuk, hogy a csapat átlagéletkora húsz év.

– Amikor aláírtam a szerződésem, már akkor mondtam, hogy egy fiatal csapatot szeretnék. Olyan játékosokat látni a pályán, akik akarnak, éhesek a sikerre és a győzelemre.